Nízká porodnost je vaše dílo, prohlásil Babiš ve Sněmovně. Ta už druhý den jedná o reformě penzí

Ke sporné vládní reformě penzí vystoupil podruhé ve Sněmovně předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš. Ve středu odpoledne využil přednostní řečnické právo a vinil vládu i z poklesu porodnosti a trval na tom, že „okrádá a odrbává" důchodce. Podle kabinetu mají navrhované změny v penzích přispět k udržitelnosti důchodového systému. Živě Praha 17:21 29. května 2024

Po 16.30 evidoval sněmovní systém tři desítky poslaneckých přihlášek do řádné diskuse z dřívějších čtyř desítek.

„Nízká porodnost je vaše dílo,“ prohlásil Babiš před poloprázdnými lavicemi na adresu vlády. Přidal i příčiny, proč tomu podle něho tak je.

„Tato vláda ničí tuto zemi, tato vláda ničí všechny občany, tahle vláda ničí důchodce, ničí zaměstnance, ničí mladé, ničí studenty, ničí ekonomiku, ničí všechno,“ řekl předseda ANO.

Ohradil se proti úternímu vyjádření předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéty Pekarové Adamové, podle níž Babišova tvrzení o „okrádání a odrbávání“ důchodců jsou až na úrovni šíření poplašné zprávy.

„Tahle vláda, když nastoupila, byla přesvědčena o tom, že důchodci a budoucí důchodci jsou nepřátelé,“ řekl Babiš. Už v úterním projevu označil nynější změny v penzích za návrh jak současné i budoucí důchodce okrást. Jde podle něho jen o nespravedlivé snižování valorizace a zvyšování důchodového věku.

Reakce vlády

Naopak podle premiéra Petra Fialy (ODS) představuje neudržitelnost současného penzijního systému zásadní zátěž pro Česko a je třeba zajistit, aby důchodové pojištění nezkolabovalo. „Tahle země zkolabuje pod vaším vedením,“ reagoval ve středu Babiš.

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) v reakci na vystoupení lídra ANO uvedl, že Babiš prokázal, že i v 69 letech je člověk velice výkonný a plný energie.

„Tudíž si myslím, že i v 65 letech jít do důchodu je zbytečně brzo pro lidi, jako je třeba pan poslanec Babiš,“ řekl ministr. Právě možné zvyšování věku pro odchod do důchodu nad nyní hraničních 65 let podle délky života patří k bodům reformy, na který míří nejsilnější opoziční kritika.

Poslankyni ANO Zuzanu Ožanovou rozhořčila v úvodu odpoledního jednání Sněmovny nepřítomnost členů vlády i zpravodaje penzijní novely. Postěžovala si, že nemá ke komu hovořit. Navrhla proto přerušení projednávání předlohy do 1. ledna 2025.

Přítomní koaliční poslanci přispěchali okamžitě s protinávrhy na přerušení jednání na mnohem kratší dobu. Jde o postup, jak získat čas, aby stihl dorazit do jednacího sálu dostatek vládních zákonodárců pro zamítnutí všech návrhů.

Nejvíc zaujal předseda klubu Pirátů Jakub Michálek, který ve zjevné nadsázce navrhl přerušit debatu o reformě penzí do uspořádání běžeckých závodů mezi poslaneckými kluby pod patronátem armády. Zdůvodnil to tím, že to vypadá, jako kdyby Sněmovna pořádala neoficiální běžeckou soutěž.