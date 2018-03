Šéf NKÚ Kala: Na trik anonymních akcií jsme upozorňovali dávno před Čapím hnízdem

„Za anonymní akcie se velmi snadno dalo skrýt jednání, které smyslu dotace neodpovídalo,“ říká v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz ke kauze Čapí hnízdo prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala. A tvrdí, že na to jeho úředníci ve svých prověrkách opakovaně poukazovali. Zároveň odmítá postoj špiček hnutí ANO, které kvůli případu kritizovaly postup vyšetřovatelů. „Ty výroky mě pobouřily.“ Rozhovor Praha 6:06 1. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident NKÚ Miloslav Kala | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Úřad, který vedete, ročně provede ve státních institucích okolo tří desítek kontrol. Kolik z nich končí trestním oznámením stejně, jako to bylo aktuálně v případě Státního zdravotního ústavu?

Je to různé, zhruba jich je ale do deseti ročně. Pokud zjistíme skutečnosti, které naznačují, že došlo ke spáchání trestného činu, tak jsme povinni to oznámit. Co se týče trestní oblasti, je ale mnohem podstatnější spolupráce s policií na některých případech. Od ní máme zhruba třicet žádostí ročně.

Co je obsahem spolupráce s policií?

Dotazují se nás, jestli jsme danou věc šetřili. V tom případě jim do trestního řízení poskytujeme protokoly, případně i naše odborníky. Jinak se k tomu vyjadřujeme na odborné bázi. Spolupráce s orgány činnými v trestním řízení je mnohem účinnější. Pokud totiž trestní oznámení zformulujeme, mohou se zametat stopy. Kontrolované instituce už vědí, čeho se to týká, mají řadu informací z protokolu i z kontrolního závěru.

Byli jsme teď třeba informováni o jednom asi dva roky starém trestním stíhání. Ukázalo, že se na ministerstvu stihla ztratit veškerá dokumentace. Ačkoli teď současní náměstci chtějí policii vyjít vstříc a podklady poskytnout, nemají je. Dotazují se tak nás, protože my je máme v kontrolním spisu.

Máte obavu, že k tomu může dojít i v případě Státního zdravotního ústavu?

Spolupracujeme v této věci s policií a bohužel se k tomu nemůžu vyjadřovat.

U kontroly hospodaření Státního zdravotního ústavu jste ohlásili také porušení rozpočtové kázně, a to v objemu 67 milionů korun. Jaké další možnosti máte a jsou podle vás dostatečné?

Porušení rozpočtové kázně je poměrně účinný nástroj. Finančním úřadům ročně oznámíme nedostatky za zhruba miliardu korun, kterou pak vymáhají zpět. Se správcem daně ale spolupracujeme hlouběji, snažíme se sjednocovat metodiku, abychom mu neoznamovali něco, co on posuzuje jinak.

Hlavní je, aby se chyby opravily a dál se neopakovaly. Státní zdravotní ústav byl trošku výjimečný případ v tom, že se zjistila celá řada konkrétních nedostatků a u některých z nich už úřad přijal – alespoň podle prohlášení na internetových stránkách – opatření pro nápravu. Jde o jednoduché věci, které jde udělat okamžitě. Otázka ale je, jak to řešit systémově. Protože my často kritizujeme systém jako takový a ten je potřeba zlepšovat, případně i měnit.

Prezident NKÚ Miloslav Kala | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Trik anonymních akcií

Můžete být konkrétní?

Když si vezmete třeba malé a střední podnikání, o kterém se dnes debatuje v souvislosti s panem premiérem, NKÚ už v minulosti upozorňoval, že dokládání v případě žádostí o dotace je nedostatečné, že se velmi snadno dá za trik anonymních akcií skrýt jednání, které smyslu podpory neodpovídá.

