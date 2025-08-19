Nikdy mi nestačilo jen sedět na místě, říká středoškolačka, která strávila měsíc na Harvardu
Před čtyřmi lety přestoupila na gymnázium Nový Porg v Praze, kde dostala příležitost stát se členkou investičního výboru veřejného fondu J&T NextGen. Od té doby svět financí Veroniku Němečkovou zcela pohltil a plánuje se mu věnovat i nadále. „Moje největší motivace? Dělat věci, které mají smysl nejen pro mě, ale i pro ostatní,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz účastnice ankety Středoškolák roku, která se v ní umístila mezi 25 nejlepšími studenty.
Jak jste se k anketě Středoškolák roku dostala?
Přihlášku jsem vyplnila na dovolené v Istanbulu – zrovna jsme večer popíjeli turecký čaj a hráli žolíky. Upřímně, nečekala jsem, že z toho bude něco víc než „zkusím to“. Když pak přišel e-mail, že jsem v TOP 25, nejvíc mě potěšilo, že pojedu na Víkend Středoškoláka.
Pamatuji si, jak jsem při speed datingu potkala studentku, která už několik let vede vlastní biologický výzkum pod Akademií věd ČR. Tehdy mi došlo, že tahle komunita není o ocenění, ale o lidech, kteří dokazují, že limity existují jen v naší hlavě.
Co pro vás znamená, že jste skončila mezi 25 nejlepšími středoškoláky v Česku?
Umístění na Středoškolákovi roku pro mě znamenalo otevření dveří k novým příležitostem a zvlášť vstup do široké komunity aktivních studentů, kde si můžeme předávat naše know-how – já o investování, oni o programování nebo astrofyzice.
Jak jste se dostala k tomu, že děláte „něco navíc“ ke studiu – různé projekty, soutěže?
Nikdy mi nestačilo jen „sedět na místě“. Už jako malá jsem přeskakovala z baletu na plavání, z klavíru k běhání. Na Novém PORGu, kam jsem přestoupila v tercii, jsem objevila, že existuje prostředí, kde můžu pracovat na projektech s reálným dopadem a smyslem – a to mě chytlo.
Proč to děláte? Jaká je vaše motivace?
V NP Investment Society (klub o investování na gymnáziu Nový Porg, pozn. red.) jsem letos učila mladší studenty o investování. Ten moment, kdy mi po kurzu jeden z nich přišel osobně poděkovat, byl pro mě cennější než test na jedničku z matematiky (a to mám matematiku opravdu ráda). Přesně proto to dělám. Moje největší motivace? Dělat věci, které mají smysl nejen pro mě, ale i pro ostatní.
Čeho byste chtěla v životě dosáhnout a co plánujete do budoucna?
Občas si představím ten život v penthousu v New Yorku s výhledem na Central Park, ale teď se soustředím na první krok v blízké budoucnosti, a to dostat se na prestižní univerzitu a vystudovat ekonomii.
Ráda se učím, ať už ve škole či mimo ni, protože každá zkušenost – od J&T NextGen přes NP Investment Society až po Harvard Summer School (kurz pro studenty středních škol, který Veronika absolvovala letos v létě, pozn. red.) – mi ukazuje, jak moc se mám ještě co naučit, abych jednou mohla plně pracovat na projektech, které ovlivní nejen pár studentů, ale stovky a tisíce lidí.
Soutěž Středoškolák roku
Soutěž Středoškolák roku oceňuje aktivní studenty, kteří na sobě pracují a dělají ke studiu něco navíc. Každý rok odborná porota vybere 25 finalistů, kteří získají ocenění. Porotci posuzují mimoškolní aktivity, úspěchy, pestrost aktivit i schopnost sebeprezentace středoškoláků. Web iROZHLAS.cz celý srpen přináší rozhovory s finalisty letošního ročníku soutěže.
Čemu byste se věnovat pracovně?
Nechci se teď hned kariérně zavřít do jedné oblasti. Chci poznat různé kouty financí – private equity, asset management, corporate finance – a najít místo, kde svými dovednostmi, zkušenostmi a motivací můžu přinést největší hodnotu do týmu a kde mě ta práce bude naplňovat.
Co byste vzkázala svým vrstevníkům a ostatním mladým lidem?
Objevujte nová místa a kultury, prozkoumejte kontrastní perspektivy lidí kolem vás, vystupte z vaší komfortní zóny a nenechte se nikým podceňovat. Kdybych v tercii nepřestoupila ze státního gymnázia na Nový PORG, nepřijala nabídku být součástí J&T NextGen fondu, neodjela na tři měsíce studovat do Španělska nebo nestrávila měsíc na Harvardu.
Proč pro vás byly tyto kroky tak důležité?
Nikdy bych neměla ten přehled a zkušenosti, které mám dnes. Každý z těch kroků byl risk a měla jsem předtím jistý strach, ale právě tyto aktivity mi nejvíc změnily pohled na svět i na sebe. Proto říkám: Zkoušejte nové věci, i když vás děsí. Největší příležitosti se často skrývají tam, kde je nečekáte. A i ty nejmenší kroky dokážou vést k obrovským změnám.