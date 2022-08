Konec volného prodeje nikotinových sáčků? Děti si je nekoupí a sníží se množství návykové látky

Nikotinové sáčky sice obsahují jednu z nejrozšířenějších návykových látek, jejich prodej přesto nepodléhá na rozdíl od tabákových výrobků nebo elektronických cigaret žádné zákonné regulaci. Koupit si je můžou i děti a podle adiktologů taky mezi dětmi jejich obliba roste. Odborníci na závislosti přitom varují, že jsou silně návykové. Ministerstvo zdravotnictví chce proto mimo jiné omezit dostupnost nikotinových sáčků. Praha 6:00 14. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo chystá novelu zákona, která by měla zakázat prodej nikotinových sáčků mladším 18 let | Zdroj: Profimedia

Ministerstvo zdravotnictví už připravilo k nikotinovým sáčkům návrh nové vyhlášky, která je teď v připomínkovém řízení.



Chce hlavně regulovat množství nikotinu v sáčcích. Teď je v nich obvykle mezi dvěma a sedmi miligramy nikotinu, na trhu jsou ale sáčky i s 50 miligramy.

‚Přestřelují a neřeší to.‘ Nikotinové sáčky berou děti na úzkosti, ale spíš je tím zhoršují, říká adiktolog Číst článek

„A podle této nové vyhlášky by se množství nikotinu v jednom sáčku mohlo omezit na 10 miligramů. Kromě toho ministerstvo chystá taky novelu zákona, která by měla zakázat prodej nikotinových sáčků mladším 18 let,“ řekl Radiožurnálu mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

„Největším problémem je, že mladiství a děti si je mohou v podstatě koupit. Není tam zákaz prodeje do 18 let. Chceme především omezit prodej. Chceme, aby to bylo, co nejdříve, uvidíme, jak rychle půjde legislativní proces. Byli bychom rádi, kdyby se to všechno stihlo ještě letos,“ přibližuje Jakob.

Ministerstvo zdravotnictví v nové vyhlášce taky zpřísňuje požadavky na vzhled, velikost a označování nikotinových sáčků.

Zároveň je podle resortu důležité, aby balení nepřipomínala tvarem ani barvou potravinu nebo hračku.

Účinky nikotinových sáčků?

Dávají se do úst, ale nekousají se, ani nepolykají. Lidé si dávají sáček obvykle mezi ret a dáseň, kde ho nechají několik minut působit a nikotin se pak vstřebává skrz prokrvenou sliznici.

V líbivé krabičce s příchutí žvýkačky. Nikotinové sáčky si mohou děti koupit bez omezení, varuje Hrzalová Číst článek

Třeba ředitelka Národní linky pro odvykání Zuzana Hrzalová ale varuje, že můžou způsobit silnou závislost. U dětí je pak riziko vzniku závislosti mnohonásobně vyšší než u dospělých.

„Cigareta má 1,5 až dva miligramy nikotinu, ale takový sáček může mít až 50 a může to s dětským organismem velice zamávat. Může se to projevit až jako nevolnost, zvýšené bušení srdce. Setkáváme se opravdu i s tím, že je toto užívání nikotinu velice návykové,“ říká o účincích sáčků Hrzalová.

Opoziční návrhy

Vláda v poslední době probírala několik opozičních novel, které se nikotinových sáčků týkají.

Ministři však návrhy opozičních poslanců nepřijali. Neutrální postoj zaujala vláda v červenci k novele, která chtěla zakázat prodej sáčků lidem pod 18 let.

Děti zkouší nikotinové sáčky, do pár týdnů na nich mohou být závislé. Zatím se prodávají bez omezení Číst článek

Záporně se pak kabinet postavil k novele poslanců hnutí ANO, kteří chtěli omezit reklamu a propagaci nikotinových sáčků. Obě novely navrhoval mimo jiné poslanec hnutí ANO Marek Novák.



„Nejde nám o to zavádět nesmyslné kontroly, zda nezletilý má nebo nemá nikotinový sáček v kapse, školní brašně či ústech. Jde nám o jasné omezení dostupnosti tohoto výrobku. Nikotinový sáček je pro děti a mladistvé stejné zlo jako vykouřená cigareta, a proto se s ním musí stejně zacházet,“ vysvětluje svůj postoj Novák.

Samo ministerstvo zdravotnictví se k předloze opozičních poslanců postavilo neutrálně, protože podle úřadu byly v návrhu nedostatky v sankcích za porušení zákazu.