Pět scénářů dalšího vývoje: dohoda vlády s opozicí, zrušení stavu nouze i pád Babišova kabinetu

Česko se zmítá v chaosu a nejistotě. Podle právníků a některých politiků je totiž nový nouzový stav, který vláda vyhlásila po jednání s hejtmany, protiústavní. Vedle problémů s plnými nemocnicemi a britskou mutací koronaviru, tak není jasné, jaká opatření budou platit za pár dní. Odpovědi by měla poskytnout úterní schůzka premiéra Andreje Babiše (ANO) s opozicí. Server iROZHLAS.cz představuje pět scénářů, ke kterým se mohou zákonodárci uchýlit. Přehledně Praha 5:00 16. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) | Foto: Jan Handrejch | Zdroj: Profimedia/Právo

Česko patří v boji proti koronaviru k nejhorším zemím v Evropě. A nyní se hraje o to, jakým způsobem se země pokusí nepříznivou bilanci změnit.

‚Byla to ústní informace.‘ Vláda se při vyhlášení nového nouzového stavu opřela o neexistující analýzu Číst článek

Hejtmani po dlouhých jednáních přehráli zodpovědnost znovu do vládních rukou, kabinet Andreje Babiše ale nemá poté, co ho přestali podporovat komunisté, ve sněmovně většinu. Potřebuje hlasy opozice. Ať už k prodloužení nouzového stavu, nebo k prosazení pandemického zákona, podle něhož by se vyhlašovala opatření a zákazy.

Klíčové bude úterní jednání premiéra Andreje Babiše s opozicí. Co přinese, není jasné. Server iROZHLAS.cz přináší pět možných variant dalšího vývoje.

Scénář první: dohoda

V prvním scénáři budoucího vývoje se vláda dokáže na úterním jednání dohodnout s opozicí. To ale lídři ODS, TOP 09 a Pirátů podmiňují schválením pandemického zákona, podle něhož by se vyhlašovala nařízení v boji s pandemií, plánem návratu dětí do škol a dalšími kompenzacemi pro podnikatele.

Pandemický zákon v pondělí projednala vláda, z velké části vyšla z díla, které už v květnu předložil tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) a po kritice opozice jej zase stáhl. A nelibost vyvolává i teď. „Je to od vlády podraz na občany, protože předložila téměř doslovně okopírovaný text, který poslanci již v květnu odmítli projednat,“ uvedl v pondělí večer předseda poslanců Pirátů Jakub Michálek.

„Musíme mít ambici urychleně přijmout pandemický zákon, ovšem ne v původní vládní variantě, který neumožňuje kontrolu sněmovny a nepočítá ani s kompenzacemi,” napsal serveru iROZHLAS.cz šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Jednání bude klíčové i pro další kroky STAN, KDU-ČSL a TOP 09. „Podle přístupu vlády k našim řešením se rozhodneme, jak dál,” říká šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. A podobný př§stup zastává i šéf ODS Petr Fiala.

Je tedy otázka, zda kabinet bude mít chuť ke kompromisům. Podle šéfa Starostů Víta Rakušana je ale zodpovědnost zcela na premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a na vládě.

Pokud by k dohodě došlo, na nouzový stav, který je zatím vyhlášený do 28. února, by plynule navázala opatření podle pandemického zákona.

Vláda by se na dnešním jednání měla zabývat úpravami krizové legislativy na základě zkušeností s probíhající pandemií koronaviru. Projedná i návrh na prodloužení dotačního programu Covid – Lázně a humanitární dary do zahraničí. pic.twitter.com/XxQhL6ZR2t — Úřad vlády ČR (@strakovka) February 15, 2021

Scénář druhý: nouzový stav

Pokud dohoda nepůjde rychle, ale jak vláda, tak opozice budou mít vůli dál vyjednávat kompromisní řešení, mohla by opozice - nebo její část - umožnit další prodloužení nouzového stavu.

Zatím o tom ale opoziční politici nechtějí nic slyšet. A to ani bývalí vládní spojenci komunisté. „Nejdřív musíme vyřešit, co tady nastalo. To přece není v pořádku,” řekl serveru iROZHLAS.cz předseda komunistů Vojtěch Filip.

A co se stane, pokud úterní setkání politiků nic nezmění? O novém nouzovém stavu bude jednat Poslanecká sněmovna. Zatím ale není jasné, jestli v rámci mimořádné schůze, nebo na nejbližším pravidelném setkání, tedy v pátek.

Pokud by nakonec převážila varianta prodloužení nouzového stavu, pravidla a nařízení by dál vyhlašovala vláda jako je tomu dosud.

Scénář třetí: zrušení nouzového stavu

Někteří poslanci jsou rozhořčeni, že premiér Babiš obešel jejich rozhodnutí z minulého týdne. Už v pondělí proto část z nich mluvila o tom, že nový nouzový stav je třeba zrušit. Podle právníka z Univerzity Karlovy Jana Kysely na to má ostatně sněmovna kdykoli nárok.

