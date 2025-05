Nic nesvědčí o tom, že darované bitcoiny pochází z trestné činnosti, hájí postup ministr Blažek

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) nevidí nic nelegálního ani neetického na tom, že ministerstvo přijalo bitcoiny za miliardu korun od muže odsouzeného za obchod s drogami. Soudy podle něj neprokázaly, že kryptoměna pocházela z trestné činnosti. Pokud by k takovému závěru dospěly v budoucnu, finanční prostředky by stejně zabavily a odvedly do státního rozpočtu, řekl ve čtvrtek ministr novinářům. Praha 14:31 29. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministerstvu daroval kryptoměnu podle Deníku N Tomáš Jiřikovský, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Provozoval online tržiště pro prodej drog. V roce 2021 byl propuštěn z vězení.

Blažek ve čtvrtek řekl, že v březnu dostal nabídku na získání 30 procent bitcoinů z peněženky, kterou policie odsouzenému zabavila a po propuštění z věznice vrátila.

„Mohu konstatovat, že neexistuje vůbec nic o tom, co by svědčilo v právním slova smyslu, že pocházejí z trestné činnosti,“ konstatoval na tiskové konferenci Blažek. „Neobchodoval pouze s bitcoiny z trestné činnosti, ale i s jinými před těmi deseti lety,“ dodal.

Ministr situaci označil za neobvyklou, podle něj se ještě nestalo, že by ministerstvo získalo takový dar.

O důvodech, proč odsouzený bitcoiny státu daroval, nechtěl Blažek spekulovat. „Proč by člověk, který byl odsouzen, nemohl něco darovat státu, třeba jako formu pokání,“ řekl.

Zároveň zdůraznil, že neměl etické výhrady k přijetí daru. „Kdyby se v budoucnu prokázalo, že to je z trestné činnosti, stát by to stejně zkonfiskoval a bylo by to použito v rozpočtu. Eticky jsem neměl o čem přemýšlet,“ prohlásil ministr.

Bitcoiny získalo podle něj ministerstvo spravedlnosti letos v březnu, šlo o 468,468 bitcoinu v hodnotě 956,8 milionu korun. Blažek také zdůraznil, že pro stát tak legálně získal téměř miliardu korun.

Peníze podle něj využije resort mimo jiné na elektronizaci justice, protidrogová opatření ve věznicích nebo na projekty dostupného bydlení pro příslušníky vězeňské služby.

Blažek také řekl, že se s odsouzeným mužem nezná. Připustil, že zná jeho advokáta, který dohodu o převedení bitcoinů zprostředkoval, bagatelizoval to ale slovy, že advokátů zná stovky.

Vyloučil také to, že by darování části bitcoinů mohlo nějak pomoci odsouzenému muži, pokud by policie v budoucnu došla k závěru, že kryptoměnu nabyl nelegálním způsobem.