Nízká volební účast a zakořenění senátora Hraby na Benešovsku, uvádí Válková důvody své porážky

Kandidátka hnutí ANO do Senátu v obvodu Benešov Helena Válková neuspěla a získala podporu jen necelých 33 procent voličů. Zbytek hlasů připadl jejímu protikandidátovi Zdeňku Hrabovi (za ODS). Podle Válkové rozhodlo to, že je Hraba na Benešovsku více zakořeněný. A také nízká volební účast jejich voličů. „Budu pokračovat ve své práci v Poslanecké sněmovně, kam hodně lidí říkalo, že se hodím a že jsem tam aktivní,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 17:15 28. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Helena Válková | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co rozhodlo, že jste neporazila Zdeňka Hrabu?

To je šalamounská otázka, která vyžaduje šalamounskou odpověď. Osobně si myslím, že za to může relativně nízká volební účast, protože jsem tu podporu cítila po celou dobu kampaně v prvním kole.

Ve druhém kole jsem se těch odpovědí hrozila, protože jsem slýchala: „Ale vždyť už jsme vás volili,“ nebo: „My přijdeme za 14 dní.“ Protože nemůžete mluvit se všemi spoluobčany, nelze to uvést na pravou míru. Bohužel řada lidí byla zmatená i z toho, že nedostali volební lístky do svých schránek a mysleli si třeba, že už to skončilo.

Druhou příčinou je dlouhodobé zakořenění pana doktora Hraby na Benešovsku, ale já tam mám také své kořeny. Maminka se tam narodila, mám tam svou kancelář – byť ne tak dlouho jako on. Hrát roli tedy mohlo i to, že on tam permanentně je a žije.

Jinak si nemyslím, že by se naše programy nějak shodovaly a lidé, kteří sledují politiku ANO a aktivity, které prosazuji – sociální otázky, školství, zdravotnictví, legislativu, návrh celostátního referenda v důležitých otázkách veřejného zájmu – tak v tom jsme se velmi odlišovali.

Ale budu pokračovat ve své práci v Poslanecké sněmovně, kam hodně lidí říkalo, že se hodím a že jsem tam aktivní. Přesvědčovala jsem je, že potřebujeme alespoň jednoho právníka v Senátu. Ale dobře.

Zůstanete tedy poslankyní.

Ano, ale dovolte mi ještě říci jednu věc. Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří mě volili, a gratuluji panu doktoru Hrabovi, že vyhrál. Moc děkuji svým voličům, kteří mě nezklamali.