Zástupci komunistů a SPD shánějí v Poslanecké sněmovně potřebných čtyřicet hlasů k tomu, aby se dolní komora sešla mimořádně ještě dřív než v pátek a mohla nouzový stav zrušit. Dohromady mají 34 hlasů, podle Filipa se o této možností baví třeba s občanskými demokraty.

Ať se ale bude jednat kdykoli, opozice s nejvyšší pravděpodobností nebude mít vzhledem k rozhořčení komunistů problém nouzový stav opět ukončit. Ostatně to už dokázala minulý týden.

Pokud by byl nouzový stav znovu zrušen, o epidemická opatření by se musely postarat kraje, hygienické stanice a ministerstvo zdravotnictví. Některá by nařídit nešla (viz box).

Opatření bez nouzového stavu Platné: hygienici by mohli uzavřít lidi do karantén a izolací

nadále by mohla platit i opatření omezující vstup osob do České republiky

ministerstvo zdravotnictví by mohlo zakázat nebo omezit slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiné shromáždění a trhů, uzavřít ubytovací zařízení a restaurace nebo omezit jejich provoz a také může plošně nařídit nošení roušek a respirátorů

nemocnice mohu nařídit uzavření zdravotnických zařízení jednodenní nebo lůžkové péče a zařízení sociálních služeb

resorty zdravotnictví, ale i školství by mohly stále rozhodovat o uzavření všech typů škol Neplatné: přestal by platit zákaz nočního vycházení, podle kterého nesmí lidé opustit až na výjimky své byty v čase od 21.00 do 5.00, padl by i zákaz setkávání se více lidí z různých domácností.

otevřely by kamenné prodejny a také kadeřnictví, kosmetické salony, fitness centra, bazény a další

znovu by se povolila konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích

vláda by také nemohla nařídit pracovní povinnost studentů v nemocnicích

Scénář čtvrtý: nedůvěra vládě

V nejzazším případě má sněmovna v rukávu ještě jeden trumf – může vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. K tomu potřebuje padesát podpisů. A pokud by uspěla, menšinová vláda by musela podat demisi.

K tomu se ale zatím opozice uchýlit nechce. „Vyvolat teď hlasování o nedůvěře je podle mě hazard, není to ve hře,” říká šéf komunistů Filip. Zbytek opozičních lídrů nechtěl tento scénář vůbec komentovat s tím, že se uvidí, jak dopadne úterní jednání.

Podle Pekarové Adamové ale může být úterní schůzka poslední Babišovou příležitostí, jak se hlasování o nedůvěře vyhnout. „Myslím, že má už úplně poslední šanci ukázat, že chce zemi řídit jako premiér s většinou ve sněmovně a nepřispívat ještě k většímu rozkladu státu a chaosu,” doplňuje.

Scénář pátý: ústavní žaloba

Do politických půtek a jednání v kuloárech ale také může zasáhnout soudní moc. Část expertů totiž považuje vyhlášení nového nouzového stavu, jak to učinila v neděli na žádost hejtmanů vláda, za protiústavní.

Ústavní právník Kysela: To, co bylo zrušeno, se v podstatě týká jen softwaru statistického úřadu Číst článek

„Může se ukázat, že pokuty uložené za porušování krizových opatření potom případně budou soudy rušit,” vysvětlil pro Radiožurnál a Český rozhlas Plus problematičnost situace odborník na teorii práva Jan Wintr. Shodli se na tom také jeho kolegové Jan Kysela, Václav Pavlíček a Marek Antoš.

Jejich kolega z Univerzity Karlovy Pavel Hasenkopf je ale opačného názoru. Zásadní je podle něj žádost hejtmanů, která odlišuje předchozí a aktuální stav nouze. A právě na to sází také vláda.

Oporu ale nenašla nejen u části poslanců, ale i u některých senátorů. Už v neděli informoval předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) premiéra o tom, že opětovné prodloužení je podle něj protiústavní. „Když bychom přistoupili na výklad pana premiéra, tak by Poslanecká sněmovna ztratila možnost přerušit trvání nouzového stavu,” řekl Vystrčil pro server iROZHLAS.cz.

Uvedl, že sbírá hlasy pro ústavní stížnost. „V současné době čekáme, jak bude reagovat Poslanecká sněmovna,” podotýká. Dodal, že tento krok také musí probrat se senátory, kteří jsou ochotní se ke stížnost připojit.

Mezi ně podle Pekarové Adamové patří právě senátoři za TOP 09. „Jdeme cestou podnětu k ústavnímu soudu,” odpověděla na otázku, jestli bude chtít strana hlasovat o zrušení nouzového stavu.

Advokát Petr Němec zároveň na členy vlády podal trestní oznámení k pražskému městskému soudu.

Zaslal jsem @AndrejBabis dopis. Upozorňuji na možné protiústavní chování @strakovka. Pilíře naší demokratické společnosti, nelze obcházet. Je povinností vlády a opozice v se domluvit na ústavním postupu. Je to v zájmu všech a @senat musí tento zájem hájit. https://t.co/HD5V40mAo3 — Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) February 14, 2021