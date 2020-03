Nikdo nás zatím netestoval, na semináři nás bylo 70, říká spolužák studentky nakažené koronavirem

Studentka Vysoké školy ekonomické v Praze přišla do kontaktu s osobou nakaženou koronavirem, později o tom informovala vedení školy. V pondělí u ní výsledky testů prokázaly přítomnost nemoci. Na semináři minulý týden přitom dívka přišla do kontaktu se 70 spolužáky. Všichni jsou nyní v karanténě a škola zrušila výuku do odvolání. „Vlastně ani nevíme, o kterou studentku jde, jméno nám škola nesdělila,“ říká pro iROZHLAS jeden z nich, student Jiří. Praha 21:37 10. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vysoká škola ekonomická zrušila výuku nejméně do 29. března 2020. (Ilustrační foto) | Zdroj: Vysoká škola ekonomická v Praze

Jakým způsobem jste se dozvěděl o tom, že je vaše spolužačka nakažená novým koronavirem?

Vedení školy nám poslalo včera večer e-mail. Asi ve 21.00 přišel hromadný e-mail od prorektora pro studijní a pedagogickou činnost, ten nám všem, co jsme s ním měli přednášku, napsal, že pravděpodobně bude naše spolužačka pozitivně testována na koronavirus.

V e-mailu byly také další informace. Vedení nám napsalo, že si máme přečíst článek o tom, co je to koronavirus, jak se máme chovat, a že bychom se dva týdny neměli vyskytovat v prostorách školy.

Znal jste se s nakaženou dívkou osobně? Přišel jste s ní ještě do nějakého jiného kontaktu než právě na tom jednom společném semináři?

Vypadá to, že jsme měli společně pouze jednu přednášku, ale škola nám vůbec nesdělila jméno dívky, takže vlastně nevíme. Tušíme, o koho by mohlo jít, ale nevíme to jistě.

Kolik studentů navštívilo poslední seminář, kde s vámi seděla v posluchárně i nakažená studentka?

Seminář se konal minulé úterý a bylo nás tam okolo 70, jednalo se o přednášku Metody výzkumu.

Doporučila vám škola, jak se v této situaci máte zachovat?

Bylo nám sděleno, že seznam studentů, kteří navštívili stejnou přednášku jako nakažená spolužačka, byl zaslán hygienické stanici včetně jmen, e-mailů a telefonních čísel. Vedení nám napsalo, že se nám hygienická stanice ozve během úterka, ale nikdo nám zatím nevolal. Takže otestovaný nejsem.

V případě, že by vás hygienická stanice nekontaktovala, máte v plánu situaci nějak řešit sám?

Zatím na sobě nepozoruji žádné příznaky, takže vyčkám až na to, jestli nás hygienická stanice kontaktuje sama. Můj spolužák, který byl se mnou na přednášce, se necítí dobře, má rýmu, tak se v úterý dotazoval buď svého lékaře, nebo hygienické stanice – to si nejsem jistý – a ptal se, jak by měl postupovat dál. A bylo mu řečeno, že má jít domů a pozorovat, jestli se u něj objeví nějaké další příznaky. A také ho nikdo netestoval.

Co jste dělal vy, když jste se dozvěděl, že musíte zůstat v karanténě?

Ve chvíli, kdy jsem to zjistil, tak jsem byl už doma. Na začátku to vypadalo, že se zruší výuka jen v úterý, to by pro mě znamenalo problém s docházkou. Ale tím, že se přednášky zrušily až do konce března, tak to pro mě nebude problém.

Jak trávíte čas v karanténě?

Zatím je to první den, takže jsem psal seminárky, dělal věci do školy a do práce. Teď by se dalo říci, že jsem rád, že mám volno, ale časem to asi může být dlouhé.

Máte informace o tom, jestli karanténu dodržují i vaši spolužáci?

Co vím, tak ti, kterým byla udělena, ji dodržují. Zatím je to sice teprve první den, ale myslím, že to mají všichni v plánu dodržet, jsou v tomhle poctiví.