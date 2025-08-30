Noční bouřky přinesly tolik potřebnou vláhu, píší meteorologové. Srážky byly místy velmi intenzivní
Noční bouřky a déšť přinesly na řadu míst tolik potřebnou vláhu, uvedl na sociální síti X Český hydrometeorologický ústav. Vydatně pršelo zejména v pásu od Šumavy přes střední Čechy a Prahu ke Krkonoším, tedy v podobné oblasti jako v pátek ráno a dopoledne. Srážky ale byly také na východě republiky.
„V bouřkách byly srážky přechodně velmi intenzivní, například v Turnově napršelo 33 milimetrů za pouhých 20 minut. Další stanice zaznamenaly úhrny kolem 25 milimetrů za hodinu,“ informují hydrometeorologové na síti X.
V kombinaci deště a bouřek spadlo lokálně přes 40 milimetrů. Stanice Borová Lada naměřila úhrn srážek až 57 litrů vody na metr čtvereční, vimperská stanice zaznamenala 49 litrů vody na metr čtvereční.
Na vodních tocích byla odezva po srážkách minimální, problémy působil intenzivní déšť pouze v oblastech s větším podílem zastavěných ploch, popsal úřad.
V součtu s pátečním ranním a dopoledním deštěm napršelo v úzkém pásu od Šumavy do Libereckého kraje 40 až 60 litrů vody na metr čtvereční, výjimečně i více.
„Na ostatním území byly úhrny výrazně nižší a bohužel zůstalo i mnoho míst, kde nepršelo téměř vůbec – v Olomouckém a Jihomoravském kraji, v částech Vysočiny a na jihu a jihovýchodě Jihočeského kraje,“ upozorňují hydrometeorologové.
V sobotu bude podle předpovědi oblačno až zataženo s občasnými přeháňkami či bouřkami. K večeru by mělo od západu začít ubývat srážek a obloha by se měla vyjasňovat.
Nejvyšší teploty by měly dosahovat 19 až 24 stupni, na východě a jihovýchodě může být až 26 stupňů Celsia. Na východě Česka mohou srážky ojediněle doznívat ještě v neděli ráno.