Ničí plyn z jiných zemí kotle? Revizi podléhají i kamna typu waw a sporáky na propan-butan

I když je oproti dřevu a uhlí topení plynem podstatně dražší, má tu výhodu, že se člověk neumaže a nenadře se skládáním paliva. Kotel si také může naprogramovat nebo řídit skrze mobilní aplikaci. Jednou za rok by ho ale měl zkontrolovat a seřídit plynový servisní technik.

„Každoroční prohlídky by měly být součástí kvalitního provozu každého plynového zařízení. Servisní technik kotel zkontroluje, vyčistí, seřídí, zkontroluje jeho správnou funkčnost, případně doporučí výměnu dosluhujících opotřebených dílů. Plynový kotel by pak měl po celou sezonu fungovat bez problémů, být bezpečný a po seřízení i ušetřit peníze za spotřebovaný plyn,“ popisuje servisní technik Petr Bulín.

Revizi podléhají i kamna typu waw a sporáky na propan-butan

U dlouhodobě nečištěných a neseřizovaných kotlů přicházejí lidé o peníze při jejich neekonomickém provozu. Takovýchto majitelů kotlů ale ubývá.

Plyn z jiných zemí

Čas od času se objevují zprávy, že plyn z jiných zemí kotle ničí. „Zatím jsem se s tím v praxi nesetkal, že by plyn z jiných zemí ničil plynové kotle kvůli jinému složení. Pokud se něco takového děje, může to být souhra okolností. Plyn v plynárenské soustavě parametrově je naprosto v pořádku a uživatelé by neměli být strašeni,“ uklidňuje odborník.

Letošní září přineslo zákaz kotlů druhé třídy na tuhá paliva. Toho se plynové kotle bát nemusejí. „Spaliny i ze starých plynových kotlů jsou na daleko lepší úrovni než u kotlů na tuhá paliva. Takže zde se nic řešit nemusí. A ty nové, které se montují, jsou na tom mnohonásobně lépe a při správné instalaci ušetří spoustu plynu, a tím i peněz,“ říká servisní technik.

Kamna waw, sporák na propan-butan

Vedle plynových kotlů mají mnohé domácnosti vytápění kamny typu waw. „I tady je nutná každoroční kontrola. Každé plynové zařízení je vyhrazené plynové zařízení a podle návodu výrobců a legislativy jsou nutností a v podstatě i povinností. A to i u sporáků na propan-butan. Stará hadice na připojení k plynové lahvi, netěsnosti, špatné zapojení mohou mít za následek spoustu problémů a také škod na majetku,“ vypočítává Bulín.

Na chalupách, ale mnohdy i na přitápění se používají tzv. kamna „Pohoda“, do kterých se dává desetikilová plynová lahev propan-butanu. „Aby to bylo bezpečné, je potřeba, aby tyto spotřebiče byly pouze v místnostech, které jsou větrané. Tam, kde se spí, tam nemají co dělat. Spotřebovávají kyslík z místnosti, a navíc do místnosti odvádějí spaliny,“ varuje odborník.