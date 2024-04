Nezaměstnanost v Česku klesla v březnu na 3,9 procenta, pomohlo teplé počasí

Míra nezaměstnanosti v Česku se po dvou měsících vrátila pod čtyři procenta, v březnu se snížila na 3,9 procenta. Vliv mělo teplé počasí, uvedl v úterý Úřad práce ČR. Na konci března bylo bez práce 288 623 lidí, o 7484 méně než v předchozím měsíci. Počet volných pracovních míst se meziměsíčně zvýšil o 81 na 268 660 míst. Před rokem byla nezaměstnanost nižší, na konci března 2023 byla na 3,7 procenta. Praha 9:21 9. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nezaměstnanost proti únoru klesla ve všech 14 krajích a v 68 z 77 okresů Česka (ilustrační foto) | Zdroj: Pexels

Nezaměstnanost proti únoru klesla ve všech 14 krajích a v 68 z 77 okresů Česka. „Díky mimořádně teplému počasí se do celorepublikového vývoje nezaměstnanosti v březnu již výrazně promítly začínající sezonní práce, například ve stavebnictví.

K podnikání se také začaly vracet osoby samostatně výdělečně činné, které v zimě přerušily činnost a zvolily evidenci na úřadu práce,“ uvedl generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof.

Česko sice podle Krištofa má nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii, stagnuje ale počet evidovaných volných míst, který zůstal už čtvrtý měsíc po sobě prakticky stejný a je stále nižší než počet uchazečů o zaměstnání.

„O to důležitější je, aby se lidé snažili průběžně vzdělávat i rekvalifikovat – je to nezbytné, aby získali lepší zaměstnání a mohli si vydělat víc. Trh práce se stále rychleji mění a s tím i poptávka po nových kompetencích a znalostech,“ dodal.

Rekvalifikací podpořených úřady práce se ke konci března účastnilo 4215 lidí, což je meziročně nárůst o víc než polovinu. Zaměstnání úřady práce v březnu zprostředkovaly 26 382 lidem, což je více než dvojnásobek ve srovnání se stejným obdobím loni.

Nejvyšší nezaměstnanost byla v březnu v Ústeckém kraji se šesti procenty. Nejnižší podíl lidí bez práce byl 2,8 procenta v Praze. Mezi okresy byla nezaměstnanost nejvyšší na Karvinsku, kde dosáhla 8,2 procenta. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl v okrese Praha-východ, kde práci hledalo 1,5 procenta lidí.

Největší zájem

Na jedno volné pracovní místo připadalo v Česku v březnu 1,1 uchazeče o zaměstnání. Největší přetlak na pracovním trhu byl na Karvinsku s 10,5 uchazeče na jednu pozici. Nejméně nezaměstnaných v poměru k nabídce míst připadlo na Mladoboleslavsku, na jednoho uchazeče tam bylo pět míst.

Zaměstnavatelé mají podle Úřadu práce ČR nejčastěji zájem o stavební dělníky, obsluhu vysokozdvižných vozíků a skladníky, o montážní dělníky, řidiče nákladních aut, kuchaře nebo uklízeče. Nejvyšší poptávka po nových zaměstnancích je v Praze a ve Středočeském kraji.

Počet lidí v evidenci pracovních úřadů zahrnuje i nezaměstnané, kteří nemohou okamžitě nastoupit do práce. Jsou to například lidé na rekvalifikačních kurzech, nezaměstnané ženy na mateřské dovolené, vězni nebo nezaměstnaní v pracovní neschopnosti. Takzvaných dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let, kteří mohli ihned nastoupit do práce, bylo v Česku v březnu 265 136, tedy o 7240 méně než o měsíc dřív.

Ukrajinců s dočasnou ochranou, kterou dostali jako uprchlíci před válkou, od napadení Ukrajiny Ruskem v únoru 2022 získalo v Česku práci 397 915. Víc než dvě třetiny z nich byly ženy. Někteří už se vrátili na Ukrajinu nebo ze zaměstnání odešli, na konci března tak na území ČR pracovalo 124 324 Ukrajinců s dočasnou ochranou. Zaměstnání mají hlavně ve Středočeském a Plzeňském kraji a v Praze, nejčastěji jako montážní a stavební dělníci, v dopravě a jako obsluha strojů a zařízení. V určitých oblastech tak zaměstnavatelé získali zaměstnance, které tolik potřebovali, uvedl Úřad práce ČR.