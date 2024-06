Nikdo nejsme nadšení. V Evropě je poptávka po konzervativním směru, říká Gregorová

Pirátům volební zisk 6,2 procent vynesl jediné křeslo v europarlamentu. Díky preferenčním hlasům navíc do Evropského parlamentu zamíří Markéta Gregorová místo lídra kandidátky Marcela Kolaji. „Nemůžeme zastírat to, že výsledek je pro nás zklamání. Domnívám se, že je momentálně v Evropě poptávka spíše po konzervativnějším směru,“ řekla ve speciálním vysílání Radiožurnálu staronová europoslankyně. Rozhovor Praha 3:19 10. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Staronová europoslankyně Markéta Gregorová | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Máte z výsledku radost?

Moje emoce jsou teď těžko čitelné. Ačkoliv jsem samozřejmě vděčná voličům a voličkám za to, že mi dali tak obří množství preferenčních hlasů, tak nemůžeme zastírat to, že pro Piráty je výsledek zklamání.

Čím k tomu zklamání došlo? Máte už nějakou rychlou analýzu nebo spíš pocit?

Tak analýzu budeme dělat. Momentálně jsem i místopředsedkyní strany a tím pádem vím, že teď už několik týdnů v podstatě pracujeme na tom, abychom mohli okamžitě začít reflektovat.

Můžu nabídnout jenom nějaký osobní pocit. Vzhledem k tomu, jak dopadly i proevropské liberální strany napříč celou Evropou, nejenom v České republice, se domnívám, že je momentálně v Evropě poptávka spíše po konzervativnějším směru.

Může to být kvůli tomu, že mají obavy o budoucnost, kvůli tomu, že máme na svých hranicích válku a z dalších podobných důvodů. Nicméně nevnímám to pouze jako výsledek České pirátské strany, ale jako něco, co teď uvidíme napříč celou Evropou. A to určitě budeme muset my všichni, co smýšlíme pro evropsky a liberálně, reflektovat.

Už jste mluvila s Marcelem Kolajou?

Ano, my jsme byli na vyhlášení výsledků všichni spolu, takže jsem s ním mluvila. Je smutný. Nikdo samozřejmě nejsme nadšení, ale on to vzal velice profesionálně a navíc stále platí, že Marcel je náš nominant na evropského komisaře a že Ivan Bartoš toto stále bude se zbytkem pěti koalice vyjednávat.