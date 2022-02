ONLINE: Boje o Kyjev nabraly v noci na intenzitě. Střelba se ozývala napříč celým městem

Přijela za rodinou na Ukrajinu. Místo odjezdu zpět do Prahy se musela schovat do úkrytu

Střelba a výbuchy. To jsou zvuky, které teď pohlcují už několik ukrajinských měst. Do Kyjeva před několika dny dorazila i studentka Yaroslava. Zpátky do Prahy se ale nevrátila.