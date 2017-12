Praha 8 nevýhodně prodala dva domy. 'Možná jsme tratili, ale cílem je majetek scelit,' řekl místostarosta

Dvojici nových majitelů umožnila radnice městské části vydělat 12 milionů korun poté, co jim prodala padesátiprocentní podíl ve dvou karlínských domech. Majitelé totiž domy prodali dál s větším ziskem.

O jednu z nemovitostí měl zájem ale ještě jiný účastník, který nabízel v řízení vyšší částku. Ale ani to podivný prodej radních nezastavilo. Vedení se totiž rozhodlo, že přiměje domluveného majitele částku dorovnat.

„Je něco jiného, když prodáváte padesátiprocentní podíl, a něco jiného, když pak prodáváte celek,“ brání se místostarosta Prahy 8 Radomír Nepil (ANO). Podle něj to byla jediná možnost, jak naložit s chátrajícími domy.

„Možná pro městskou část vzniká nějaká ztráta, ale cílem je i ten majetek scelit. Když se na ty domy podíváte, oba dlouhodobě chátrají, majitelé do nich neinvestovali, my tu šanci do nich investovat neměli,“ cituje server Aktuálně.cz Nepila.

Nové majitelky z Francie

Jedním z nových majitelů domu na rohu Vítkovy a Sokolovské ulice jsou tři Francouzky zastoupené advokátem. Jim se podařilo dům získat za 16,25 milionu korun i přesto, že jeho cenu dva znalci a společnost AP Appraisal ocenili na 32,14 milionu korun.

Dámy z Francie pak šikovně prodali dům s dvaceti byty společnosti Vítkova 19 s. r. o. za 49,1 milionu korun.

„Už při zářijovém jednání zastupitelstva upozornila moje kolegyně Vlaďka Vojtíšková, že znalecký posudek uvádí čtyři možné metody ocenění. Vybral si však tu s nejnižším výsledkem - podle výnosu nájmů,“ cituje Aktuálně.cz opozičního zastupitele Tomáše Němečka z klubu Osmička sobě.

„Společnost AP Appraisal sama v posudku napsala, že kdyby vycházela z reálných prodejů na trhu, vyšla by jí hodnota nejméně 42 milionů,“ dodává.

Předplacený dům

Výše zmíněný dům trojice Francouzek ale při pohledu do katastru nemovitostí odhaluje další zvláštní situaci. Budovu si totiž u majitelek prostřednictvím zástavní smlouvy nový majitel již v květnu letošního roku zamluvil sumou 1,5 milionu euro.

„Ten podivný spěch vzbuzuje možná největší pochybnosti. Jako by bylo nutné stihnout všechny převody do konce roku, než se od 1. ledna 2018 opět do občanského zákoníku vrátí předkupní právo spoluvlastníků,“ říká opoziční zastupitel Němeček.