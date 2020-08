Budou konflikty, budeme se muset asi s částí rodičů ‚pohádat‘, říká k rouškám ve školách ředitel

Nový školní rok

V úterý začne ve školách v Česku nový školní rok, a to s přísnějšími hygienickými pravidly proti šíření koronaviru. Do lavic by mělo usednout 107 800 prvňáčků. Celkem by do základních a středních škol mělo přijít 1,4 milionu žáků. Některé školy už oznámily, že se 1. září kvůli karanténě neotevřou a výuka začne na dálku. Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) je takových škol do deseti. Ministerstvo školství vydalo před dvěma týdny manuál, jak by vzdělávací instituce měly v novém školním roce postupovat. Cílem je omezit šíření nákazy, aby se školy nemusely zavírat.

Některé základní školy tak nově zakážou rodičům vstup do budovy nebo pustí do učeben rodiče prvňáčků pouze s rouškou. Podle manuálu by měla být k dispozici dezinfekce, častěji se má větrat a uklízet. Ředitelé by se měli snažit omezit potkávání žáků z různých tříd. Hlavní město hygienici zařadili do oranžové barvy na semaforu, město však ředitelům škol pouze doporučí, aby zvážili, zda a v jakých prostorách ve škole mají děti roušky používat. Situaci ve školách bude město spolu s hygieniky sledovat. Podle Jágrové se nepředpokládají do 14 dnů velké změny.