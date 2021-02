PŘEHLEDNĚ: I bez nouzového stavu může platit většina opatření. Skončil by zákaz vycházení

Poslanecká sněmovna ve čtvrtek neodsouhlasila prodloužení nouzového stavu. S ním se pojí mnohá protiepidemická opatření, která nelze bez nouzového stavu nařídit. Pokud vláda nesáhne k opětovnému vyhlášení, o což ji podle dosavadních vyjádření požádají hejtmani, některá opatření přestanou platit. Server iROZHLAS.cz přináší přehled toho nejdůležitějšího, co by se od pondělí změnilo. Doporučujeme Praha 12:24 12. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle expertů jsou možnosti zákona o ochraně veřejného zdraví dostatečně široké pro prodloužení většiny opatření. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Poslanci odmítli vládě opět prodloužit nouzový stav. Nyní je tedy tah na předsedovi vlády Andreji Babišovi (ANO), jak se k situaci postaví. Některá mimořádná opatření by mohl nahradit nařízeními podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Právník a specialista na oblast zdravotnictví Ondřej Dostál, který působí jako hlavní expert Pirátů, Českému rozhlasu Plus řekl, že možnosti zákona o ochraně veřejného zdraví jsou dostatečně široké pro prodloužení většiny opatření.

Co by tedy od pondělí přestalo platit? Ústavní právník Jan Wintr upozorňuje, že by šlo především o nyní platné plošné zákazy, píše portál Novinky.cz.

Platné i bez stavu nouze:

I bez nouzového stavu mají podle právníka Dostála krajské hygienické stanice a ministerstvo zdravotnictví dostatečně velké kompetence, aby celá řada opatření platila i nadále.

Zároveň ale upozorňuje, že bez stavu nouze samotná kompetence nestačí. Každý zákaz či omezení musí být kompletně zdůvodněno, nesmí být diskriminační, zmatečné nebo nesrozumitelné a proporční.

„Na rozdíl od režimu nouzového stavu by jednotlivé úřady, zejména ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice, musely pečlivě zvážit, do kterých práv a svobod zasáhnou,“ uvedl v dokumentu. Vydaná opatření by totiž mohli přezkoumávat správní soudy.

Hygienici by nadále mohli zakázat nebo omezit styk osob, které jsou podezřelé z nákazy s ostatními osobami. Zejména by se to mohlo týkat omezení cestování z některých oblastí a omezení dopravy mezi některými oblastmi. Jedná se také o uzavírání lidí do karantény a izolací .

. Nadále by mohla platit i opatření omezující vstup osob do České republiky .

. Na celoplošné úrovni by mohlo ministerstvo zdravotnictví zakázat nebo omezit slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiné shromáždění a trhů .

. Uzavření zdravotnických zařízení jednodenní nebo lůžkové péče , ale i omezení návštěv v nemocnicích by mohly nařizovat samotné nemocnice.

, ale i omezení návštěv v nemocnicích by mohly nařizovat samotné nemocnice. Nadále by mohlo platit i opatření o uzavření zařízení sociálních služeb .

. Resorty zdravotnictví, ale i školství by mohly stále rozhodovat o uzavření všech typů škol .

. Stejně jako lokálně, tak plošně by mohlo ministerstvo uzavřít ubytovací zařízení a restaurace nebo omezit jejich provoz.

Městský soud v Praze již také v minulosti potvrdil, že ministerstvo může plošně nařídit nošení roušek a respirátorů .

Expert na zdravotní právo Dostál si zákony o ozbrojených silách a hasičích vykládá tak, že i bez nouzového stavu by mohla pomáhat armáda i právě hasiči.

„Klíčovou roli v rozhodování o pomoci starostům a hejtmanům zde bude zpravidla hrát náčelník Generálního štábu, kromě situace celorepublikového ohrožení, kdy tato kompetence přechází na vládu,“ uvedl.

To následně potvrdil i ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) a ujistil, že vojáci budou i nadále pomáhat. „Chci všechny ujistit, tak jak jsme to vyhodnotili, jak jsme provedli podrobnou analýzu, budou (vojáci) nadále pomáhat v nemocnicích, v domovech seniorů jako doposud,“ řekl ministr.

Opatření na lokální úrovni:

Právník Dostál je toho názoru, že jiná platná opatření by mohla být vyhlášena přímo v místech s ohniskem nákazy. „Kompetence má ministerstvo i krajské hygienické stanice. Opatření jsou svým způsobem vymahatelná možná ještě víc než za nouzového stavu,“ řekl ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Podobné názoru je i Wintr, podle kterého by mohly lokálně platit následující restrikce.

Krajské hygienické stanice by mohly zakázat navštěvování restaurací, barů a využívání ubytovacích služeb .

. Restrikce by mohly omezovat i konání koncertů, divadelních a filmových představení .

. Nadále by také hygienici mohli omezit pořádání velkých akcí typu poutí, kongresů nebo výstav.

Neplatné bez nouzového stavu:

Některá nařízení by ale vláda musela předělat na pouhá doporučení. U těch by podle Dostála záleželo na tom, jak by byli lidé ochotni se jimi řídit.

Cestu vidí ve schválení nového pandemického zákona. „Za vhodné řešení by bylo možno považovat schválení dočasného ‚pandemického‘ zákona, který by i mimo nouzový stav umožnil vydávání opatření, ovšem za podmínky čtyř základních kautel – parlamentní kontrola, proporčnost a řádné odůvodnění opatření, zajištění kompenzace újem a ztrát, možnost soudního přezkumu,“ myslí si.

Přestal by platit zákaz nočního vycházení , podle kterého nesmí lidé opustit až na výjimky své byty v čase od 21.00 do 5.00. Bez jakéhokoliv omezení by se také mohli obyvatelé pohybovat přes den.

, podle kterého nesmí lidé opustit až na výjimky své byty v čase od 21.00 do 5.00. Bez jakéhokoliv omezení by se také mohli obyvatelé pohybovat přes den. Vláda by nemohla zakázat prodej v kamenných obchodech a poskytování služeb v provozovnách . Otevřely by se tak kadeřnictví, kosmetické salony a další.

. Otevřely by se tak kadeřnictví, kosmetické salony a další. Lidé by mohli nově začít využívat venkovní i vnitřní sportoviště , ale také fitness centra, bazény, wellness nebo kluziště.

, ale také fitness centra, bazény, wellness nebo kluziště. Znovu by se povolila konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích.

na veřejných prostranstvích. Padl by i zákaz setkávání se více lidí z různých domácností.

z různých domácností. Vláda by také nemohla nařídit pracovní povinnost studentů v nemocnicích. To by musela vyřešit například formou dobrovolnické pomoci.

Místopředseda vlády Jan Hamáček (ČSSD) ale již v pátek ráno připustil, že vláda opět nouzový stav prodlouží i bez souhlasu Poslanecké sněmovny. „Hejtmani mají právo podle krizového zákona požádat vládu o vyhlášení nouzového stavu a vláda na to musí reagovat. Předpokládám, že pokud by tak učinili, my bychom jim vyhověli,“ řekl Radiožurnálu.

Sněmovna ve čtvrtek odmítla prodloužení nouzového stavu, který v Česku platí kvůli epidemii koronaviru. Menšinová vláda Andreje Babiše (ANO) žádala o dalších 30 dnů stavu nouze, trval by tedy do poloviny března. Pro hlasovali pouze poslanci vládních stran ANO a ČSSD. Opozice i komunisté, kteří menšinovou vládu podporují, tím tak dali najevo nesouhlas s předchozím jednáním vlády.