Pražští policisté odložili případ poničeného Wintonova památníku. Škoda přesáhla 180 tisíc

Pražští policisté museli odložit případ poničeného Wintonova památníku rozloučení. Pachatele se jim totiž nepodařilo vypátrat. Na hlavním nádraží někdo koncem května rozbil sklo s otisky rukou dětí a rodičů připomínající jejich poslední loučení. Škoda přesáhla 180 tisíc korun, serveru iROZHLAS.cz to řekl mluvčí pražských policistů Jan Rybanský. Praha 12:20 21. července 2019

„Případ byl prošetřován v celé jeho šíři, nicméně po vyhodnocení všech zajištěných stop, vyhodnocením kamerových záznamů a výslechem osob se nepodařilo pachatele, který poškodil památník Rozloučení, zjistit. Celá věc tak byla odložena,“ sdělil mluvčí pražských policistů Jan Rybanský.

„Škoda, která poškozením vznikla, byla vyčíslena na částku přesahující sto osmdesát tisíc korun,“ dodal. Památník, který vznikl díky třímilionové veřejné sbírce, nyní patří Správě železniční dopravní cesty.

Mluvčí správy Pavel Tesař následně pro iROZHLAS.cz upřesnil, že předpokládaná cena opravy je 200 tisíc korun. Památník byl podle něj pojištěný. Správa ho plánuje opravit a skleněnou desku nechat vyrobit znovu.

„Vzniklou škodu uhradí SŽDC a následně bude uplatněna pojistka. Oprava je již objednána u autora díla,“ upřesnil Tesař. A dodal, že památník už chrání kamerový systém.

Autor skleněné části památníku, sklář Jan Huňát v červnu pro Lidovky.cz odhadl, že se náklady na opravu vyšplhají nad sto tisíc korun. Vandal podle něj mířil přesně na Achillovu patu díla, tedy rozbíjel sklo v hraně skleněné desky.

„Kdyby hodil flašku od piva, rozhodně by to takto neprasklo, věděl, co dělá. Musel použít velký hřebík nebo šroubovák a kladívko. Proč ale nerozštípal dřevo, které by bylo snazší opravit?“ řekl pro server Huňát.

Sedmaosmdesátiletou Zuzanu Marešovou, která patří k dětem zachráněným sirem Nicholasem Wintonem, poničení památníku velmi zasáhlo. „Když jsem se ale o poničeném památníku dověděla, brečela jsem. A pak mě chytl vztek, jak jsou lidé zlí,“ uvedla již dříve pro Lidovky.cz. „Boží mlýny melou pomalu, ale jistě,“ dodala.

Dveře vagonu s otisky rukou

Památník rozloučení v průchodu pod kopulí Fantovy budovy připomíná Wintonovu záchranu 669 židovských dětí, které odvezly vlaky z nacistického protektorátu Čechy a Morava do Británie. První vlak odjel z Prahy v květnu 1939. Rodiny dětí většinou za války zahynuly.

„Všechny děti mají společnou vzpomínku na pohled na plačící rodiče skrze okno vlaku. My jsme nevěděli, proč pláčou, protože nám řekli, že jedeme na výlet,“ vzpomínala před čtyřmi lety při odhalení památníku Zuzana Marešová, která patří k zachráněným Wintonovým dětem.

Vypadá jako dveře osobního vagónu III. třídy, kterým byly děti přepraveny. Zobrazuje ruce dětí a rodičů, což je poslední vzpomínka, kterou mnohé zachráněné děti na své rodiče mají.

Na hlavním nádraží byl slavnostně umístěn 27. května 2017. Spolu s Marešovou ho odhalila i Milena Grenfell-Bainesová, která je také jednou ze zachráněných dětí. Odlitky byly vytvořeny podle rukou obou přeživších a pravnoučat jedné z nich.

Do povědomí širší veřejnosti se sir Nicholas Winton dostal až díky setkání se svými zachráněnými „dětmi,“ které zorganizovala britská rozhlasová a televizní stanice BBC v roce 1988. Zemřel v červenci 2015 ve 106 letech. Na Hlavním nádraží má také na prvním nástupišti pomník, který ho zobrazuje se dvěma malými dětmi a kufrem.

