Projídáme svou budoucnost. Vláda objevila kouzlo života na dluh, tvrdí europoslanec Niedermayer

Ještě před rokem premiér Andrej Babiš zrušení superhrubé mzdy odmítal. Dnes chce superhrubou mzdu zrušit a je pro patnáctiprocentní zdanění práce. Co se v posledním roce změnilo? „Došlo k obrovskému myšlenkovému přerodu hnutí ANO, pro vládu dnes není problém udělat do státního rozpočtu trvalou díru. Vláda přišla na kouzlo života na dluh,“ soudí europoslanec za TOP 09 a STAN Luděk Niedermayer. Praha 18:43 6. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Vláda je podle něj nekoncepční a dluh navyšující operace odstartovala už před časem. „Vzpomeňte například na absurdní záležitost se zdaněním piva, došlo ale i k dalším změnám DPH, nedávno se například vláda vzdala příjmu z daně z převodu nemovitosti. V rozporu s dlouhodobou penzijní strategií navýšila penze a další sociální dávky. Výsledkem bylo, že i v dobách očekávaného růstu trpěl rozpočet deficitem,“ připomíná europoslanec.

„Zrušení superhrubé mzdy nejvíc pomůže těm, kdo vydělávají nejvíc. “ Luděk Niedermayer

V blízké budoucnosti by tak podle něj v rozpočtu mohlo strukturálně chybět až 150 miliard korun. „Je to astronomická a v našich polistopadových – a koneckonců i předlistopadových – dějinách naprosto nevídaná situace,“ upozorňuje.

On sám prý není zarytým odpůrcem zvýšených výdajů a investic. Výdaje ale podle něj v budoucnu musí přinést zisky. „To vyžaduje promyšlené investice. Ne to, co dělá vláda, což je nebezpečný ekonomický populismus,“ tvrdí Luděk Niedermayer.

„Za tento dluh si nic nekoupíme, projíme část své budoucnosti a dřív či později tento problém budeme muset řešit.“

‚Populistický příspěvek‘

Dalším z ekonomických kroků vlády Andreje Babiše je jednorázový příspěvek seniorům ve výši 5000 korun.

„Nedává mi to žádný smysl. Žádný ekonom ani člověk se zdravým selským rozumem v tom smysl nemůže vidět. Bezesporu je možné vybrat jiné skupiny, které jsou v důsledku pandemie pod velkým stresem, například samoživitele. Toto není nic jiného než předvolební populismus,“ soudí Luděk Niedermayer.

Jaké důchody si tedy nyní můžeme dovolit? A jak by podle něj měla vypadat skutečná penzijní reforma? Poslechněte si celý rozhovor s Luďkem Niedermayerem.