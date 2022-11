Nikotin ze sáčků se vstřebává rychleji než z cigarety. Snadněji dojde k intoxikaci, říká odbornice

Obliba žvýkacích nikotinových sáčků mezi dětmi podle adiktologů stále roste. Na rozdíl od tabákových výrobků nebo elektronických cigaret nepodléhají žádné zákonné regulaci. Proto chce ministerstvo zdravotnictví představit novou vyhlášku pro jejich regulaci. „Děti by určitě neměli mít možnost si je kupovat,“ říká Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Rozhovor Praha 9:13 11. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy | Zdroj: Profimedia

Jste pro, aby stát reguloval prodej nikotinových sáčků a tím například omezil maximální množství nikotinu, které můžou obsahovat?

Regulace je určitě potřeba. Například ve Spojených státech musí nikotinové sáčky na obalu varování, že obsahují nikotin a že se jedná o návykovou látku. Kupovat si je mohou lidé starší 21 let. Děti by určitě neměli mít možnost si je kupovat.

Jak moc jsou nikotinové sáčky pro děti a mladistvé nebezpečné? Jsou pro ně nebezpečnější, než pro dospělé?

Nebezpečné jsou, protože dochází k rychlé a snadné intoxikaci nikotinem. Samotný nikotin nepoškozuje zdraví kuřáků. Předávkování nikotinem se projeví především nevolností a zvracením, což člověku zabrání v dalším kouření.

U nikotinových sáčků jsou příznaky stejné. Nikotin se ale umí velmi rychle vstřebat, takže se například vstřebá rychleji, než se dostaví první projevy předávkování a snadno může dojít k intoxikaci. Na jedné základní škole se stalo, že chlapec kvůli intoxikaci upadl do bezvědomí. Dopadlo to ale dobře. Vedení dané školy také prohlásilo, že pomohlo vylepit na nástěnku letáky o příznacích otravy nikotinem.

Zatím o žádným fatálním případů u nás nevím, ale může to mít důsledky jednak v hrozbě intoxikace, ale také ve vzniku závislosti. Návykovost záleží na rychlosti vstřebávání, a pokud se vstřebává velmi rychle, děti se mohou snadno stát závislými.

Je možné odhadnout, jak rychle se mohou děti stát závislé na nikotinu?

Čím rychleji se nikotin vstřebává, tím je větší pravděpodobnost, že k závislosti dojde. Kromě toho záleží na genetickém vybavení, na určitém typu receptoru, na které se nikotin navazuje. Důvodů, proč to děti užívají, je více. Jednak je to dobrý marketing společností, které výrobky produkují, a to zejména na sociálních sítích. To je jedna věc, která by se měla regulovat. Děti také výrobky užívají, aby se mohly soustředit a měly lepší výkon, zejména třeba sportovci, protože to v prvních minutách opravdu funguje. Naopak ale velká dávka a chronické užívání vedou k útlumu.

Dalším důvodem je překonání stresu. Ve stresových situacích pomáhá mít určitý rituál, při konzumaci nikotinu také dochází k vyplavení takzvaných „hormonů štěstí“. Všechny tyto účinky ale vyprchají za několik minut a poté dochází k masivnímu vyplavení stresových hormonů. Když to vnímáme obráceně, nikotin stres vlastně zhoršuje.