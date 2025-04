Noční mrazy sadařům způsobily lokální škody. Na vyčíslení je podle nich ale zatím příliš brzy

Víkendové ochlazení s nočními mrazy zatím nadělalo českým a moravským sadařům lokální škody na meruňkách a broskvích. Na přesnější hodnocení škod je však ještě brzy. Mrazy budou hrozit až do poloviny května. V pondělí to řekl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík. Loni silné mrazy přišly v týdnu po 18. dubnu a sadařům způsobily nejnižší úrodu za posledních 100 let se škodami zhruba za 1,3 miliardy korun.

