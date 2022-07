V líbivé krabičce s příchutí žvýkačky. Nikotinové sáčky si mohou děti koupit bez omezení, varuje Hrzalová

Nikotinové sáčky jsou u nás běžně dostupné. Kvůli tomu, že se nevyrábějí z tabáku, si je mohou bez omezení koupit i děti. Jak velkým rizikem pro ně nikotinové sáčky jsou? Mohou rodiče poznat, že se jejich dítě stává na nikotinu závislé? Jak by měl zareagovat stát? A jak často užívají děti v Česku alkohol a další návykové látky? Tomáš Pancíř se zeptal Zuzany Hrzalové, ředitelky Národní linky pro odvykání. Praha 0:10 5. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Co to vlastně nikotinové sáčky jsou, jak vypadají a jak fungují?

Nikotinové sáčky jsou malé bílé sáčky v krabičce, která vypadá jako puk. Jsou to sáčky, které obsahují nikotin a další látky, jako je celulóza, různé příchutě a další konzervační látky. Je to něco nového na trhu. Není to tak dlouhá doba, co je známe, a je to vlastně nějaký způsob užívání nikotinu.

Jak jsou sáčky v České republice rozšířené?

Jsou rozšířené. I ze statistik Státního zdravotnického ústavu vyplývá, že nejrozšířenější jsou ve věkové hranici 15 až 24 let. Nutno podotknout, že výzkum probíhal od 15 let věku. U mladších dětí nemáme data. Setkáváme se ale s tím, že nikotinové sáčky běžně užívají i děti na základních školách.

Často nám o radu volají rodiče, pedagogové i metodikové prevence. Takže víme, že se tato problematika objevuje i na základních školách v mladším školním věku.

České zákony sice zakazují prodávat dětem tabákové výrobky, ale protože nikotinové sáčky nejsou z tabáku, tak se na ně tento zákaz nevztahuje. Znamená to tedy v praxi, že pro nikotinový sáček si naprosto legálně může dojít třeba desetileté nebo mladší dítě?

Ano, přesně tak. Stačí přijít do trafiky. Prodejce není povinen kontrolovat 18 let. Na krabičkách je sice doporučeno, že výrobek není vhodný pro mladší 18 let, zároveň ale prodej není nijak regulován. Opravdu si tedy můžete koupit sáček v trafice nebo na internetu. Nikotinové sáčky momentálně spadají do zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Zde vnímám velké riziko toho, že můžete dostat vzorek zdarma.

Máte pocit, že výrobci cíleně útočí právě na děti a osoby mladší 18 let? Zaregistroval jsem, že i někteří populární youtubeři propagují tyto výrobky. Máte pocit, že to je opravdu cílená strategie?

Ano. I dle toho, jak vypadají. Jsou barevné, mají různé příchutě – žvýkačkové, tutti frutti nebo gin. A cílí i na mladé dospělé. Sáček si nekoupí kuřák, ale někdo právě kvůli líbivému obalu a dostupnosti.

Může rodič poznat, že jeho dítě používá nikotinové sáčky?

Určitě může. Dle mého názoru je důležité, aby rodič vnímal své dítě, signály jeho těla, jestli se třeba nemění jeho chování, protože opravdu jde o nikotin, který je oproti běžné cigaretě obsažen ve vysoké míře. Pro srovnání cigareta má jeden a půl až dva mg nikotinu, ale sáček může mít až 50 mg. To je opravdu velké množství, které může s dětským organismem velice zamávat. Dítě může pociťovat nevolnost, bušení srdce. Při klasickém užívání, kdy se odhadne míra, je to pak euforie a pocity podobné jako při užívání nikotinu.

Často se říká, že nikotinové sáčky pomáhají na stres, ale ony naopak spíše do stresu vybudí. A rodič, když bude vnímavý ke svému dítěti, tak by měl signály rozpoznat. Velice dobrým prostředníkem může být škola a metodik prevence, který může podat informaci, že se to ve škole užívá, že se to objevuje. Rodiče potom můžou být více obezřetní a více s dítětem o této problematice mluvit.

Užívání i o hodině

Jak se vlastně sáčky užívají?

Sáčky se dávají pod horní nebo spodní ret, kde se rozpustí. Nikotin se do těla tedy vstřebává přes sliznice a nástup účinků je opravdu velmi rychlý. Riziko je i to, že je to skryté. Vy opravdu můžete sáček užít kdekoli, třeba i o hodině, když to přeženu. O hodině si dáte sáček a můžete psát písemku z matematiky. Tím, že to má příchuť, tak ani z dechu nemá člověk šanci poznat, že dítě užilo sáček.

V čem je z vašeho pohledu největší nebezpečí nikotinových sáčků?

Je to hlavně míra. Nikotinové sáčky jsou velmi silné. Jedinec je může užít i několikrát za sebou, hladina nikotinu v těle stoupá, což je velké riziko. Setkáváme se s tím, že nikotinové sáčky jsou velice návykové. Jejich užívání jednoznačně vede k závislosti, která vzniká velmi rychle. Rozhodně nedoporučujeme užívání nikotinových sáčků ani při odvykání. Je to opravdu špatná náhražka.

Ministerstvo zdravotnictví i opoziční poslanci chtějí reagovat na popularitu nikotinových sáčků u dětí. Chystají novelu zákona o ochraně před škodlivými účinky návykových látek. Ministerstvo zdravotnictví chce také změnit vyhlášku, která má upravit označování a to, jak mají vypadat jednotlivá balení. Kromě toho novela zákona podle pondělního vyjádření mluvčího ministerstva zdravotnictví má stanovit věk, odkdy si člověk bude moct nikotinové sáčky koupit. Tím věkem by mělo být 18 let. A také obsah nikotinu. Jsou z vašeho pohledu toto opravdu ty nejzásadnější věci, které by se měly regulovat?

Ano, to jsou opravdu zásadní věci. Když to teď přiblížím do prostředí dítěte nebo mladého dospělého. Dnes tento člověk sedí u internetu, kde si odklikne jedna + jedna zdarma. Když bude přijat zákon, tak obdobně, jako je tomu u cigaret, člověk nebude moct odkliknout, že je mu 18 let, protože je tam program, který toto kontroluje přes identitu občana.

