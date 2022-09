Jediná obec v Olomouckém kraji bez voleb. V Líšné na Přerovsku nikdo nekandiduje, obec povede správce

Líšná na Přerovsku je jedinou obcí v Olomouckém kraji, ve které se v pátek a sobotu nekonají komunální volby. Důvodem je to, že nikdo z tamních obyvatel nepodal kandidátku. Vesnici proto bude prozatím řídit ministerský úředník, nové volby by se měly konat v lednu. Líšná 16:13 23. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Líšná na Přerovsku | Foto: Lenka Kratochvílová | Zdroj: Český rozhlas

Líšná je malá obec nedaleko Přerova, která má asi 260 obyvatel a 123 domů s číslem popisným. Mají tu školku i obchod.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jediná obec v Olomouckém kraji bez voleb. V Líšni na Přerovsku nikdo nekandidoval. Kdo teď vesnici povede?

„Konec světa to určitě není. Je nám tady dobře, žije se nám tu krásně. Je to v blízkosti lesů. Dostupnost je horší, co se týče obchodu, ale dnes všichni jezdí za nákupy do města. Myslím si, že ten klid, který tu máme, za to stojí,“ říká nezávislá starostka Hana Lounová.

Ta vedla obec tři volební období, tento rok se ale rozhodla kandidátní listinu nepodat.

„Ráda bych, aby se obec zase posunula trošku jiným směrem, protože já tady působím už 12 let a posledních devět let v obci nebydlím. A myslím si, že starosta by měl v obci bydlet a měl by tady s lidmi žít a být součástí té komunity. A já se z ní už trošku ztrácím a to není dlouhodobě v pořádku,“ vysvětluje své rozhodnutí Lounová.

Nového lídra pro Líšnou se ale najít nepodařilo. Líto je to i uklízečce ze zdejší mateřské školky Zdeňce Zmeškalové. „Je to divné. Tolik lidí se pořád hlásilo, že chtějí dělat starostu, a teď najednou ve finále nic. Do zastupitelstva se prý hlásí hodně lidí, ale na starostu jestli si nikdo netroufal?“ pokládá si řečnickou otázku.

Obec od října povede jako správce ministerský úředník. Dodatečný termín voleb stanoví ministerstvo vnitra. Konat by se měly v lednu. Starostka Lounová věří, že se nové vedení obce podaří najít.