‚Nouzový stav se stal symbolem,‘ říká jihočeský hejtman Kuba. Hejtmani by o něm rozhodovat neměli

Asociace krajů České republiky vyzvala vládu a opoziční politické strany ke společnému jednání o dalším postupu ohledně epidemie koronaviru. Její předseda a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS) chce vyjednat systémové řešení. Podle něj nedohoda vlády a vytvořila situaci, kdy hejtmani mají během krátké chvíle rozhodnout, jak bude Česko dál v řešení krize pokračovat. Praha 17:13 13. února 2021

Kdy, jak rychle a jaké řešení by tedy podle vás mělo přijít?

Vláda by měla představit lidem, jaký plán má bez nouzového stavu. Protože ta opatření, které nám představil pan minstr na včerejším jednání, se v podstatě příliš neliší od toho, kdy je nouzový stav. Obávám se a myslím, že tu zkušenost máme všichni, že nouzový stav se stal politickým symbolem, pod kterým si málokdo umí představit, jestli je otevřený krám, nebo není. A tohle jsou prostě věci, které vytvořili z toho nouzového stavu. Takový politický symbol, o který se bojuje. Přitom i za nouzového stavu mohly být krámy klidně otevřené. Možná, že Ústavní soud, který o tom rozhoduje, za pár dní rozhodne, že to zavření nebylo ústavní. Ale to nechci předjímat.

Tím chci říct, že dlouhodobě se pohybujeme v situaci, kdy opozice s koalicí ještě nenašla debatu o nové pandemické legislativě tak, aby fungovala správná opatření, aby jim lidé rozuměli a chápali je, aby byly dlouhodobě udržitelné. Že zasahují do životů, ekonomiky, kontaktu těch lidí, ale aby také zbytečně neextendovali do jejich svobod, pokud to není nutné.

Nouzový stav se stal určitým symbolem a my to teď v těch jednáních prostě vidíme a jsme přesvědčení, že se o tom musí jednat. I když ho vláda vyhlásí, tak stejně za tři týdny bude muset jít od sněmovny a my se chceme zeptat: ‚Jste potom schopní se dohodnout na nějakém řešení, aby zase lidé v krajích nemuseli začít fungovat jinak?‘ Zkuste se dneska paní redaktorko někoho zeptat, jestli ví, co se od pondělka otevře nebo zavře. Vždyť ti lidé žijí v absolutní nejistotě.

A vy požádáte vládu o vyhlášení nouzového stavu?

V téhle chvíli znovu říkám, nás zajímá, jakým způsobem ta situace bude fungovat. Když se divám na to, jaká opatření chce vláda zavést, tak v podstatě musím říct, že se nic převratného nezmění.

Ten nouzový stav není o těch opatřeních. Já, když jako hejtman požádám o nouzový stav, tak pouze pan ministr může zavřít některé obchody a tvrdit, že to funguje. Ty může během stejného nouzového stavu zase otevřít. Nouzový stav je spíš legislativní rámec. Já tvrdím, že ho máme využívat správně a varuju širokou veřejnost, hejtmani nejsou ti, kteří říkají ‚tady budou restaurace otevřené, tady budou otevřená fitka‘. Všechno dělá ministerstvo zdravotnictví v rámci zákona o ochraně veřejného zdraví. Takže nouzový stav, jestli je, nebo není, pro hejtmana není o tom, že rozhoduje sám, jestli to otevře. Ta veřejná diskuse o tom je často poznamenaná mýty, které prostě nejsou pravdivé.

Martin Kuba

@Kuba_Martin Za všechny hejtmany vyzývám vládu k rychlému jednání o tom, jak chce řídit boj proti pandemií bez nouzového stavu. Nechceme podporovat nesmyslná opatření, chceme vrátit děti do škol, ale také musíme znát jasný rámec, jak chránit zdraví a životy občanů v našich krajích. 30 703

Prakticky před chvílí se znova nechal premiér Andrej Babiš slyšet, že je ochoten jednat s opozicí, ale až poté, co ho hejtmani požádají o vyhlášení nouzového stavu. Co vy na to?

Mě tohle vyjádření mrzí, protože ho považuji za nesprávné. Mimochodem pan premiér je ten, který by měl teď říct, jak to bude fungovat. Já nevím, proč chce po hejtmanech nějakou žádost. On by přeci měl říct, jak budou fungovat ta proti epidemiologická opatření. Znovu říkám, ten nouzový stav v nich hraje jen určitou roli a záleží na tom, jak je nastaví, jaká kritéria oni zváží a jak je obhájí, aby opravdu fungovala.

