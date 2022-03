Rakušan: Pro účinnější pomoc uprchlíkům bude nutné vyhlásit nouzový stav, život Čechů nezasáhne

V Česku bude podle ministra vnitra Víta Rakušana z hnutí STAN pravděpodobně nutné vyhlásit nouzový stav. Napsal to na svém twitterovém účtu s tím, že o tom rozhodne vláda, až to bude nutné. Podle něj napomůže nouzový stav vládě i krajům rychleji a efektivněji pomáhat lidem přicházejícím z Ukrajiny. Dodal, že to nijak neomezí život českých občanů. Praha 16:35 2. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kvůli efektivnější pomoci uprchlíkům z Ukrajiny bude podle ministra Rakušana nutné vyhlásit nouzový stav (Archivní foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Aby náš stát mohl naplno využít všechna opatření a mechanismy, které jsme pro pomoc lidem z Ukrajiny vytvořili, bude pravděpodobně nezbytné v nejbližší době vyhlásit nouzový stav,“ píše na svém twitterovém účtu ministr vnitra.

Zavedení nouzového stavu by podle něj umožnilo krajům zapojit lidské i materiální zdroje a zrychlit tak proces registrace uprchlíků z Ruskem napadené Ukrajiny, kteří se ocitli v krajských asistenčních centrech.

Běžných občanů žijících v Česku by se zavedení nouzového stavu podle Rakušana nijak nemělo dotknout. Nijak by nezasahoval do omezení pohybu osob, zdravotnictví, vzdělávání či obchodu nebo služeb.

Kdy by k zavedení opatření mělo, zatím není jisté, musí o tom ještě rozhodnout vláda. Ta se i na své středeční schůzi bude zabývat aktuálními otázkami souvisejícími s ruskou agresí proti Ukrajině a situací v zemi.

Projednat plánuje návrh na vystoupení ze dvou bankovních institucí a změnu jednacího řádu vlády nebo návrhem zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro.

Úřad vlády ČR

@strakovka Vláda se dnes bude zabývat aktuálním vývojem situace na Ukrajině a projedná i návrh na vystoupení ze dvou bankovních institucí, změnu jednacího řádu tak, aby mohla v případě nutnosti jednat per rollam. Tisková konference se čeká v 17.00. 2 24