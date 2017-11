Nohavica získal Stříbrného lukostřelce za rozvoj česko-ruských vztahů. Předávání cen zaštítil prezident Zeman

Život Horákové v zatmívačkách. Snímek Milada dává hlas hrdince v rouše oběti

Příchod očekávané Milady do českých kin znovu vyvolává otázku, co je u životopisných snímků důležitější: aby zobrazovaly historické události co nejvěrněji, nebo aby byly zdařilé po umělecké stránce?