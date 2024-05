Nominace Tuleji nebyla nejsprávnější, říká Pekarová Adamová. Ženíšek podle ní zvládne situaci uklidnit

Novým ministrem pro vědu, výzkum a inovace by se mohl stát poslanec TOP 09 Marek Ženíšek. Na post uvolněný po demisi Heleny Langšádlové měl nastoupit ekonom Pavel Tuleja, v pátek se kandidatury vzdal kvůli informacím o tom, že publikoval v takzvaných predátorských časopisech.„V tuto chvíli je potřeba zejména rychle uklidnit situaci. To Marek Ženíšek velmi rychle zvládne,“ řekla ve vysílání Radiožurnálu předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová. Rozhovor Praha 20:28 7. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pekarová Adamová věří, že situace není tak vážná, aby se došlo ke svolání mimořádného sjezdu strany (archivní foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pan Ženíšek je zkušený politik, který byl také náměstkem na ministerstvu spravedlnosti a zdravotnictví. Ve vědě se ale nepohybuje. U pana Tuleji jste viděla to, že se orientuje ve vědecké komunitě a jejich problémech jako výhodu. Proč jste teď vsadili na politika?

Já myslím, že klíčové pro vědu a výzkum v České republice je, aby byly dotaženy dvě priority. První je zvýšení rozpočtu a to v řádu jednotek miliard. Druhá je, aby byl zákon, který už připravila paní Langšádlová, dotažen. Je to zákon o výzkumu, který musíme prohnat celým tím legislativním procesem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s Markétou Pekarovou Adamovou

V tomto případě se zkrátka jedná o dovednosti a zkušenosti, které má mít politik. My jsme vnímali možnost nominovat některého z akademiků jako vhodnou kombinaci pro to dotáhnout tyto priority a zároveň být i velmi aktivní ve vědecké komunitě.

Nicméně to není ta nejpodstatnější část v tuto chvíli, kdy bohužel došlo ke zpochybnění nominace pana Tuleji, což mě velmi mrzí. V tuto chvíli je potřeba zejména rychle uklidnit situaci. A to Marek Ženíšek jako zkušený člověk velmi rychle zvládne.

Jak složité bylo najít kandidáta na ministra pro vědu, výzkum a inovace v tuto chvíli?

Já bych to nějak neškálovala. Obecně je v České republice čím dál méně atraktivní pro zkušené lidi jít do politiky. To je nejenom pro jakoukoliv vládní stranu ale pro všechny strany stejnou. Protože tlak, který je v politice, není úplně malý. Ale prioritou pro nás jako TOP 09 jsou tyto dvě záležitosti.

Marek Ženíšek sám ke kandidatuře v rozhovoru pro Českou televizi řekl: „Já jsem si především všiml, že neexistuje žádná dlouhá fronta na tento post ze strany členů TOP 09. Takže proto je pro mě podpora nejenom předsednictva TOP 09 ale i širšího vedení klíčová. Bez ní podpory nemá ministr v následujícím roce půl šanci uspět.“ Co tedy Marek Ženíšek vlastně říká? Jakou podporu on po vás chce? Jak složité bylo ho přesvědčit, aby do toho šel?

Marek Ženíšek se chopil prožitosti a výzvy velmi rychle. Uvědomujeme si, že situace samozřejmě není úplně snadná, ale jdeme do toho s velkou odvahou a on zejména. Je zkušený a v exekutivu už dělal jakožto náměstek na dvou ministerstvech, tak ví, že není prostor se rozkoukávat a je potřeba rychle začít pracovat a také rychle představit i další priority.

Podpora strany

Ale ono se zdá, že má směrem k výkonnému výboru TOP 09 nějaké požadavky. Jakou podporu po vás žádá? O co konkrétně jde?

Tak určitě každý, kdo je v pozici takto exponované, potřebuje, aby za ním strana stála a byla ochotna s ním spolupracovat. To znamená nejen předsedkyně, ale i ostatní politici, ať už jsou to poslanci, či senátoři, nebo třeba komunální politici.