Čapí hnízdo Skrze anonymní akcie skryla Farma Čapí hnízdo v roce 2008 svoji vlastnickou strukturu. Jinak by nedosáhla na padesátimilionovou dotaci určenou pro malé a střední podniky. Původním akcionářem byla firma ZNN Pelhřimov z holdingu Agrofert. Ten po pěti letech, kdy končily dotační podmínky, převzal farmu zpět. Když v roce 2014 zákon anonymní akcie zakázal, Čapí hnízdo se podle obchodního rejstříku sloučilo se společností Imoba.

Máte na mysli kauzu Čapí hnízdo? Kontrolovali jste někdy farmu?

Čapí hnízdo jsme nikdy nekontrolovali. K tomu se ani nechci vyjadřovat. Napadli jsme ale způsob, jakým se ověřuje, jestli mají příjemci dotaci získat. Upozorňovali jsme na to dávno předtím, než se začalo řešit.

Existují k tomu z vaší strany tedy kontrolní závěry?

Existuje k tomu asi 90 kontrol evropských dotací.

Můžete je přiblížit?

V těchto kontrolách jsme mockrát upozornili na problémy spojené s rozdělováním dotací. Ať už šlo o nastavení pravidel, nekontrolování příjemců, nebo netransparentní postupy a celou řadu dalších věcí.

Dotkli jsme se konkrétně i dotací pro malé a střední podnikání a toho, jakým způsobem se dokládají skrze čestná prohlášení věci, která jsou pro udělení dotace naprosto zásadní. Přitom poskytovatel dotace to nemá možnost přezkoumat. To se ale změnilo v okamžiku, kdy se řeklo, že státní ani evropské dotace nemůžou čerpat podniky, které mají skrytou majetkovou strukturu. Podobně jsme upozorňovali na problém tzv. losovaček.

Nezávislost kontrolních institucí

Na přelomu roku jste se ohradil proti možné změně jednacího řádu vlády, která by omezila přístup zástupců NKÚ na jednání kabinetu Andreje Babiše z hnutí ANO.

Ano, vláda připravovala úpravu jednacího řádu, na což má právo. Ozvali jsme se my i ostatní nezávislé instituce s tím, že to je netradiční zásah a že mu nerozumíme. Uplatnili jsme zásadní připomínku, vláda ji akceptovala a nic se nakonec v našem přístupu na jednání nezměnilo.

Svůj podpis jste mezitím připojil pod petici Rekonstrukce státu, která od politiků vyžadovala dodržování několika zásad. Jak to zpětně hodnotíte? Byl to správný krok?

Spolupracujeme s celou řadou institucí, i nevládních. Rekonstrukce státu podporovala rozšíření kompetencí NKÚ a z tohoto titulu jsme s nimi spolupracovali, já jsem se účastnil některých jejich akcí. Proto jsem to považoval za vhodné. S textem jsem se seznámil, oni ho na základě mého požadavku ještě trochu upravili. Nevidím na tom nic špatného. Nakonec i pan premiér Babiš souhlasil s tím, že jednotlivé body, které iniciativa deklarovala, bude dodržovat.

„Nikdo v žádném postavení nemá útočit na orgány činné v trestním řízení. Buď právní řád měří všem stejně, musím mu věřit a musím se v něj jaksi svěřit, pokud mám ale nějaké pochybnosti a jsem zároveň předsedou vlády, tak za to asi nesu zodpovědnost.“ Miloslav Kala (prezident NKÚ)

Jedním z bodů iniciativy Rekonstrukce státu bylo, že „vláda nečiní žádné kroky, jež by ovlivnily nezávislou činnost kontrolních a dozorových orgánů veřejné moci“. Máte obavy o nezávislost vašeho úřadu?

V tuto chvíli obavy nemám a nic ani nesignalizuje, že by naše nezávislost měla být ohrožena. Na druhou stranu je pravda, že my jsme z podstaty věci v konfliktu s vládní mocí. Když někoho kontroluji, nemohu být populární. Jinak tu práci nedělám dobře.

