‚Voda byla výborná.‘ Ve Vltavě si při Nikodémově memoriálu zaplavalo rekordních 430 otužilců

Čtvrteční závod zvládla Lenka Štěrbová za devět minut a 12 sekund. Proslavila se i tím, že jako nejmladší plavkyně překonala kanál La Manche, a to v pouhých 16 letech. Jako první hendikepovaná plavkyně letos překonala La Manche také další účastnice čtvrtečního otužileckého memoriálu Markéta Pechová. Pořadatelé jí ve čtvrtek za její mimořádný výkon předali ocenění.

Nejstarším účastníkem Nikodémova memoriálu byla i letos devětaosmdesátiletá Božena Černá. Pořadatelé zdůraznili, že mezi mnohaleté účastníky otužilecké akce patří František Kosař, který se zúčastnil už podevětačtyřicáté, a Ladislav Komárek, pro kterého to byl 47. ročník. Nejmladšími otužilci byli bratři Jakub a Josef Špačkovi, kterým je osm a deset let.

Účastníci z Česka, Slovenska, Belgie, Ruska, Velké Británie, Kazachstánu, Polska a Hongkongu si mohli vybrat mezi hlavním závodem na 750 metrů, takzvaným Memoriálem Františka Venclovského, a kondičními trasami 300 a 100 metrů.

„Voda byla dneska výborná, krásná, čistá a ani ne moc studená,“ zhodnotila plavkyně Kristýna Dyková. | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Voda byla dneska výborná, krásná, čistá a ani ne moc studená,“ zhodnotila plavkyně Kristýna Dyková. Před několika lety ji inspirovali otužilci v Braníku a plavání ve studené vodě ji rychle „chytlo“. Memoriálu se zúčastnila podruhé.

Počtvrté si ve Vltavě zaplavala další z účastnic Michaela Veverková. „Nikdy se mi nechce, říkám si, že je to bláznivé, ta voda je prostě studená. Ale pak je to nepopsatelný pocit,“ odpověděla na otázku, co na zimním plavání oceňuje. Podle pořadatelů se ve středu do Vltavy chystalo 106 žen a 324 mužů.

Nejstarší otužilecký závod v Česku nese jméno pražského zlatníka a propagátora otužování Alfreda Nikodéma. Poprvé vánoční vystoupení otužilců ve Vltavě uspořádal v roce 1923, nechyběl ani při prvním ročníku memoriálu v roce 1947.

Největší zimu otužilci zažili v roce 1946. Kvůli pětadvacetistupňovému mrazu se jim u Železničního mostu nepodařilo prosekat led, a nemohli si tak zaplavat.

Plavky, koupací čepice a boty do vody, taková byla výbava některých otužilců při Nikodémově memoriálu v Praze | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK