Policie je v pohotovosti. Proruští motorkáři Noční vlci budou opět projíždět Českem

Příznivci a sympatizanti ruských motorkářů - Nočních vlků se ve středu 28. dubna vydají na svou týdenní cestu Slovenskem a Českem. Jejich průjezd je součástí akce s názvem Cesta vítězství, při které každoročně jezdí z Moskvy do Berlína. Praha 17:15 27. dubna 2021

Podle oficiálního programu začíná cesta, nazvaná Cesta vítězství, ve středu v poledne. Účastníci ze Slovenska a Česka by se měli setkat nedaleko města Ružomberok na Slovensku. Ve čtvrtek by měli dorazit do Ostravy, odkud v pátek zamíří právě do Zlínského kraje.

Podrobnosti o cestě Nočních vlků přes Zlínský kraj (redaktorka Veronika Žeravová)

Zde plánují navštívit malou obci na Zlínsku - Hřivínův Újezd. V programu je uctění památky a instalace pamětní desky ke hrobu padlého vojáka Rusakova. Vedení obce ale nemá žádné informace o chystané pietě ani instalaci pamětní desky, nikdo ze zástupců Nočních vlků obec nekontaktoval.

V uctění památky podle starosty Josefa Pospíšila problém není, pokud by ale někdo bez povolení zasahoval do vojenského pietního místa, tam už by to problematické být mohlo. Starosta ale věří, že se cesta Nočních vlků obejde bez komplikací a ve vesnici se nezdrží dlouho.

Druhá zastávka ve Zlínském kraji je naplánovaná na pondělí 3. května a to v Prusinovicích na Kroměřížsku u Památníku obětem velké vlastenecké války.

Dohled policie

Policisté budou akci Nočních vlků kontrolovat zejména na místech, kde budou zastavovat. Podle mluvčího policejního prezidia Ondřeje Moravčíka nepředpokládají policisté kvůli koronaviru účast zahraničních motorkářů, ale spíše sympatizantů z Česka a Slovenska.

Kdo jsou Noční vlci? Motoristický klub Noční vlci má blízko k ruskému prezidentu Vladimíru Putinovi. Jsou považování za radikální nacionalisty, nevyhýbají se ani násilným akcím. Cestu vítězství pořádají každý rok, kdy jezdí z Moskvy až do Berlína. Samotný klub má asi pět tisíc členů a řídí se přísným vojenským řádem.

Dodal, že podle informací zveřejněných na webu ruského klubu Noční vlci, v termínu, kdy by měli být na cestě Českem, pořádají velkou akci přímo v Rusku. Podle Moravčíka budou mít policisté dohled nad pietními akty v jednotlivých obcích a kontrolovat budou i dodržování silničního provozu a protiepidemických opatření.

Starosta Hřivínova Újezdu na Zlínsku potvrdil, že zástupci policie už vedení obce informovali.

Vlci letos přijíždí do Česka navzdory napjaté situaci mezi Českem a Ruskem kvůli podezření na zapojení ruských agentů do explozí v muničním skladu ve Vrběticích. Podle starosty Slavičína Tomáše Chmely z hnutí Probudíme Slavičín není vhodné, aby Noční vlci zastavovali v obcích ve Zlínském kraji. Podle něj by měli být v takových situacích citliví, zvláště po událostech ve Vrběticích.