V tom, aby nezávislost byla co nejsilnější a byla pojištěna, je vždy důležité veřejné mínění. To pak může zabránit i tomu, aby si vůči nezávislým institucím nedovolovali mocní. Musíte tak mít dobré renomé a práci dělat dobře.

Jak v tomto ohledu pak vnímáte například zpochybňování práce policie a nezávislosti justice v souvislosti s vyšetřováním kauzy Čapí hnízdo? Ze strany prezidenta Miloše Zemana je navíc kritizován i úřad pro kontrolu financování politických stran a předvolebních kampaní.

Je vždy velmi obtížné odlišit oprávněnou kritiku, že se nám všem někdy něco nepovede, od toho, že je potřeba, aby ta nezávislá instituce tady byla, aby držela určité zásady a plnila svoji funkci ve společnosti.

Ta vyjádření vůči policii mě pobouřila. Nikdo v žádném postavení nemá tímto způsobem útočit na orgány činné v trestním řízení. Buď právní řád měří všem stejně, musím mu věřit a musím se v něj jaksi svěřit, pokud mám ale nějaké pochybnosti a jsem zároveň předsedou vlády, tak za to asi nesu zodpovědnost. Takže to je věc, která mně osobně vadila.

A co říkáte na další útoky ze strany prezidenta Zemana na dohledový úřad?

Dohledové kontrolní instituce třeba včetně veřejnoprávních médií mají být předmětem kritiky, je to přirozené. Kritika by ale měla být umírněná, měla by mít svoji formu, a jde o to mít také na paměti, že tím mohu ohrozit danou instituci. Navíc v případě dohledového úřadu jde o novou instituci, celá řada věcí se v ní ještě rodí.

V lednu došlo ke zvolení dvou nových členů kolegia NKÚ. Vedle Jana Kinšta se do něj dostal také bývalý poslanec hnutí ANO Roman Procházka. Ten ale nebyl váš původní nominant. Je to tak, že jste musel udělat určitý ústupek?

Pan Procházka splnil všechny moje požadavky. Není to tak, že bych do kolegia dosadil někoho, kdo pro tu práci není kompetentní. Já členy navrhuji a Poslanecká sněmovna je volí, v zákoně je tak jasně dáno, že se musím se sněmovnou dohodnout.

V tomto ohledu padly i výtky, že by se NKÚ mohl stát trafikou pro bývalé poslance. Není to spíš o tom, že poslanci chtějí vidět do aktuální kontrolní činnosti úřadu?

Poslanecká sněmovna členy kolegia volí i proto, aby měla o chodu úřadu informace, má na to právo. Je to i o ujištění, že se nezneužívá moc a kontroly nejsou namířené vůči jedné nebo druhé straně.

Transparentní vhled do kolegia je v pořádku. Mně nevadí, že se sem dostane člověk spojený s některou politickou stranou. Musí ale pak sundat stranické tričko a odvádět tu práci, co má, a stačit na to. Práce člena kolegia je opravdu náročná, musí řídit kontrolu i tým lidí, který ji provádí. Někdy musí řídit i desítky kontrolorů naráz, a to po celé zemi. Pak musí i předložit návrh kontrolních závěrů do kolegia.

Sledujete dění uvnitř sociální demokracie jako dlouhodobý člen ČSSD?

Člen strany jsem stále, mně to zákon nezakazuje. Jsem řadovým členem. Neúčastním se ale ani schůzí místních organizací, nechodím na žádné stranické akce. Jedinou povinnost, kterou plním, je, že platím členské příspěvky. Samozřejmě, že to sleduji, že mě to zajímá.

Na druhou stranu všichni vědí, že vláda sociální demokracie tady existovala, ČSSD měla řadu resortů a bylo zřejmé, že jsme k nim jako kontrolní instituce přistupovali stejně jako k ostatním.

Spíš mě zajímalo, jestli myslíte, že ČSSD může s novým vedením nabrat druhý dech?

Sociální demokracie existuje 140 let a věřím, že bude existovat dalších 140.