Nejvyšší kontrolní úřad zvažuje prověřit i Lány. ‚Pokud to někdo navrhne, podpořím to,‘ říká Kala

Nejvyšší kontrolní úřad zvažuje, že kromě hospodaření prezidentské kanceláře prověří také Lesní správu Lány. Informují o tom čtvrteční Hospodářské noviny. Kvůli zakázkám soud poslal na tři roky do vězení šéfa Lánské obory Miloše Baláka. Prezident Miloš Zeman mu ale o dva dny později udělil milost. Případné prověření zakázek by uvítali neziskové organizace i vládní poslanci. Lesní správa Lány je příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky, kromě obory se stará o přilehlé lesy i polnosti

O zahájení aktuální kontroly na Pražském hradě rozhodl Nejvyšší kontrolní úřad již koncem ledna. Od února pak prověřuje hospodaření Kanceláře prezidenta republiky a Správy Pražského hradu.

Nově by ale kontroloři mohli zkoumat také manipulaci s dvousetmilionovými zakázkami v Lánské oboře. Hospodářské noviny připomínají, že dokumenty v této kauze nebyly dosud přístupné, protože byly součástí policejního vyšetřování.

Podle viceprezidentky Nejvyššího kontrolního úřadu Zdeňky Horníkové by tak kolegium mělo zvážit, jestli do auditu zakázky přidat. Horníková to navrhne kolegiu na pondělním jednání.

Rozšíření kontroly podporuje i Miloslav Kala, kterého prezident Miloš Zeman ve středu znovu jmenoval do čela úřadu.

„Pokud to někdo navrhne, podpořím to,“ uvedl pro deník. Další členové kolegia se nechtěli k možnosti rozšíření příliš vyjadřovat.

Iniciativu kontrolorů prověřit také případné manipulace v Lánské oboře vítá například protikorupční organizace Transparency International. Hospodářské noviny zmínily, že k tomu organizace vyzývala už loni. Pozitivně se k tomu staví také vládní poslanci oslovení Hospodářskými novinami. Mezi nimi například Hana Naiclerová z hnutí STAN nebo šéf pirátských poslanců Jakub Michálek.