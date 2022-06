Děti zkouší nikotinové sáčky, do pár týdnů na nich mohou být závislé. Zatím se prodávají bez omezení

Bílé sáčky se prodávají v krabičkách ve tvaru puku s příchutí lesního ovoce nebo třeba pralinek. Mohou obsahovat až 50 miligramů nikotinu. Předávkování může vést k nevolnosti, zvýšenému krevnímu tlaku nebo bolestem hlavy. Prodej nikotinových sáčků zatím není nijak regulovaný, omezení připravuje ministerstvo zdravotnictví. Adiktologové přitom varují, že droga se šíří mezi dětmi i na základních školách. Praha/Brno 7:15 15. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nikotinové sáčky | Zdroj: Profimedia

„Zaregistrovali jsme v jedné třídě problém s nevolností. Někteří žáci mi říkali, že to zkusili a že jim bylo hodně špatně. Je to cíleno vyloženě na mladé s tím, že je to dostupné, relativně levné, v pěkných krabičkách,“ popisuje metodoložka prevence z jedné ze základních škol v Adamově Ilona Martochová.

Vedení školy se proto situaci rozhodlo řešit. „Není to tak, že bychom nacházeli plné koše obalů. Přesto jsme zjistili, že někteří žáci užívají nikotinové sáčky. Myslím si, že spousta rodičů neví, co to je,“ shrnuje pro Český rozhlas Brno ředitel Stanislav Tůma.

Škola výrobky zakázala ve školním řádu a snaží se o problematice informovat rodiče, ať už pomocí letáčků nebo při třídních schůzkách. Obracet se mohou i na Centrum prevence společnosti Podané ruce.

Riziko závislosti

Nikotinové sáčky jsou velmi návykové, dítě se totiž může stát závislé během několika týdnů.

„Riziko závislosti je obrovské u kohokoliv. Je to rizikové chování, které je vstupní branou k užívání tabákových produktů. Můžeme se bavit i o směřování k měkčím, případně tvrdším drogám,“ potvrzuje adiktolog z brněnské Fakultní nemocnice u svaté Anny Marek Lžičař.

Ministerstvo zdravotnictví chce problém řešit novou vyhláškou. „Jsme si vědomi problémů, které to způsobuje. Pracujeme na vyhlášce, která má stanovit požadavky, vzhled, jakost, vlastnosti, označování, včetně zakázaných prvků. Pracujeme i na novele zákona,“ říká mluvčí ministerstva Ondřej Jakob s tím, že by měla být hotová během několika měsíců.