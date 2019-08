Noční starosta Prahy o pitkách a hluku v centru: Město musí nabízet turistům jiný typ vyžití

Praha spustila reklamní kampaň, ve které chce vysvětlit zahraničním turistům, jak se mají chovat v nočních hodinách v centru města. Mimo jiné informuje turisty o tom, že v centru bydlí lidé, že se v něm nesmí pít alkohol na ulici a že od 22 hodin platí noční klid. Pomůže to zklidnit noci v centru metropole? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl noční starosta hlavního města Prahy Jan Štern. dvacet minut radiožurnálu Praha 15:25 4. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Kdy jste se byl naposledy osobně podívat, jak vypadá noční život v centru Prahy?

Minulý víkend. Teď přes týden mám normálně denní pracovní dobu, takže se snažím večer nikam moc nechodit, ale o víkendech samozřejmě chodím ven.

Venkovní galerie, osvěta a kamery. Praha chce proměnit Lennonovu zeď kvůli sprejujícím turistům Číst článek

Ptám se proto, že jste před dvěma týdny představili kampaň, která má informovat turisty a přimět je, aby neobtěžovali v noci hlukem obyvatele centra Prahy. Tak mě zajímalo, jestli už jste zaznamenal nějaký efekt?

Těžko říct, jestli se takhle rychle efekt dostaví. Je jasné, že tahle kampaň není nějaké samospásné opatření, které zavedeme a najednou bude v ulicích klid, ale myslím si, že to je jedna z věcí, která jednak k tomu přispěje, a druhak si myslím, že to je něco, co město prostě dělat musí. My tady máme nějaký problém, negativní dopady, které jsou spojené s nočním životem a s turismem, a ty prostě trápí lidi, obyvatele Prahy.



Kdy čekáte, že ten efekt přijde?

Myslím si, že to, proč jsme kampaň udělali, je, že si myslíme, že jsou určité informace, vlastně pravidla, která v Praze platí a která nejsou samozřejmá, třeba právě pro cizince, kteří sem přijíždějí. Já nevím, že třeba po desáté hodině je noční klid. To není samozřejmost, to neplatí všude. A pro nás je důležité, aby se tahle informace k lidem dostávala a třeba to nějak regulovalo jejich chování. Kdy se efekt dostaví, to nejsem schopný říct, to je hrozně složité.

Informační plakáty

Dobře. Pokud si představíme turistu, který jede do Prahy cíleně proto, že se tady chce levně opít v barech v centru, myslíte si, že když uvidí informační plakát o tom, že v centru bydlí lidé a že tady platí noční klid, tak že si to rozmyslí a původní plán změní a nepůjde se opít?

Ne, to určitě se nestane. To je jasné. Já si myslím, že my všechny turisty házíme do jednoho pytle a ze všech děláme, že to jsou party Anglánů, kterým je všechno jedno.

Tak to neděláme. To nejsou určitě všichni turisté, na druhé straně je jich dost.

Určitě. Ale myslím si, že spousta z těch lidí jsou normální lidi jako já nebo vy. Taky občas někam jedeme, taky máme v plánu tam jít do baru a třeba se takhle nechováme právě proto, že si uvědomujeme tyhle věci. Nechceme obtěžovat lidi, kteří tam bydlí, uvědomujeme si, že jsme třeba v rezidenční zóně a podle mě je důležité cílit i na tuhle sortu turistů, kteří když přijdou třeba do Dlouhé, tak můžou nabýt dojmu, že to je párty zóna, kde nikdo nebydlí. A najednou když uvidí, bydlí tu lidi, tak si řeknou - nebudu se chovat jako vůl. Jsme domluvení s provozovateli většiny podniků v Dlouhé, že všechny naše informační materiály, plakáty, si budou sami vyvěšovat. Prostě bude to na ty lidi útočit ze všech stran.

Když ale mluvíte zrovna o Dlouhé ulici, o té nejproblematičtější části Prahy, tak tam přece tyto informace už před několika lety byly vyvěšeny, to znamená, že je měli a mají ti, kteří tam procházeli. Přesto to efekt nemá. V čem to teď bude jiné?

Myslím si, že ta forma je lepší, kterou jsme zvolili.

Zákaz pivních kol od srpna platit nezačne, ministerstvo obdrželo námitku Číst článek

Že má větší obrázek a méně textu?