Je bezesporu faktem, že ten nouzový stav je poměrně dlouho a že by se situace převratně zlepšovala, to tak není. Takže to, jestli je, nebo není nouzový stav, přeci nerozhoduje o tom, jestli se pandemie zlepšuje nebo ne. O tom rozhodují správně nastavená opatření a ten nouzový stav je spíše na organizační věci.

Zaznamenal jsem dokonce i vyjádření pana prezidenta, že se snažil zprostředkovat jednání. Nevím, proč to pan premiér odmítá. Už vidím jenom málo okamžiků, ve kterých by se měla politická reprezentace České republiky sednout společně a bavit se o tom, jak ochránit životy českých občanů. Já prostě nechápu, proč to jednání nemá proběhnout.

Andrej Babiš

@AndrejBabis Pokračujeme v jednání s hejtmany. Doufám, že všichni požádají vládu o nouzový stav podle krizového zákona a na základě toho vláda vyhlásí nový nouzový stav. Čas do dalšího schválení Sněmovnou využijeme k jednání s opozicí a k dohodě v zájmu ochrany zdraví a životů našich občanů. 10 216

Jak pokračují přípravy krajů na možnost, že nouzový stav od pondělka nebude?

Ty situace nebudou měnit kraje, ale ministerstvo zdravotnicí. Ministerstvo zdravotnictví využitím zákona buď zavře restaurace, nebo otevře restaurace, zavře obchody, nebo nezavře obchody. To je prostě rámec, ve kterém se pohybuje a nouzový stav jim dává jenom určité větší pravomoci.

Fungování kraje jako takové tím není nějak zásadně ovlivněno. My jako hejtmani nic zásadního neděláme, my pouze můžeme třeba vyhlásit stav nebezpeční. Abyste chápala, stav nebezpečí dává hejtmanovi v podstatě tři základní funkce: zakázat lidem někam chodit, otevřít školky a školy pro integrovaný záchranný systém a nařídit někomu pracovní povinnost.

Víceméně ani jedna se netýká protiepidemických opatřeních, které zavádí ministerstvo zdravotnictví. Tedy to, co ty lidi nejvíce zajímá. Lidé se přeci upínají k tomu, jestli si budou moci jít nakoupit, dojít k holiči, jestli půjdou děti do škol, a ne k tomu, jestli se to jmenuje stav nebezpeční nebo nouzový stav. To je prostě rámec, ve kterém se mají pohybovat ty samosprávy tak, aby dokázaly fungovat.

Konzultujete váš postup a vaše kroky také s předsedou vaší strany s Petrem Fialou?

Samozřejmě, že je konzultujeme. My jsme nad tím seděli včera s vedením strany, kde jsme si s kolegy vysvětlovali, jakým způsobem chceme postupovat. Vysvětlovali jsme jim pozice hejtmanů, kteří jsou samozřejmě vystaveni i tomu, že dnes a denně musí řešit i napříč kraji přetížené nemocnice.

My jsme v tomto týdnu přijímali nějakých deset nebo dvanáct pacientů z Karlovarského kraje do jihočeských nemocnic, které mají tu situaci ještě zaplať pánbůh relativně dobrou a jsou to robustní a kvalitní nemocnice. Ale tohle jsou věci, ve kterých my dnes a denně žijeme a snažíme se je těm poslancům samozřejmě vysvětlit. Ale hledáme správnou cestu pro to, abychom fungování pandemie řídili dobře.

Jsem rád, že nás naši poslanci poslouchali, že ty argumenty vnímali. Osobně si myslím, že tohle jednání hejtmanů s vládnou a opozicí mělo proběhnout před tím čtvrtečním jednáním, že mělo být iniciováno ze strany Parlamentu České republiky. Když už ale tohle nastalo, tak my říkáme ‚pojďme si sednout ke stolu, přeci hejtmani tu nejsou od toho, aby za 48 hodin rozhodli něco, na čem vy nejste v Parlamentu se schopni dohodnout už nevím kolikátý měsíc‘. Považuji to vůči kolegům hejtmanům, kteří mají starosti s řízením toho kraje, za postavení do téhle pozici velmi nefér.