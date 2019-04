Stát podle nejvyšších kontrolorů nereaguje správně na digitalizaci a úspory energií. O zprávě jednala vláda

Asi dvě hodiny strávila vláda na úvod svého pondělního jednání diskusí o zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) za loňský rok. Prezident úřadu Miloslav Kala novinářům řekl, že polemika se týkala toho, kdy vznikly některé problémy, které úřad zmiňuje. Premiér Andrej Babiš (ANO) bude podle Kaly od ministrů žádat, aby s poznatky úřadu pracovali. Zdůraznil, že zpráva je otiskem k určitému datu, ale nevztahuje se k současnému menšinovému kabinetu. Praha 20:46 29. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala | Foto: Václav Kešner

Úřad ve zprávě mimo jiné uvedl, že stát není schopen správně reagovat na dynamické změny ve společnosti, ať už jde o digitalizaci, zjednodušení daňových povinností, úspory energií, sociální bydlení či dopravu. Kabinet se proti zprávě ohradil dopisem a Babiš kritizoval Kalu za to, že dělá politiku, což mu nepřísluší. Zprávu chtěla minulý týden probírat opozice ve Sněmovně, komora však neschválila program schůzky.

Máme zasukovaný stát, který neumí čelit problémům, zhodnotili kontroloři fungování státní správy Číst článek

Kala v pondělí novinářům řekl, že diskuse ve Strakově akademii měla pracovní atmosféru a rozhodně nebyla vypjatá. „Nejdůležitější bylo, že pan premiér říkal, že s celou řadou věcí, které jsou v té zprávě obsaženy, bude pracovat. Bude po ministrech chtít, aby využívali naše poznatky. Nás požádal spíš o to, aby nedocházelo k případné nesprávné interpretaci některých závěrů,“ uvedl.

Počátek problému

Polemika se podle něj vedla kolem toho, v jakém časovém období hledat počátek problémů, které úřad popsal. „O tom, že jsou to dlouho trvající problémy, které my bychom měli chápat, že (ministři) nejsou schopni vyřešit tak rychle i přes to úsilí, které vynakládají,“ uvedl. Zpráva je podle něj otisk k nějakému datu. „Rozhodně není vztažena tak, že by se vztahovala k této vládě. Naším úkolem je popsat skutečný stav a doložit ho doklady, a to jsme udělali," řekl Kala.

Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) byla debata věcná a technická, ministři s Kalou řešili záležitosti svých resortů. „Za ministerstvo financí jsem měla připravený podklad tak, že jsem tam vypichovala jednotlivé výtky NKÚ a reagovala na ně formou nějaké obrany, vysvětlení, doplnění. Takto reagovali další vládní kolegové. Pan prezident se k tomu postavil velmi věcně, debata byla prosta jakýchkoli emocí,“ řekla po jednání vlády.

Obě strany si podle Schillerové uvědomily, že spolu musí komunikovat. „Nejvyšší kontrolní úřad je velmi významný v systému, nakonec jeho fungování vyplývá z ústavy. Nikdo určitě nezpochybňuje jeho kompetenci a pravomoc,“ řekla Schillerová. „Musíme si prostě více naslouchat, což bylo slyšet z obou stran,“ dodala.

Na jednání podle ní zaznělo, že některé věci si mohl kabinet s Nejvyšším kontrolním úřadem vysvětlit dříve, než byly do výroční zprávy napsány, aby se předešlo nedorozuměním.

Kabinet ke zprávě nepřijímal žádné usnesení, řekl Kala. „Ani to nejde, výroční zpráva je vydána, schválena dle zákona, nedošlo k žádnému takovému vyhrocení té situace,“ uvedl. Zdůraznil, že vláda a úřad jsou v přirozené opozici vzhledem k jejich ústavnímu postavení. „Spory exekutiva versus kontrolní úřady nebo účetní dvory jsou věčné,“ konstatoval.