Jsou myslím celkem vtipně udělané. Myslím si, že kampaň se opravdu povedla. Je důležité, že tam je jasně stanovená výše maximální pokuty, která hrozí, musí tam být nějaká forma - dejme tomu - výhrůžky. Je velký rozdíl, že opravdu spolupracujeme nebo snažíme se o součinnost s provozovateli podniků a že tyhle informace se k lidem dostanou, i když budou uvnitř. Nebude to opravdu viset jenom na pár lampách, jako to bylo doteďka, spousta textu černobílého, vlastně nezaujme to. Myslím si, že to nám jde prostě líp.

Trošku jsme se inspirovali podobnými kampaněmi, které jsou v jiných městech po Evropě, protože problémy, které řešíme, samozřejmě jsou obecný problém, který v současné době řeší spousta měst, především Amsterdam, ten má velmi podobnou kampaň. Já vůbec nezastírám, že tam jsem se inspiroval, protože proč se neinspirovat u něčeho, co má nějaké výsledky a co funguje. Takže jsme, myslím, v souladu s nějakou strategií, kterou volí města, které už se tomu věnují delší dobu. Všude si to pochvalují, že tohle je něco, co musí být. Musí to být součástí opatření, nemůžeme se na to vykašlat.

V té kampani turisty informujete o tom, že třeba za rušení nočního klidu nebo za pití alkoholu na veřejnosti mohou dostat pokutu až ve výši 400 euro. Ty pokuty se v centru Prahy opravdu udělují?

Udělují. Ta výše...

Jak často? Máte statistiku, kolik turistů takovou pokutu dostalo?

Tak to jste mě zaskočil.

Řádově. Jestli jsou to jednotky, desítky, stovky?

Nevím. Přiznám se, že nevím. Každopádně...

Ale víte, že ty pokuty padají?

Ano, padají. Ne v téhle výši. Samozřejmě výše, kterou jsme zvolili, je maximální možná, která se dává třeba za opakované porušování stejného přestupku, ale z nějakého strategického hlediska je důležité, aby ta částka, která tam byla, samozřejmě byla pravdivá.

Dobře. A když tím tedy teď hrozíte, tak to zpřísníte? Znamená to, že ty 400eurové pokuty budou běžnější?

Nemyslím si, to je na rozhodnutí policie, ta má nějaké svoje postupy a prostě to dává podle svého uvážení. Určitě mně nepřísluší nějakým způsobem v tomhle navádět. Nicméně tahle pokuta padnout může.

Komise pro noční život

To znamená, že vy vědomě na tom plakátu hrozíte něčím, s čím jste srozuměn, že nebude aplikováno?

Může to být aplikováno, ale ve specifických případech. Prostě když by to bylo třeba opakované rušení, tak to může být, ano, až do téhle výše. Ale jak jsem se bavil s lidmi od policie, tak výše pokut, které se dávají standardně, jsou samozřejmě nižší.

Já se ptám proto, jestli právě ty vysoké pokuty nejsou třeba efektivnější cestou, jak v tom centru zajistit klid? Kdyby strážníci opravdu dávali 400eurové pokuty, předpokládám, že ti turisté by se, by o tom psali na sociálních sítích a vlastně zadarmo by tu informaci, kterou vy teď dáváte na plakátech, šířili místo vás.

Souhlasím. Naprosto s vámi souhlasím, nicméně...

A chcete jít touhle cestou?

Já nemám úplně, nepřísluší mi, abych vlastně úkoloval policii, jakým způsobem, to je na nich. Oni to vědí, že samozřejmě tenhle problém je a podle mě dělají to, co jim nějaký jejich interní předpisy...

Dobře, vy nemůžete úkolovat, ale můžete přece své nadřízené, to znamená paní radní Třeštíkové (za Praha sobě), ten návrh dát, může o tom jednat rada, může pan primátor působit třeba na vedení městské policie. S tím počítáte?

My máme komisi, která byla ustanovena, které já předsedám, komisi pro noční život.

Tam je mimochodem i ředitel městské policie, jestli se nepletu.

Přesně tak. Takže tahle diskuse tam byla, bavíme se o tom. Samozřejmě součinnost městské policie je maximální a určitě tohle je jedno z témat, které se řeší a je možné, že v budoucnu se prostě k tomuhle nějakým způsobem přistoupí. Teď to určitě nemůžu nějak zaručit nebo prostě slíbit, že to takhle bude.

Mimochodem kolik policistů a strážníků slouží v centru Prahy v těchto problémových oblastech?

