Když si na mě politik stěžuje, je to skvělá vizitka mé práce, myslí si novinářka Fridrichová

„Letos jsme absolvovali prakticky už tři kauzy, respektive jednu velkou, která má pokračování – mám na mysli případ Dozimetr. Politická reprezentace, která v předchozím volebním období tak moc volala po presumpci viny najednou jako kdyby tyto své politické fráze zapomněla,“ říká moderátorka České televize Nora Fridrichová.

„Tato aféra v kombinaci se současnou složitou mezinárodní ekonomickou situací není nijak ideální a vláda by to měla víc reflektovat. I protože má opozici, která umí velmi umně proplouvat i vodami dezinformační scény a to je velmi toxické prostředí,“ dodává v pořadu Osobnost Plus. V prezidentských volbách podle Fridrichové můžeme být nepříjemně překvapeni.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou Osobnost Plus Barbory Tachecí

Pokud má srovnat tlak politiků bývalé a současné vlády na veřejnoprávní České televize, tak u koalice hnutí ANO a ČSSD byl ‚tlak na média zejména ze strany některých uskupení patrný, na první dobrou‘. Teď se to podle ní děje neméně.

„Nechci deprimovat posluchače ani své diváky, ale lidé jsou stále stejní a mobilní čísla do veřejnoprávních médií jsou také stále stejná. Takže se domnívám, že jisté kontakty, které ve svém případě považuju už trochu za hranou, probíhají stále. Přestože možná ty rukavičky jsou o něco více bílé,“ popisuje moderátorka pořadu 168 hodin Fridrichová.

Jaké nástroje tlaku na Českou televizi ale vládnoucí politici vlastně mají? Podle Fridrichové je to naprosto patrné. Myslí si, že pokud jsou v dozorčích radách médií lidé, kteří se aktivně účastní dezinformační scény a na internetu šíří nesmysly, nemají v těchto orgánech místo.

„Kontakty (politiků) probíhají stále, ty rukavičky jsou teď ale o něco více bílé.“ Nora Fridrichová

„Nebudu jmenovat, každý si je může dohledat sám,“ říká. Doplňuje, že pokud vláda bere boj s dezinformacemi vážně, měla by se k problematice postavit čelem a problém pojmenovat.

Zdůrazňuje, že po ‚padání hlav‘ nevolá. „Ale na druhou stranu, na co si tu hrajeme a proč chodíme kolem horké kaše? Asi nebudu sama, kdo si myslí, že v těchto dozorčích orgánech by měly být osobnosti, které tam patří nebo k tomu mají jakýsi mandát odbornosti, a ne proto, že mají nějaký kanál na internetu, kde šíří bludy,“ tvrdí Fridrichová.

168 hodin versus tlak

V době minulé vlády Fridrichová prohlásila, že každý díl 168 hodin připravuje s tím, že může být poslední. Vyvíjeli tedy politici tlak přímo na ni?

Novinářce České televize to prý nikdy nevadilo a nevadí jí to dodnes, protože v prostředí vyrostla a umí v něm žít.

Novinářské organizace žádají změnu zákonů médií veřejné služby. Omezila by podle nich politické tlaky Číst článek

Osobní útoky na její osobu nebere fatálně a dodává, že nárazníkovou zónou jsou v případě veřejnoprávních médií její nadřízení.

„Ale pakliže my novináři máme vše podložené, takzvaně vyfutrované a je to pravda, tak je nějaké Nora rovná se špatně pro mě lepší, než kdyby to bylo Nora rovná se dobře. Pro mě není horší vizitky, než kdyby mě politik plácal po zádech. To, že se na mě stěžuje, je vlastně skvělá vizitka mé práce,“ uzavírá.

Celou Osobnost Plus Barbory Tachecí najdete v audiozáznamu.