Je potřeba, aby za ním všichni stáli, už z toho důvodu, že zkrátka celkově ta atmosféra nebyla úplně jednoduchá a příjemná. Ale já věřím v tom, že tomu bude stejně tak, jako na předsednictvu, kde byla podpora pro jeho kandidaturu, respektive nominaci, drtivá. Pan premiér jej taktéž podporuje a je s tímto návrhem za naši stranu spokojen. Věřím, že i pan prezident je spokojen.

Když jste mluvila o atmosféře, jaká je teď atmosféra ve straně třeba například od krajských organizací?

My jsme v úterý měli velmi otevřenou diskuzi. Je to tak nejlepší, abychom byli schopni si říct si výhrady či svoje pocity v rámci jednání, ale nemyslím si, že potřeba je ventilovat navenek. To je zkrátka naše uzavřené jednání a výsledkem pro občany není to, co my si řekneme za zavřenými dveřmi, ale co pro ně uděláme jako politici.

Vědě a výzkumu má šéfovat Ženíšek. V zahraničním výboru sněmovny chce místo sebe Langšádlovou Číst článek

Možná vaši voliči by chtěli vidět nějakou reakci na to, co se dělo kolem výměny ministra. Tak vyjasnili jste si, čí to bylo celé chyba?

Já jsem se opravdu o tom hodně zamýšlela, měla jsem prostor o tom přemýšlet mnoho dní. Já bych neměnila zpětně nic na tom postupu. Pan docent Tuleja dvakrát za sebou šéfoval univerzitě, sice regionálního charakteru, ale která vznikla na zelené louce. Je to člověk, který má nezpochybnitelné manažerské zkušenosti.

Ano, to jsme slyšeli, ale jestli třeba nebyla chyba ten záměr vyměnit ministry několik týdnů před volbami?

To se rozhodně nedomnívám. Tato vláda je kritizována opětovně komentátory i voliči za svou ne úplně dostatečnou komunikaci a my na to reagujeme. Pokud to vyhodnotíme to tak, že chceme učinit změny, které povedou k lepší komunikaci, tak skutečně to nevnímáme jako špatný krok.

Znamená to, že se žádná chyba nenastala?

Já to vnímám tak, že zkrátka nasloucháme tomu, co se děje a jaká je zpětná vazba na naši vládu. Máme jako TOP 09 odvahu zpětné vazbě čelit a toto prostě vyhodnotit. Chyby nastaly v tom smyslu, že nominace, která proběhla, asi nebyla úplně nejsprávnější.

To bylo způsobeno tím, že my jsme opravdu spoléhali na to, že pokud někdo má takový životopis, tak lze těžko se jeho pozici zpochybnit, protože zkušenosti tam jsou. I na příkladu paní vidíme Nerudové, že toto není úplně ojedinělý děj v českém vědeckém prostředí.

Ano, ale nesrovnávejme to. Paní Nerudová není ve vysílání a nejsou to úplně totožné případy. Můžete mi ještě říct, dají se čekat nějaké...

Já si myslím, že když někdo publikuje v predátorských časopisech a u jednoho to vadí, tak by to mělo vadit i u jiného člověka.

Ano, ale paní Nerudová, pokud vím, měla těch článků asi přes 250. Nebavme se o paní Nerudové, ona tu teď není, nemůže se bránit. Dá se třeba čekat mimořádný sjezd po volbách? Bavili jste se o něčem takovém?

Nic takového nikdo nepožadoval a neřešil v rámci našeho jednání předsednictva. My jsme se v tu chvíli opravdu celkově soustředili na budoucnost. Sněm naší strany proběhl přesně před pěti měsíci. Já jsem tam pozici předsedkyně už podruhé obhájila velmi přesvědčivým výsledkem. Myslím si, že tato situace, která nastala, není tak závažnou krizí, aby způsobila svolání nového sjezdu.