Zase jste mě přistihl, číslo přesně nevím, nicméně vím, kolik jich chybí. Chybí v současné době asi 600 policistů...

Dobře, to je v celé městské policii, chybí.

No, přesně tak. Ano. A v centru jsou to desítky, co chybí, jo? Chybí tam prostě desítky strážníků, samozřejmě je to problém dlouhodobý.

A není právě tohle ta cesta, která by pomohla zásadněji než plakáty?

Určitě. Ale je to v tuhle chvíli neřešitelná věc. V tuhle chvíli, kdy máte v Praze nezaměstnanost v řádu, já nevím, 2 %, prostě nejsou lidi. Nejsou lidi, kteří by splnili požadavky městské policie. Není vůle nebo není chuť ty požadavky snižovat. To není určitě cesta, aby se těch lidí mohlo přijmout víc. A prostě lidé nejsou. Tohle je něco, co si všichni uvědomují, ale obávám se, že v tuhle chvíli tady na tenhle problém není řešení. Čili musíme dělat věci, které dělat můžeme, a určitě jsou efektivnější věci, než je kampaň. Nicméně já bych nerad, aby to vyznělo, že ta kampaň jako to, co je výsledek té práce... Řekli jsme si, tak teď máme kampaň a tím máme vyřešeno, už to je spravený, ten problém. Ne, ten problém je dlouhodobější a je potřeba součinnosti, mnohem více nějakých opatření.

Vy jste v prvních rozhovorech po nástupu do funkce mluvil o tom, že právě řešení hluku hlavně v oblasti kolem Dlouhé ulice je vaše priorita. Jako jedno ze základních opatření jste sliboval omezení dopravy v nočních hodinách v té oblasti. Na jaře jste to zkusili, potom ale to opatření zrušil soud na podnět jednoho z místních obyvatel. Znamená to, že tenhle nápad už je definitivně mrtvý, nebo se k tomu chcete vrátit?

No, já doufám, že určitě mrtvý není. Je to vlastně opatření, které realizuje městská část Praha 1, která ho vzala za své a rozhodla se, že tohle bude jejich příspěvek ke zlepšení situace. Ten zkušební víkend, který proběhl, naprosto předčil naše očekávání. To snížení toho hluku bylo až...

Omlouvám se, že do toho skáču, já jsem četl ve sdělovacích prostředcích, že ten rozdíl byl oproti 63 decibelům 61 decibelů, dva decibely.

To je naprosto zásadní rozdíl.

To je tak zásadní rozdíl?

Je to naprosto zásadní rozdíl. Já sám jsem byl překvapený. Protože decibel je logaritmická jednotka, není to jakoby fyzikální jednotka. Funguje na úplně jiných...

Dobře. Takže z vašeho pohledu dva decibely byly dostatečně dobrým výsledkem, znamená to tedy, že se budete chtít k tomu opatření vrátit?

Určitě. Já rozhodně o to stojím.

Na alkoholových výletech Prahou lezou opilí turisté po sochách. ‚Naprosto zvrácené,‘ hodnotí primátor Hřib Číst článek

Kdy?

Je to tak, že v tuhle chvíli je trošku rozhodnutí na městské části Praha 1. Samozřejmě bylo by potřeba udělat ještě minimálně jeden zkušební víkend. To zase vyžaduje velkou součinnost ze strany policie, takže vyžaduje to poměrně velkou koordinaci různých složek. Myslím si, že by to bylo dobré. Výsledná vize je taková, pokud si všechno vyzkoušíme, řekneme si, ano, má to smysl, to, jak to máme vymyšlené, naplánované, funguje, vychytají se všechny detaily, že výsledná fáze by měla být taková, že by byly nainstalované zásuvné sloupky, které umožní, že u toho nemusí být přítomná posílená hlídka policie...

A pustil by jenom místní obyvatele podle nějaké databáze, poznávacích značek?

Přesně tak. Databáze espézetek...

Znamená to tedy, že pokud by třeba ten obyvatel oblasti chtěl jet taxíkem v noci z divadla, tak se nedostane domů?

To je jedna z věcí, o kterých jsem mluvil. Ty systémy už jsou tak sofistikované, že umí i tohle vyřešit, nějaké dočasné povolení třeba dát na základě nějakého kódu, který budou mít místní obyvatelé, aby mohli s tím svým taxíkem přijet. To všechno jsou řešení.

