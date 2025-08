Nikdy jsem nezažila paralyzující strach, říká lékařka Höschlová, která působila v Afghánistánu i Jemenu

Působila s Lékaři bez hranic v Afghánistánu, Jemenu nebo na Ukrajině. Sloužila v Alpách jako letecká záchranářka. Založila institut Mehana zaměřený na neinvazivní léčbu a napsala tři knihy. Kdy se Kristina Höschlová rozhodla pro povolání lékařky urgentní medicíny? Proč ve své práci nikdy necítí strach? A co ji naučil tatínek Cyril Höschl? Odpovídá v rozhovoru v pořadu Českého rozhlasu Dvojka Blízká setkání. Rozhovor Praha 18:54 6. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lékařka Kristina Höschlová | Foto: Elena Horálková | Zdroj: Český rozhlas

Pro svoji profesi se rozhodla už v 17 letech, kdy končila studium na gymnáziu a už byla přijata na vysokoškolské geologické obory.

„Pak jsem ale viděla na hřišti přistávat vrtulník a napadlo mě, že si udělám záchranářský kurz. Poté mi ale někdo řekl, že to můžou dělat i doktoři, a tak jsem se zkusila přihlásit na medicínu,“ vypráví o svých záchranářských začátcích Kristina Höschlová.

Urgentní péče i válečná medicína

Potřeba adrenalinu v jejím rozhodování přitom nikdy nehrála roli. „Kdyby to tak bylo, byla by ve hře i jiná medicína než ta urgentní. Přednemocniční péče mě nikdy nestresovala, naopak mě vždycky hrozně moc bavila a těšila. Nejvíc ale asi to, že každý zásah je vždycky unikátní, což vyžaduje moji flexibilitu a schopnost improvizovat," popisuje lékařka.

I proto využila nabídky pracovat i v rámci humanitárních organizací v Afghánistánu, Kurdistánu, Jemenu nebo na Ukrajině.

„Každá taková služba vás neskutečně profesně obohatí. Všechny tyto mise měly společné to, že se jednalo o trauma péči v centru válečných zón. Ukrajina se pak vymykala v tom, že naším posláním bylo v naprostém počátku války v březnu 2022 urgentně proškolovat trauma týmy ve válečné medicíně,“ dodává.

