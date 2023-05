Modernizace dálnice D1 byla nekvalitní, hlásí NKÚ. Zpráva je vytržená z kontextu, brání se ředitel silnic

Rekonstrukce dálnice D1 mezi Mirošovicemi a Kývalkou za víc než 28 miliard korun ještě není dokončena, na opravených částech jsou mosty a nadjezdy ve stavu, který ohrožuje bezpečnost dopravy. Na základě kontroly to v úterý oznámil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Kontroloři poukázali i na nekvalitní odstraňování závad, chybějící odpočívadla pro kamiony či časté jízdy přetížených vozidel. Ředitelství silnic a dálnic s vyzněním zprávy nesouhlasí. Praha 8:27 9. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokládání asfaltu na D1 Průhonice - Chodov | Foto: Petr Jansa

Ve špatném či velmi špatném stavu zůstává na téměř 161 kilometrů dlouhém úseku mezi Mirošovicemi a Kývalkou podle NKÚ devět mostů, mezi nimi Šmejkalka u Senohrab, a tři nadjezdy.

„Ačkoliv cílem modernizace bylo kromě zvýšení bezpečnosti provozu i zvýšení komfortu uživatelů dálnice, nekvalitní stavební práce a problematické odstraňování některých závad komfort jízdy naopak snižují. Vozovku výrazně poškozují a její životnost zkracují i časté jízdy přetížených vozidel,“ uvedl NKÚ.

Ministerstvo dopravy i Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ale tvrdí, že i přes výtky NKÚ modernizace D1 zvýšila bezpečnost a komfort uživatelů. Některé mosty a odpočívky se ještě budou opravovat, zdůraznilo ministerstvo.

Proti hodnocení NKÚ se ohradil také generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Kritizuje vyznění tiskové zprávy, která o závěrech kontroly informovala.

„Celá ta zpráva, která byla k dispozici mimo tiskovou zprávu, tak si myslím, že zdaleka není tak negativní jako ta samotná tisková zpráva. Takže já to vnímám velmi negativně a považovat dálnici za nebezpečnou, myslím, že není pravda. Je to konstatování, které je vytržené z kontextu, a v žádném případě to nesouhlasí a neodráží to aktuální skutečnost, jaká na dálnici D1 je,“ řekl Radiožurnálu Mátl.