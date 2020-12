ONLINE: Vláda prodloužila nouzový stav do 23. prosince. Schválila pomoc Ukrajině i Kosovu

Vláda na čtvrtečním mimořádném zasedání prodloužila nouzový stav do 23. prosince, jak to ve středu schválila Poslanecká sněmovna. Na tiskové konferenci to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Také připustil, že by na začátku příštího týdne mohla vláda rozhodnout o návratu do stupně 4 systému PES. Kabinet také schválil darování ochranných pomůcek Ukrajině, Bělorusku, Kosovu a Černé hoře. Praha 8:11 10. 12. 2020 (Aktualizováno: 8:21 10. 12. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nouzový stav bude v Česku platit do 23. prosince včetně. „Zároveň jsme do tohoto data prodloužili všechna vydaná opatření,“ popsal Blatný rozhodnutí vlády. „Další prodloužení nouzového stavu bude zřejmě nezbytný, ale nechci to předjímat. Nárůst pandemie je zatím pozvolný, ale jak vím, vir nás může nepříjemně překvapit.“

Jednání vlády bylo podle něj krátké a věcné, většinu věcí bude řešit až na svém řádném zasedání v pondělí.

Blatný připustil, že pokud se epidemická situace bude nadále zhoršovat, kabinet by právě na začátku příštího týdne mohl schválit přechod České republiky ze stupně 3 do stupně 4 systému PES.

V takovém případě by vláda reagovala na kritiku opozice, že malé obchody musí být ve stupni čtyři zavřené, zatímco velké hypermarkety prodávající stejné zboží mohou být otevřené. „Změna by byla upravena tak, aby nebyly nerovnoprávně uzavřeny malé obchody. Ty by zůstaly otevřené,“ dodal.

Vláda už ve čtvrtek reagovala na kritiku ohledně zákazu prodeje alkoholu. „Na trzích je zakázán provoz stravovacích služeb. Alkohol tam nebude prodáván. Není cílem, abychom si tam kupovali například svařák. Upravili jsme ale prodej přes okénka, aby si lidé mohli kupovat alkohol domů,“ popsal s tím, že bude možné si domů odnést například pivo ve džbánku nebo pet lahvy a podobě.

Nouzový stav

Koaliční ANO a ČSSD původně chtěly prodloužit nouzový stav o dalších třicet dnů, tedy do 11. ledna. V Poslanecké sněmovně ale nenašli dostatečnou podporu. Prošel tak návrh komunistů, aby se nouzový stav prodloužil jen do 23. prosince. Bez souhlasu sněmovny by nouzový stav skončil tuto sobotu.

Na nouzový stav jsou vázána nařízení vlády k omezení šíření nákazy, jak je stanoví systém PES ministerstva zdravotnictví. Premiér Andrej Babiš ve sněmovně prohlásil, že bez prodloužení nouzového stavu nastane chaos, katastrofa a budou ohrožené životy lidí.

Opozice vládě vyčítá, že dostatečně nevysvětluje důvody prodloužení nouzového stavu. Třeba podle lidovců kabinet neřeší systémově příčiny, trasování nebo systém testování, ale pouze důsledky.

Nouzový stav kvůli epidemii koronaviru platí v Česku od 5. října. Vyhlásila jej vláda, která ho později po souhlasu Poslanecké sněmovny prodloužila do 20. listopadu, a následně pak i do 12. prosince.

