Nezletilí si mohou na Alza.cz koupit alkohol, věk ověří jen vyskakovací okno. ‚Nedostatečné,’ tvrdí inspekce
Český e-shop Alza.cz nezabrání nezletilým nakoupit alkohol. Od zadání objednávky až po její vyzvednutí ve výdejních Alzaboxech server neověřuje věk kupujícího. Uživatel musí pouze odsouhlasit nákupní podmínky a zaškrtnout tlačítko „Je mi více než 18 let”. To však není podle České obchodní inspekce dostatečná kontrola. Pokud by docházelo k prodeji alkoholu nezletilým, obchodu by mohla hrozit pokuta až 800 000 korun nebo dva roky zákazu činnosti.
Redaktoři serveru iROZHLAS.cz otestovali nákup alkoholu na Alza.cz jako nepřihlášený uživatel. Při potvrzení objednávky zadali smyšlené jméno, věk a další údaje. Zaplatili pomocí platební karty sedmnáctiletého muže, server Alza.cz tak neověřil věk ani pomocí bankovní identity.
Přesto se redaktorům podařilo alkohol objednat a vyzvednout z výdejního Alzaboxu, aniž by přitom museli ověřovat svou totožnost či věk, pouze odsouhlasili obchodní podmínky e-shopu a ve vyskakovacím okně zaškrtli, že je nakupujícímu více než osmnáct let. Nesetkali se ale s žádným zaměstnancem, nebo jinak neprokázali věk kupujícího.
Na 82 procent kontrolovaných e-shopů loni porušilo zákon, hlásí inspekce. Rozdala 907 pokut
Číst článek
Přitom u jiných e-shopů prodávajících alkohol se redaktorům nepodařilo ověření věku takto obejít. Například server Alkohol.cz přesměruje zákazníka na stránky, kde může věk ověřit pomocí bankovní identity nebo nahráním průkazu totožnosti. Podobnou funkci nabízí také web Donpealo.cz.
Mluvčí společnosti Alza.cz Eliška Čeřovská nesouhlasí s tím, že by mělo docházet k nákupům alkoholu nezletilými. Pro server iROZHLAS.cz uvedla, že prodej je z pohledu e-shopu vyloučen hned v několika krocích.
„Při vstupu do sekce ‚Alkohol’ na webových stránkách Alza.cz je zákazník povinen vyplnit pop-up okno s ověřením věku, ve kterém potvrzuje, že splňuje věkovou hranici osmnáct let a že objednané zboží vyzvedne osobně, nebo tím pověří jinou osobu starší osmnácti let,” vysvětlila.
Pokud osoba uvede nepravdivé údaje nebo nechá zásilku vyzvednout nezletilou osobou, porušuje tím povinnosti stanovené společností Alza.cz, dodává Čeřovská. Tento zákaz je zakotven ve Všeobecných obchodních podmínkách, které zákazník také musí tlačítkem odsouhlasit.
Pokuta i zákaz činnosti
Zaškrtnutí pop-up okna ale není dostatečná ochrana, jak serveru iROZHLAS.cz potvrdila Česká obchodní inspekce. Prodávající musí zajistit, že při doručení zásilky, které je považováno za součást prodeje, nedošlo k převzetí zboží nezletilou osobou.
Až desetina lidí nad 15 let v ČR pije denně nadměrně alkohol. Může za šest procent úmrtí v zemi
Číst článek
„Pouhé prohlášení kupujícího při elektronickém uzavření kupní smlouvy, že již dovršil věk osmnáct let, aniž by to bylo náležitě ověřeno, nelze považovat za dostatečné,” zdůrazňuje mluvčí inspekce Ján Bavala.
V případě prodeje alkoholických nápojů není podle mluvčího zákonem stanoveno, jak má být věk kupujícího ověřen, na rozdíl od tabákových a jim obdobných výrobků. Server Alza.cz podle mluvčí Čeřovské chystá v „řádu několika týdnů” zavedení ověření pomocí BankID, tedy bankovní identity. Podobnou technologii již využívají jiné servery, například Alkohol.cz.
Polovina mladých Čechů loni užívala výrobky s nikotinem. Dál roste popularita e-cigaret
Číst článek
E-shop musí podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (č. 65/2017 Sb) při prodeji alkoholu zajistit, aby si ho nemohla zakoupit osoba mladší osmnácti let.
„V případě prodeje alkoholického nápoje prostřednictvím prostředku komunikace na dálku osobě mladší osmnáct let lze prodávajícímu uložit pokutu do výše 800 000 korun, případně trest zákazu činnosti do dvou let,” popisuje mluvčí inspekce Bavala.
Česká obchodní inspekce již v minulosti řešila a postihovala případy výdeje alkoholických nápojů prostřednictvím výdejních boxů. Stránky internetového obchodu Alza.cz předmětem kontrol s tímto zaměřením však dosud nebyly.