Nepřipravenost na smrt dětských pacientů. Dětská paliativní péče chybí v polovině Česka

Je to asi nejhorší noční můra každého rodiče. Na diagnózu, podle které zřejmě přežije své dítě, ho nic na světě nepřipraví. Pomoc v takové situaci pak potřebuje celá rodina. Podle odhadů České společnosti paliativní medicíny aktuálně potřebuje speciální péči asi sedm a půl tisíce dětí, zjistil Radiožurnál. Praha 8:01 25. listopadu 2018

Jenže dětské paliativní týmy chybí asi v polovině republiky. Systém českého zdravotnictví není podle odborníků v tomto oboru na smrt dětí připravený. V nemocnici v Hořovicích proto vzniklo speciální oddělení dlouhodobé intenzivní péče.

„Už podle charty práv dítěte, kterou vydala OSN, tak vlastně dítě má právo na vzdělání a má právo na hru,“ připomněla primářka dětského oddělení nemocnice v Hořovicích Mahulena Mojžíšová. Její pacient devítiletý Pavlík měl start do života obtížný, na svět přišel se závažnou diagnózou a dřív z něj taky odejde. Malému pacientovi už musí s dýcháním pomáhat přístroje.

„Je to děťátko, které je krmený hadičkou, takže je to takový prototyp našeho pacienta, který prostě víme jistě, že jeho život nějakým způsobem limitovaný je, ale, nevíme jak dlouho, kdy třeba přijde nějaká závažná infekce,“ popisovala Mojžíšová své dětské pacienty. Nově otevřené oddělení dlouhodobé intenzivní péče v Hořovicích je v Česku unikát. V zemi není žádné podobné oddělení, kde by se předem počítalo pouze s variantou, že se diagnóza žádného z malých pacientů nezlepší, neexistuje. Často proto zůstávají doma, kde pomáhají zdravotníci z mobilních hospiců. Patří mezi ně i Jitka Kosíková z organizace Cesta domů.

Práce mobilních hospiců

„Co my děláme, když víme, že by tam mohly nastat nějaké komplikace a víme, že naše dojezdnost je delší, tak aktivně kontaktujeme rychlou záchrannou službu, předáváme informace o tom pacientovi a snažíme se komunikovat na všechny strany,“ popisovala svou práci Kosíková.

Paliativní léčba totiž není potřeba jen v úplném závěru nemoci. Nejlépe by podle specialistů měla být nasazena hned při vyřčení diagnózy. A to i v případě, že dítě bude žít ještě dlouho.

„Většinou mají vrozené vady, neurologické nebo metabolické postižení, někdy jsou to onemocnění, která jsou vzácná. Onkologických diagnóz je mnohem méně,“ dodává Kosíková.

Kromě samotné péče chybí i úhradový systém. Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriely Štěpányové resort netuší, kolik peněz se k dětským pacientům ročně dostane. „Dětskou paliativní péči bohužel na základě našich aktuálních dat nedokážeme identifikovat,“ sdělila.

Evropské dotace

Nově by od příštího roku mohly pomoct taky peníze z evropských dotací. Zároveň si nemocnice mohou zažádat i v jiných programech, říká Štěpányová.

Ministerstvo zdravotnictví má dva dotační programy, v rámci kterých se mohou hlásit i poskytovatelé dětské paliativní péče.

Paliativní péči pro své nemocné potomky zatím rodiče najdou jen ve velkých nemocnicích. A nestíhají ani neziskové organizace a hospice. V půlce republiky pomoc chybí úplně. Horší situace je v Čechách než na Moravě. Péči navíc nepotřebuje jen nemocné dítě, ale celá jeho rodina.

„V situaci, kdy by řada lidí řekla, že je to beznadějné, tak dokážeme té rodině dát naději. Naději na to, že jejich děťátko bude v dobré péči, že bude mít komfortní péči, že ho nebude nic trápit a že budou moct být spolu. Ať už je to tady u nás na oddělení nebo v domácím prostředí. I když na konci je pokaždé loučení.“ dodala Mojžíšová.

Právě smíření a pocit, že pro své dítě udělali vše, pak rodičům nejvíc pomáhá, aby se s jeho odchodem vyrovnali.