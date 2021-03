Noční linky pražské MHD by mohly mít delší intervaly a kratší trasy. Náměstek pro dopravu je proti

Provoz nočních linek pražské MHD by kvůli úbytku cestujících v souvislosti s opatřeními proti covidu mohl být upraven. Některé linky by mohly mít zkrácené trasy a prodloužené intervaly. Vyplývá to z dokumentu, který schválil magistrátní výbor pro dopravu. Změny ale nedoporučuje organizace Ropid, která organizuje pražskou MHD, přinese problémy cestujícím a finanční úspora bude nízká. Praha 18:23 17. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Noční tramvaj | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Výbor je poradní orgán, případné změny musí odsouhlasit vedení Prahy. Kvůli pandemii klesl počet cestujících v noční MHD až o 90 procent. Mezi projednávanými opatřeními v tramvajové dopravě je zkrácení linky 91 do zastávky Olšanské hřbitovy. Zcela zrušena by byla linka číslo 99.

Autobusy na lince číslo 902, s výjimkou jednoho spoje, by končily na Vítězné náměstí a autobus číslo 906 od Nedvězí v zastávce Mokrá, kde by lidé mohli přestoupit na linku 905. Linky číslo 907, 908, 909, 913 a 916 by měly prodlouženy intervaly z 60 na 120 minut a linka 912 z 30 na 60 minut. Nejely by příměstské noční linky číslo 951 až 960.

Ropid spočítal, že toto opatření by městu přineslo týdenní úsporu 300 000 až 900 000 korun. Právě výše úspor byla jedním z důvodů, proč se proti návrhu postavili náměstek primátora Adama Scheinherra (Praha Sobě) a náměstek ředitele Ropid Martin Šubrt.

„Úspora je nízká v porovnání s tím, jaké by byly dopady na cestující,“ řekl Šubrt. Scheinherr zase řekl, že v době pandemie není jasné, jak se bude situace vyvíjet. Také jemu výše úspor nepřipadá dostatečným argumentem.

Snížení počtu cestujících

Někteří členové výboru, včetně jeho předsedy Pavla Richtera (TOP 09), naopak řekli, že město musí dělat něco s tím, že vozy nyní jezdí v noci podle jejich zkušenosti prázdné. S tím nesouhlasil Scheinherr. „Nejde to přepočítávat na počty cestujících, protože to pro nějakou skupinu občanů zajišťuje jedinou možnost dostat se do práce,“ řekl.

Mezi návrhy uvedenými v projednaném dokumentu byly uvedeny ještě výraznější omezení noční MHD. Mezi nimi třeba plošné prodloužení intervalů z 30 a 60 na 60 a 120 minut. U tramvají by byla umazána půlka spojů a interval by se tak prodloužil na 45 minut.

Ropid výboru nedoporučil ani tuto variantu. Kromě nepřiměřeně dlouhých intervalů by byly také narušeny vazby na ranní spoje a část řidičů by skončila tzv. na překážkách a musely by být propláceny neodjeté směny. Úspora by dosáhla jen 2,4 milionu týdně.

Pražskou MHD využívá v současné době ve všední dny proti normálu zhruba o 60 procent méně cestujících. Největší pokles je v metru. Největší úbytek cestujících zatím byl loni v březnu.