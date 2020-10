Krajské hygienické stanice dostanou přes tisíc nových notebooků. Zakázka má vyjít na 73 milionů korun

Krajské hygienické stanice dostanou pro své zaměstnance a externisty přes 1000 notebooků, které by měly zefektivnit jejich práci při boji s epidemií nového typu koronaviru. Vyplývá to z informace o zakázce, kterou má ČTK k dispozici a kterou by měla projednávat vláda. Náklady včetně softwaru a instalace budou nyní činit zhruba 73 milionů korun, uvádí materiál.