Změna za měsíce, roky

Kdy by to v téhle podobě mohlo fungovat?

To je teď opravdu otázka spíš na městskou část Prahu 1. Ten plán vychází z už dřívějšího plánu, který souvisel s protiteroristickými opatřeními, vlastně na instalaci těch zásuvných sloupků. Pak se pracovalo na tom, jak ho upravit, aby splnil i to, co my jsme si od něj slibovali.

Takže za dlouho to bude. Chápu to dobře?

Čili je to otázka samozřejmě nějakých měsíců, možná let.

Pojďme k dalšímu opatření. Už v minulém volebním období vedení Prahy začalo chystat vyhlášku, která měla stanovit zavírací hodiny nočních podniků v centru Prahy. Počítáte s tím, že ta vyhláška stále může vstoupit v platnost?

Vyhláška v tuhle chvíli je ve stavu, kdy vzniká pořád, probíhá nějaký proces připomínkových řízení, kol prostě interních, které jsou standardní při vzniku jakékoliv vyhlášky.

A vy chcete, aby to tak bylo?

Já jsem v tomhle trošku rozpolcený, protože ta vyhláška je samozřejmě velmi radikální opatření. Myslím si, že očekávání od ní jsou občas až přehnaná. I kdyby vstoupila v platnost, nebude mít tak pozitivní efekt, jak si mnozí od ní slibují. A jádrem mojí práce je hledat jiné cesty, které jsou postavené na spolupráci právě třeba i s provozovateli, na preventivních opatřeních.

Takže chápu to dobře, že jste spíš proti?

Já bych to takhle neřekl. Teď nám ještě neleží na stole žádné konkrétní znění. Vyhláška může mít mnoho podob. Znění vyhlášky v tuhle chvíli teprve vzniká. Až budeme mít něco na stole, povede se o tom politická diskuse, může se to upravit, dokážu si představit mnoho podob.

Promiňte, že do toho skáču. Vy říkáte, že se to vytváří, až to bude na stole. Ale já bych předpokládal, že když vy máte na starosti tuhle problematiku, že budete jedním z iniciátorů, jedním z autorů.

Ne. Ten impulz pro vznik vyhlášky vznikl už za minulého vedení Prahy, teď probíhá připomínkové řízení.

Dobře. Ale nové vedení Prahy je tam tři čtvrtě roku.

No, a během toho probíhají připomínková řízení ze strany městských částí, nejrůznějších odborů, které se k tomu mají právo vyjádřit, dotčených na magistrátu. A pak něco na stole přistane a říkám, povede se o tom diskuse. Já zároveň nejsem politik, jo, nejsem někdo, kdo bude pak rozhodovat o vzniku. To samozřejmě přísluší zastupitelstvu, zastupitelům, potažmo radě, aby se k tomu nějakým způsobem postavili.

‚U Stalina‘ na Letné přibývá potyček. Čtrnáctiletý skateboardista skončil po napadení v nemocnici Číst článek

Můj názor je na to takový, pokud ho chcete, pojďme nejdřív vyzkoušet všechna opatření, která nejsou takhle tvrdě do nějakého třeba svobodného podnikání a tak, a pojďme to zkusit nejdřív touhle cestou. A když se ukáže, že opravdu nic nefunguje, situace se dál eskaluje a zhoršuje, tak se třeba ukáže, že nastává čas na to, vlastně být takhle tvrdý. Ale v tuhle chvíli já bych ještě byl pro to, počkat.

Není podstata toho celého problému v tom, jakou má Praha image? Jaké turisty láká, že je právě vyhlášená tím, že se tu dá levně opít, že se tady dají pořádat bouřlivé rozlučky se svobodou, že jsou tady pivní kola, organizované poutě pražskými bary?

Jo. Máte naprostou pravdu. Ta image je něco, co si Praha nebo co bylo budované posledních 20, 30 let, a je hrozně těžké najednou prostě přijít a snažit se to obrátit.

Co s tím děláte?

Jednak se samozřejmě proměňuje strategie pro cestovní ruch města. Město dávno nevnímá cestovní ruch a vlastně svoji politiku cestovního ruchu tak, že jde o to, přilákat co nejvíc lidí do Prahy. Ne. Už se daleko víc zaměřuje právě na ty negativní efekty, které sebou over tourism, jak se tomu říká, přináší. Zase je to něco, co je problém, který je napříč městy v Evropě už nějakou dobu. Je to tudíž něco, co neřešíme jenom my. Čili cílem je rozprostřít například turisty co nejvíc po Praze. Podporovat takové projekty, které turisty dostanou z centra do dalších čtvrtí, Vršovic, Letné.

