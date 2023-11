Silné a nestandardní gesto. Nigerijské zrušení Fialovy návštěvy vzájemné vztahy ale nezhorší, míní analytik

Zrušení státní návštěvy premiéra je nestandardní krok a poměrně silné diplomatické gesto, řekl k nigerijskému odvolání návštěvy premiéra Petra Fialy (ODS) analytik Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Vilém Řehák. Podle politologa Josefa Mlejnka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy svědčí zrušení cesty o tom, že by měli čeští ministři ve svých vyjádřeních k mezinárodní politice brát v potaz skutečné zájmy Česka a chovat se pragmatičtěji. Praha/Abuja 16:08 7. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Fiala měl do Nigérie přijet v rámci své týdenní cesty po afrických zemích (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Fiala je od minulého pátku na týdenní cestě po afrických zemích. Nigérie podle mluvčího vlády Václava Smolky oznámila, že není schopna zajistit odpovídající přijetí a program. Podle diplomatických zdrojů krok může souviset s českou podporou Izraele v OSN. Země čelí rostoucí kritice zejména muslimských států kvůli vzdušným úderům v palestinském Pásmu Gazy, které zahájila po krvavém útoku teroristického hnutí Hamás na jižní Izrael.

Nigérie nezajistí Fialovi ‚odpovídající přijetí‘, návštěvu zrušil. Krok může souviset s podporou Izraele Číst článek

Zrušení návštěvy je nestandardním krokem a poměrně silným diplomatickým gestem, uvedl Řehák. „Osobně se ale nedomnívám, že by to mělo vést k nějaké silné české reakci a zhoršení vztahů. Nigérie je klíčová země v Africe, máme zde jednu z mála ambasád v subsaharské Africe a jedno ze dvou zastoupení CzechTrade, řada firem je v zemi aktivních, protože je to perspektivní trh,“ popsal.

Mlejnek připomněl i zrušenou cestu ministra průmyslu Jozefa Síkely (STAN) do Saúdské Arábie. Obě neuskutečněné návštěvy svědčí o tom, že by se ministři měli chovat pragmatičtěji, míní. „Podpora Izraele v podobě mediálních gest je evidentně kontraproduktivní,“ uvedl.

Za mediální gesto považuje i nedávnou debatu ohledně rezoluce Organizace spojených národů (OSN) vyzývající mimo jiné k humanitárnímu příměří mezi Hamásem a Izraelem. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) koncem října po hlasování na sociální síti X uvedla, že se za OSN stydí a Česko nemá v organizaci, „která fandí teroristům“, co dělat.

„Tyto postoje se sice dobře prodávají doma u elektorátu vládních stran, v zahraničí ale mohou vést k miliardovým ztrátám,“ uvedl Mlejnek. Odmítavý postoj k odporným činům teroristů z Hamásu lze podle něj projevit jinak. „A též Izrael je určitě možné, ba správné, podporovat hlavně nějak prakticky, nikoliv boucháním pěstičkami do stolu v českých televizních studiích nebo rozhořčenými, ale v podstatě velmi hloupými větami na sociálních sítích,“ doplnil.

Mezinárodní pozice Česka

Vyhraněný proizraelský a protipalestinský postoj může podkopávat českou pozici v muslimských zemích či regionech, uvedl Řehák. „Afrika je z náboženského hlediska různorodý kontinent, rozložení mezi křesťanskou víru a islám je plus minus rovnovážné a geograficky koncentrované,“ konstatoval.

Niger se chystá na případný útok společenství ECOWAS. Jedná s juntami v Mali a Burkině Faso Číst článek

Nigérie je specifická v tom, že je zhruba napůl nábožensky rozdělená i na národní úrovni. „Dodržuje pravidlo, že je-li kandidát na prezidenta z křesťanského jihu, je jeho viceprezidentský kandidát z muslimského severu, a naopak,“ dodal Řehák. Také v zahraniční politice Nigérie proto platí princip vyvažování zájmů muslimského severu a křesťanského jihu. „V takovém kontextu samozřejmě vyhraněný proizraelský a protipalestinský postoj může narazit na nesouhlas či nepochopení,“ shrnul.

Postoj Česka ke konfliktu v Izraeli může podle Řeháka ovlivnit i úspěch kandidatury Česka na nestálé členství v Radě bezpečnosti OSN v letech 2032 a 2033. „V Africe a Asii je mnoho zemí, které v konfliktu stojí jednoznačně na palestinské straně,“ uvedl. Vyjádření Černochové o vystoupení z OSN je podle něj nešťastné z toho hlediska, že africké země zpravidla nemají v globálních institucích významný hlas, ale OSN je výjimkou.

„Reagovat na hlasování Valného shromáždění, s nímž nesouhlasím, slovy o vystoupení z OSN může být chápáno tak, že Česko upírá ostatním státům svobodu hlasování na půdě globální organizace,“ doplnil Řehák. Na to jsou nejen africké státy citlivé a českou prestiž to nezvýší. „Na druhou stranu i za této situace lze stále v Africe získat mnoho hlasů z nemuslimských zemí, takže diplomatická katastrofa to nutně být nemusí,“ míní.