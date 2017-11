Neziskovkami roku jsou Česko čte dětem, organizace na pomoc obětem domácího násilí a dva hospice

Nadace rozvoje občanské společnosti vyhlásila držitele ocenění Neziskovka roku. Mezi malými organizacemi zabodovalo Celé Česko čte dětem, mezi středními Domácí hospic Vysočina z Nového Města na Moravě a titul Velká neziskovka obdržel Acorus, který pomáhá obětem domácího násilí. Cenu veřejnosti získal Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích. Odborná porota hodnotí zejména profesionalitu řízení a také jak účinná je pomoc klientům. neziskovka, nezisková, organizace, neziskovka roku, hospic, celé česko čte dětem, acorus 21:45 27. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eva Katrušáková, zakladatelka a ředitelka projektu Celé Česko čte dětem | Foto: Šárka Ševčíková | Zdroj: Český rozhlas

Hranol z optického skla, vítěznou trofej pro neziskovky roku, udělovala Nadace rozvoje občanské společnosti už popáté. Finalisté do poslední chvíle nevěděli, kdo zvítězí, i proto v pražském Divadle Archa čekalo na oznámení výsledků všech devět nominovaných organizací.

Cenu veřejnosti převzal Robert Huneš, ředitel prachatického Hospice sv. Jana N. Neumanna. Přiznal, že práce v takovém zařízení je náročná, ale prý ne až tak smutná, jak si lidé myslí. „Zvnějšku to tak vypadá, ale je to práce, u které se hodně nasmějeme mezi sebou, s pacienty i s rodinami. Dokonce jsme o tom před půldruhým měsícem vydali knížku. I hospicový svět je mnohem hezčí, než vyhlíží,“ řekl Huneš.

Porota hlavně hodnotí, jak profesionálně je organizace řízená a jak účinně pomáhá klientům. Letos prý rozhodování nebylo jednoduché. „Všechny organizace, co se dostaly do semifinále, jsou opravdu vítězové. Letos rozhodovaly dvě desetiny bodu, což je opravdu velmi těsné. Když jsme viděli výsledky, úplně nám to rvalo srdce, protože bychom nejradši 20 tisíc dali všem,“ říká Jana Vožechová z pořádající Nadace rozvoje občanské společnosti.

Pečeť kvality

Kromě finanční prémie a skleněné trofeje získal držitel Ceny veřejnosti, Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích, navíc rekreační pobyt v hotelovém zařízení.

Podle ředitele Linky bezpečí Petera Porubského, je cena Neziskovka roku vlastně razítkem, pečetí kvality, důkazem, že práci ocenili odborníci nebo veřejnost. Pro neziskovku je to i jistý argument směrem k dárcům, když se může pochlubit takovou cenou. Linka bezpečí obdržela titul Neziskovka roku v roce 2015, tehdy získala i Cenu veřejnosti.