Jak konkrétně toho chcete docílit?

Určitě se změní podpora projektů ze strany města v oblasti cestovního ruchu k takovým, které dostávají lidi z centra. Samozřejmě i třeba kampaň informační, o které se tady bavíme, je nějaká cesta, jak ty signály vysílat. Souběžně s kampaní probíhá průzkum dotazníkový mezi návštěvníky největších center noční zábavy, na náplavce, právě v té Dlouhé a tak, jehož cílem je, aby se zjistilo o návštěvnících co nejvíc informací. Protože my v tuhle chvíli vycházíme trošku z nějakých předpokladů, které můžou a nemusejí být pravdivé. Potřebujme tyhle informace především proto, odkud ty lidi přijedou, jestli jsou tu organizovaní, jestli bydlí přes Airbnb nebo v hotelích, jak si zabookovali letenky. Abychom byli schopní tu kampaň informační rozšířit, aby nebyla jenom tady v Praze, ale abychom cílili na ty lidi jednak v zemích, odkud přijíždějí, ale i především v tom on-line prostoru během toho, kdy oni si rezervují nebo dávají dohromady výlet do Prahy. Abychom věděli prostě, že si zamlouvají ubytování, dejme tomu, přes nějakou stránku, tak abychom cílili naši kampaň tam.

A chceme prostě tady ten signál to, že prostě Praha určitý typ jakoby chování tady nechce, trošku jakoby komplexněji pojatou takovouhle kampaň cílit už na ty lidi v těch místech, odkud přijíždějí, aby věděli prostě, že když už do té Prahy jedou, tak že tady je nějaká trošku změněná atmosféra a tenhle typ vlastně lidí a tenhle typ toho chování prostě dlouhodobě v Praze nechceme.

Za jak dlouho se to může podařit?

Je to běh na dlouhou trať. Máme velkou ekonomiku, velký byznys, který je navázaný právě na tenhle typ turismu, a ten samozřejmě vždycky bude tahat za mnohem delší konec provazu než Praha. Ale Praha musí dělat, co je v jejích silách, musí podporovat kulturní projekty, musí se snažit dostat lidi z centra, musí nabízet prostě jiný typ vyžití, cílit třeba na rodiny s dětmi, na seniory tím vyžitím a nějakou image. Image Prahy se tady budovala, říkám, posledních opravdu 30 let jako takováhle. A tady tohle změnit v myslích těch lidí v cizině bude velmi náročné.

Necítíte frustraci v pozici nočního starosty?

Jo, máte pravdu, já bych neříkal frustrace, ale prostě město nebo samospráva má velmi omezené možnosti toho, co může dělat. Lidi od ní očekávají poměrně hodně a ty možnosti, aby to bylo v souladu se zákonem, s nějakými pravomocemi, které město má, jsou omezené. No, tak to je, musíme se snažit z toho dostat maximum.

To znamená, jestli vám dobře rozumím, vy chcete říct, že primátor a vedení města vlastně není schopno to město měnit?

To ne. Ale musí se splnit, třeba když jste nakousl ta pivní kola, to není tak, že by vlastně to padlo, ten zákaz. Zákaz, ta vyhláška, už téměř vstoupila v platnost a pivovar, který dodává piva do pivních kol, podal stížnost na ministerstvo dopravy. V tuhle chvíli my musíme počkat, až se ministerstvo dopravy vypořádá tady s tou stížností. Pokud se s ní vypořádá tak, že to je v pořádku, tak vyhláška vstoupí v platnost. Ale takových překážek, které musíte překonat, je prostě hrozně moc, protože ten systém právní je komplikovaný, je tam spousta brzd. Já si myslím, že to má nějaký důvod, proč to takhle je, ta omezení pravomoci nebo ten systém vzniku třeba různých opatření a regulací, aby prostě opravdu nikoho nepoškodila, aby se vyloučilo, že jsou diskriminační a tak dále. Tak tohle je prostě něco, co ne že komplikuje práci, ale je ten proces potom složitý, trvá dlouho a musí těch překážek vlastně být překonáno poměrně dost.

Díky, že jste byl naším hostem.

Děkuju za pozvání.