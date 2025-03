‚Nezúčastníme se tohoto trapného divadla.‘ ANO a SPD odešly ze Sněmovny kvůli neveřejné debatě o obraně

Debata Sněmovny k obranyschopnosti Česka a koncepci armády bude neveřejná, aby poslanci mohli vyslechnout utajované informace i od náčelníka generálního štábu Karla Řehky. Dolní parlamentní komora o tom ve středu rozhodla hlasy koalice na návrh ministryně obrany Jany Černochové (ODS). Poslanci opozičních hnutí ANO a SPD se rozhodli nezúčastnit se uzavřené části sněmovní schůze k obraně, zúčastní se jí ale prezident Petr Pavel. Praha 16:01 26. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala, předseda SPD Tomio Okamura, předseda hnutí ANO Andrej Babiš, Alena Schillerová a Karel Havlíček (ANO) na tiskové konferenci opozičních stran ANO a SPD po opuštění jednacího sálu na mimořádné schůzi Sněmovny | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Opozičním poslancům ANO a SPD vadí to, že veřejně nedostali příležitost vystoupit všichni řečníci s přednostním právem. Podle místopředsedy ANO Karla Havlíčka přitom ANO a SPD ubezpečovaly koaliční politiky, že jejich představitelé by ve stručných a věcných vystoupeních nezmiňovali žádné utajované informace.

Předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová řekla, že poslanci dvojice opozičních uskupení se do sálu na uzavřené jednání nevrátí. „Nebudeme se účastnit tohoto trapného divadla, najdeme si jiný způsob, jak veřejnost seznámit s našimi názory,“ uvedla. Rozhodnutí vést diskusi za zavřenými dveřmi považují předsedové ANO Andrej Babiš a SPD Tomio Okamura za snahu umlčet opozici a zabránit, aby občané slyšeli její názory.

Pavel ve Sněmovně: Skutečné hrozby nerozlišují politické strany. Na obraně se musíme shodnout Číst článek

Opozice neprosadila, aby se uzavřené jednání vztahovalo jen na Řehkovo vystoupení a netýkalo se projevů řečníků s přednostním právem. Z jednání nebude pořizován zvukový záznam, poslanci si museli z jednacího sálu odnést mobilní telefony a dalších zařízení umožňující nahrávání. Veřejná zůstane pouze ta část schůze Sněmovny, v níž poslanci budou rozhodovat o stanoviscích k předneseným informacím.

Předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová poukazovala na to, že ANO podnítilo svolání schůze právě kvůli tomu, aby se veřejnost dozvěděla, že na bezpečnosti záleží všem. „Věřím, že nechcete umlčet opozici úplně,“ uvedla Schillerová.

Kromě prezidenta Petra Pavla tak v úvodní veřejné části jednání mohla projev přednést jen ministryně obrany, která současnou bezpečnostní situaci v Evropě označila za nejzávažnější od roku 1989. „Nikdo z nás tady nestraší a nechce strašit válkou,“ prohlásila na adresu kritiků současné vlády. Poznamenala, že v roce 2021 nikdo nevěřil ruskému vpádu na Ukrajinu a nelze očekávat, že by eskalaci konfliktu vyřešil za evropské země někdo jiný „z druhé strany oceánu“.

ANO bude hledat Babišova nástupce. Bez šéfa ale bude hnutí poloviční, bude-li vůbec existovat, míní Šídlo Číst článek

Armáda se podle Černochové potýká s dluhy z minulosti, které potrvá vyrovnat několik let. Není důležité, co kdo v minulosti zanedbal a podcenil, míní ministryně. Podle ní je nezbytné minulost v tuto chvíli odhodit stranou, odhodit vzájemné politické sváry a mít na paměti, že bezpečnost občanů a zajištění obranyschopnosti státu se nesmí stát tématem předvolebního boje.

Reakce vládních stran

Koaliční politici mají neúčast opozice na uzavřeném jednání Sněmovny o obranyschopnosti země za důkaz jejich snahy dělat z tématu show. Vicepremiér Vít Rakušan (STAN) na síti X uvedl, že někdo chce seriózní diskusi, někdo show, která bez diváků nedává smysl. Předseda sněmovního bezpečnostního výboru Pavel Žáček (ODS) označil rozhodnutí za nezodpovědné.

Někdo chce seriózní diskusi, někdo show, která bez diváků nedává smysl. Většina veřejnosti pochopí, proč se o utajovaných informacích týkajících se armády a obranyschopnosti země nelze bavit v přímém přenosu před kamerami. Já se bez problémů smířím s tím, že moje vystoupení… — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) March 26, 2025

„Na (uzavřeném) jednání dostanete informace na úrovni ČR a NATO vypracované experty, o kterých není v jiném režimu možné mluvit. Pokud oni odmítají takto se bavit o národní obraně, nevím, co by chtěli. Nevím také, jak budou kvalifikovaně k obraně přistupovat. To svědčí o tom, že chtěli dělat politickou show,“ řekl novinářům Žáček. Stejně jako prezident Petr Pavel v úvodní řeči na dnešní mimořádné schůzi uvedl, že strany by téma neměly brát jako součást politického boje.

„Většina veřejnosti pochopí, proč se o utajovaných informacích týkajících se armády a obranyschopnosti země nelze bavit v přímém přenosu před kamerami. Já se bez problémů smířím s tím, že moje vystoupení uslyší pouze členové a členky vlády a Poslanecké sněmovny. Tohle není Čau lidi,“ uvedl Rakušan s odkazem na dřívější stejnojmenný pořad předsedy ANO Andreje Babiše na sociálních sítích.