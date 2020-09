ONLINE: Po návratu povinná karanténa, Nizozemsko zařadilo Prahu mezi rizikové regiony

Nizozemsko od úterý kvůli koronaviru zařadilo Prahu mezi rizikové regiony. Lidé, kteří pobývali v české metropoli, mají jít po příjezdu do Nizozemska do desetidenní karantény. Netýká se to mimo jiné tranzitu přes Nizozemsko včetně přestupů na letištích a některých profesí, pokud nemají příznaky nemoci covid-19. Na webu to uvedlo české ministerstvo zahraničí, informace má od nizozemského velvyslanectví v Praze. Praha/Amsterodam 11:44 15. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cestujících z jiných oblastí Česka se nizozemské opatření netýká. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Karanténa je nutná, i když přijíždějící z Prahy nemají žádné příznaky onemocnění nebo pokud měli negativní test na covid-19. „Cestovatelů z ostatních oblastí České republiky se opatření netýká. Osoby pobývající v Nizozemsku by pak měly do Prahy cestovat pouze v nezbytných případech,“ uvedlo ministerstvo.

Karanténu v Nizozemsku mohou lidé absolvovat doma nebo v dočasném či prázdninovém ubytování. Povinnost neplatí také pro přeshraniční pracovníky a pracovníky v dopravě či ve zdravotnictví a pečovatelských službách, pokud jsou bez příznaků covidu-19.

Nizozemsko zařadilo Prahu s okamžitou platností mezi rizikové regiony. Po příjezdu je silně doporučená 10 denní karanténa. Opatření se nevztahují na tranzit a případy, kdy cestovatel neopustí letištní halu. → https://t.co/armtHWgHjR — MZV ČR (@mzvcr) September 15, 2020

Hlavní město ČR mezi regiony rizikové kvůli koronaviru minulý týden zařadilo Německo. Lidé tam od středy musejí mít po příjezdu z Prahy negativní test na covid-19.

Článek pokračuje pod online reportáží.

76563

Výrazný pokles počtu nově pozitivně testovaných v Česku na nový typ koronaviru se podle vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Romana Prymuly nedá v příštích dnech a týdnech očekávat.

Čeká spíš další dva či tři týdny nárůstu, řekl novinářům při úterní návštěvě výzkumného centra Biocev, kam přijel s předsedou vlády Andrejem Babišem (ANO). Nových případů v posledních dnech přibývá rychleji, od 8. září jich bylo jen jediný den méně než tisíc.

Slovensko zařadí Česko kvůli koronaviru mezi rizikové země. Potřeba bude test nebo karanténa Číst článek

Nedá se proto podle něj čekat, že Slovensko a další země vrátí Česko na seznamy bezpečných zemí. „V následujících dnech a týdnech se nedá očekávat takový pokles, který by zabezpečil to, že budeme vyňati z těchto seznamů. Spíše se dá v příštích dvou nebo třech týdnech očekávat další nárůst,“ uvedl Prymula. Delší vývoj, třeba do konce roku, se podle něj predikovat nedá.

Kompletní zastavení života v Česku jako na jaře, kdy byly uzavřené obchody, školy a lidé směli vycházet jen v nejnutnějších případech, podle Prymuly nepřipadá v úvahu. Dovede si ho představit jen v případě, že by se kapacity nemocnic přiblížily k naplnění. „Což je opravdu výrazně vzdáleno,“ dodal.