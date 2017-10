Neznalostí majitele Čapího hnízda by banka HSBC porušila protiteroristické zákony, tvrdí ČNB

Pokud by si banka HSBC neprověřila skutečné vlastníky Čapího hnízda, porušila by předpisy pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Česká národní banka však v této oblasti v posledních letech zaznamenala na tuzemském trhu jen dílčí pochybení. Vůči pobočce britského finančního domu má jinak velmi omezené možnosti kontroly. Hlavní dohled nad HSBC, se kterou se pojí řada skandálů, totiž v Česku vykonává britská centrální banka. Původní zpráva Praha / Londýn 6:00 11. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Farma Čapí hnízdo | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Porušování pravidel kontroly klienta podle AML předpisů (proti praní špinavých peněz – pozn. red.) ze strany banky, a to včetně nezjištění skutečného majitele, je přestupkem, za který lze uložit pokutu až jeden milion korun,“ řekl serveru iROZHLAS.cz mluvčí centrální banky Marek Zeman.

Předpisy pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu z roku 2008 mimo jiné výslovně ukládají povinnost:

získat informace o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu,

zjišťovat vlastnické a řídící struktury klienta a jeho skutečného majitele

Podle náměstka ředitele České bankovní asociace Filipa Hanzlíka musí klient spolupracovat. „V případě identifikace je ze zákona povinen poskytnout bance informace, které jsou k provedení kontroly nezbytné, včetně předložení příslušných dokladů,“ vysvětlil.

V posledních letech však ČNB v této oblasti zaznamenala pouze dílčí pochybení. „Tyto nedostatky byly vždy s jednotlivými institucemi řešeny,“ pokračoval mluvčí Zeman.

Možnost udělovat pokuty má navíc centrální banka až od letošního roku. „Od tohoto data zatím nebyla pravomocně uložena pokuta úvěrové instituci (bance ani družstevní záložně) za porušení AML zákona,“ doplnil Zeman. Tuto pravomoc měl předtím Finanční analytický úřad (FAÚ), který kontroly v této oblasti také provádí.

Zda transakci kolem úvěrování Čapího hnízda ČNB zpětně prověří, případně na celou záležitost kolem uniklých údajných dokumentů HSBC upozorní britský dohledový orgán, nechtěl mluvčí Zeman - s ohledem na mlčenlivost - říct.

Omezená kontrola ČNB

Český regulátor nicméně má vůči české HSBC jen omezené možnosti kontroly. Aktivity poboček bank z jiných členských států Evropské unie totiž může prověřovat jen ve vymezených oblastech jakými jsou platební styk, poskytování investičních služeb a ochrana spotřebitele.

„HSBC je britskou bankou, která v České republice podniká prostřednictvím pobočky na základě jednotné evropské licence. Bankovní dohled v jejím případě vykonává britský orgán dohledu,“ popsal dále Zeman z ČNB.

Pražská pobočka HSBC poskytla společnosti Farma Čapí hnízdo na stavbu projektu úvěr ve výši 350 milionů korun. Zaručil se za něj její tehdejší klient, holding Agrofert ještě pod vedením šéfa hnutí ANO Andrej Babiš.

Z údajných dokumentů banky, které v neděli zveřejnil anonymní twitterový účet Skupina Šuman, vyplývá, že HSBC pracovala s informací, že Čapí hnízdo patří přímo Babišovi. Pokud by však propojení s Agrofertem existovalo, farma by nedosáhla na dotaci z evropských peněz, jež byla určena pro malé a střední podniky.

Pravidla obezřetnosti

HSBC tak může být do dotačního podvodu v souvislosti s financováním Čapího hnízda zapletena, na což už v polovině září upozornil na svém webu novinář Miroslav Motejlek.

Pokud by navíc měla banka podezření, že některá z transakcí kolem projektu byla podezřelá, měla by to neprodleně - pod hrozbou padesátimilionové sankce - nahlásit Finančnímu analytickýmu úřadu.

Všechny banky, které působí na území Evropské unie, by se rovněž měly řídit pravidlem obezřetnosti. „Podle evropských předpisů platí povinnost bank jednat obezřetně, tj. opatrně, mimo jiné z hlediska řízení vlastních rizik," přiblížil Zeman z ČNB.

České zastoupení banky HSBC odmítlo celou věc komentovat. „Interní pravidla nám nedovolují jakkoliv se vyjadřovat ke skutečnostem, které se mohou týkat třetích osob, či zda konkrétní společnosti jsou nebo byly našimi klienty,“ řekla serveru iROZHLAS.cz vedoucí komunikace pražské pobočky HSBC Petra Studená.

Redakce se s dotazy obrátila i na londýnskou centrálu banky, ty však zůstaly bez odpovědi. Stejně tak do uzávěrky texty nereagoval dohledový orgán britské centrální banky.

Mezi zveřejněnými údajnými dokumenty banky HSBC je mimo jiné žádost o půjčku pro Farmu Čapí hnízdo, která je prezentována jako kongresové, výzkumné a školicí centrum skupiny Agrofert.

Hlavním zákazníkem a zdrojem příjmů budou podle žádosti firmy ze skupiny Agrofert, která je v žádosti uváděna jako mateřská skupina Farmy Čapí hnízdo.

Skandály HSBC Nadnárodní holding poskytující bankovní a finanční služby celým názvem The Hongkong and Shanghai Banking Corporation vznikl už roku 1865 v Hongkongu, hlavní sídlo má dnes v Londýně. Seznam malérů či podezření z nekalých praktik je velice dlouhý. V různých zemích byla HSBC usvědčená z toho, že nemá dostatečné kontrolní mechanismy proti praní špinavých peněz; ve Švýcarsku za to tamní odnož HSBC dostala pokutu 40 milionů švýcarských franků. HSBC hrozilo dokonce odnětí bankovní licence. Holding ve Spojených státech se totiž v roce 2012 nejspíš jako první instituce svého druhu na světě přiznal k aktivnímu praní špinavých peněz, včetně podpory finančních operací mexických drogových kartelů přes americký bankovní trh. Americké úřady HSBC taky usvědčily z transakcí se zeměmi, které podléhají mezinárodnímu embargu, jako například Írán.