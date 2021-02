Nevzala bych jen tak pytel peněz a neposlala ho do Číny, říká šéfka vybrané firmy na testy do škol

Příští neděli Česko z Číny dostane milion antigenních testů pro žáky, aby mohli nastoupit do škol. V rozhovoru pro Radiožurnál se za to zaručuje Monika Jírovcová, jednatelka firmy Tardigrad International Consulting, která v pátek tendr na dodávky testů vyhrála. V pondělí kvůli němu ale bude jednat vláda. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ho chce totiž zrušit a žádá vysvětlení okolností tendru. Praha 18:56 21. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jak dopadne testování žáků ve školách? Kdo dodá testy? (Ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Máte už s čínskou firmou uzavřenou objednávku na dodávku testů?

Konkrétně tato první objednávka je v celkovém počtu 1 000 350 kusů testů. To číslo bylo upraveno oproti výběrovému řízení, protože se zhodnocovala velikost letadla, které bude zásilku přepravovat. A taky to, že ty testy jsou balené po 450 kusech v kartonech.

Dorazí skutečně 28. února?

Ano.

Já do čínské firmy Lepu Medical volal…

Já to vím.

…a na marketingovém oddělení mi řekli, že nemohou žádný podpis smlouvy mezi vámi a jimi potvrdit.

To není pravda, protože za prvé tam odešla celá platba. Úplně za celou první dodávku. Za druhé máme samozřejmě potvrzení, že ta dodávka bude vyrobená 25. února. Věřte mi, že kdybych neměla potvrzené, že ta dodávka je objednaná, tak bych určitě nevzala poměrně významný pytel peněz a neposlala bych ho do Číny.

K tomu jednání došlo minulý týden?

My jsme byli se společností v kontaktu už dříve. Ale přiznám se, že jsme netušili, že vyhrajeme výběrové řízení, takže ten následný krok – objednávka a peníze – to se udělalo až ve chvíli, kdy nám bylo oznámeno, že jsme tím výběrovým řízením došli až do konce a můžeme tu dodávku zajistit.

Jak si vysvětlujete, že to čínská firma nemůže potvrdit?

Nevím, z jakého důvodu to říkají. Jestli se k tomu nechtějí vyjadřovat, může to být nějaké interní nařízení. Do Číny nevidíte. Je to velmi složitá země na dělání jakéhokoli byznysu.

Nechcete objednávku zveřejnit, aby bylo jasno?

Naše interní materiály odkrýváme pouze po podepsání NDA (smlouva dvou stran o nesdílení informací, pozn.red.). Já jsem přislíbila, že 28. února sedá let na letišti v Ruzyni. Za tím si stojím. A nemohla bych podepsat smlouvu s ministerstvem vnitra, pokud bych si tím nebyla jistá. S tou smlouvou souvisí také penalizace.

Jakou zkušenost máte s přepravou takového materiálu? Pan vicepremiér Jan Hamáček z ČSSD řekl, že spolupracujete s řadou státních i nestátních institucí.

Naše hlavní práce je přeprava a logistika pro teplotně a časově kritické materiály, obzvláště se specializujeme na komplikované destinace – Indie, Austrálie, Omán. My nejenom, že do Česka dovážíme nějaké materiály, ale my i převážíme…

… a o jaké materiály konkrétně jde?

Jedním z našich klientů je Státní zdravotní ústav. Už jsme pro ně dováželi systémy. Máme na spolupráci jak státní, tak komerční subjekty v Česku.

Chybějící výkazy

V obchodním rejstříku se o vás člověk moc nedozví, sama jste v sobotu v tiskové zprávě přiznala, že v něm chybí některé výkazy a že je obratem doplníte. Už jste to udělali?

To je naše chyba. Je to otázka na paní účetní. My jsme rozvinuli dlouhou diskuzi, proč to tam nebylo. Já se hodně směřuju na operativu a některé věci deleguju dál. Tohle je naše chyba a mě mrzí, že zrovna v tuhle chvíli se to ukázalo. Měla jsme to zjistit dřív.

A v pondělí tam ty výkazy třeba už budou?

Paní účetní to ví a předpokládám, že na tom už zapracovala. Předpokládám, že v pondělí to tam už bude „nalité“.

Server Neovlivní.cz s uvedl, že dokumenty za vaši britskou matku Tardigrad International podepisují ženy s dominikánským pasem, které figurují v analýze investigativní skupinu Bellingcat týkající se společností podezřelých z praní špinavých peněz. Věděla jste o tom?

Firma je stoprocentně vlastněná mnou v České republice. My nemáme vlastníka v Británii od roku 2017.

Vy s nimi tedy nejste nijak ve spojení?

Nijak. Nás oslovil velký dodavatel systémů pro přepravu lékařských a biologických vzorků a chtěl expandovat. My jsme ty zkušenosti měli, já je mám z 90. let, tak jsme začali řešit teritoria. Byla to Anglie, byla to Ukrajina a paralelně Spojené arabské emiráty. Po dohodě se začali otevírat společnosti. Společnost, když ji někde v zahraničí otevíráte, tak za vás otevírá právní zástupce. Já jsem s uvedenými dámami nikdy nejednala a nikdy jsem žádné takové dámy neviděla.

Co říkáte na to, že pan premiér by nejradši celý tendr zrušil?

Je mi to líto. Myslím si, že jsme nic špatného neudělali. Řádně jsme vstoupili do výběrového řízení a dali jsme nabídku. Ta byla akceptována. Za tou celou akcí, která probíhala pod velkým časovým tlakem je mnoho práce, která se nemusí na první pohled vůbec zdát.

Pan premiér má samozřejmě asi právo to zrušit, ale nevím, co se bude dít následně, protože my jsme už celou první akci kompletně uhradili. Dojde k obrovskému poškození naší společnosti. Ono už k tomu vlastně dochází, že naše jméno je hodně propírané, s tím jsme ale měli počítat. Věřím, že se (premiér) rozhodne správně a podle toho, jak to má být. A že budeme dál moct dělat svou práci a dotáhnout to do konce.