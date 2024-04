Týdeník iROZHLASu: příběhy dětí z babyboxů, SPD jako strana dvou exprezidentů a volby v EU

S čím se potýkají rodiče dětí, které zdravotníci nalezli v babyboxech? Jak to vnímají samy děti? Jejich příběhy si můžete přečíst i poslechnout na webu iROZHLAS.cz. Dále se dozvíte, jak se SPD stala stranou dvou exprezidentů, či to, jak se čeští policisté a vojáci utkají v MMA zápasech. Pokryli jsme i přehled témat, která krystalizují napříč EU v rámci eurovoleb. Na závěr jsme si pro naše čtenáře připravili soutěž. Můžete vyhrát třeba termohrnek. NEWSLETTER Praha 8:00 20. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hráčky slavily také s rodinami a kamarády. Nejedna slza štěstí ukápla | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Je tady vyfocený babybox. Je to příběh o tom, jak z babyboxu vyndali nejkrásnější miminko na světě,“ popisuje příběh svého syna maminka Eva. V babyboxech v Česku už zdravotníci nalezli přes 260 dětí.

Příběhy některých z nich zpracovala pro Český Rozhlas redaktorka Veronika Hlaváčová. Najdete je na serveru iROZHLAS.cz.

SPD jako strana dvou exprezidentů. Pravičák Klaus a levičák Zeman se nakonec potkali u Okamury Číst článek

Tomu, jak se bývalí prezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman rozkmotřili se svými stranami, ODS a ČSSD, a nakonec společně zakotvili u Tomia Okamury v SPD, se tento týden věnoval redaktor Jakub Grim.

„Voliči ODS a SPD jsou v něčem podobní, jsou to spíše muži, spíše lidé středního věku, ale liší se hlavně v tom, jak hodnotí celkovou situaci. Voliči SPD jsou výrazně nespokojení a voliči ODS spíše spokojení,“ popsal sociolog Tomáš Kostelecký ze Sociologického ústavu Akademie věd pro Český rozhlas Plus.

A co se stane, když proti sobě postavíte vojáka či policistu a profesionálního zápasníka MMA? To se podle redaktorky Kateřiny Gruntové dozvědí diváci prvního charitativního turnaje Fighters for Veterans.

Výtěžek poputuje do Vojenského fondu solidarity. Zápas se odehraje začátkem května a utká se v něm například velitel českých výsadkářů Petr Matouš s profesionálním UFC zápasníkem Davidem Dvořákem.

Redaktorka Anna Urbanová zase popsala, jaká témata krystalizují napříč EU v rámci eurovoleb. Podle Elišky Tomalové z Institutu mezinárodních studií Univerzity Karlovy je společným jmenovatelem kampaně strach.

„Jsou to populistická témata, která mohou rezonovat na národní úrovni. Třeba jakou roli má hrát Evropská unie v ukrajinském konfliktu, případně jakým způsobem se staví k dalšímu rozšiřování,“ říká Tomalová pro iROZHLAS.cz.

‚Dvojitá past evropské volby.‘ Obliba krajní pravice i ruské dezinformace, jaká témata hýbou Unií? Číst článek

Soutěž!

Server iROZHLAS.cz oslavil tento týden narozeniny. Víte kolikáté? Odpovědi můžete zaslat do neděle 28. dubna na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz . Nezapomeňte zmínit i své jméno a adresu, ať víme, kam případnou výhru zaslat. Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce, kteří získají termohrnek, tričko nebo ponožky s logem rozhlasu.

