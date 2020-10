Zákaz zpěvu, omezení počtu lidí u stolu i na akcích. Začal platit nouzový stav, co to v praxi znamená?

V Česku začal kvůli vývoji koronavirové epidemie znovu platit nouzový stav. Doprovázejí ho opatření avizovaná na dva týdny - například uzavření středních škol v rizikových oblastech či zákaz hromadných akcí ve vnitřních prostorech nad deset lidí, venku nad 20. V restauracích bude moci u jednoho stolu sedět maximálně šest lidí. Praha 6:08 5. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V České republice začne od pondělí kvůli vývoji koronavirové epidemie znovu platit nouzový stav (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nouzový stav bude platit po 30 dní, tedy do začátku listopadu.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) vyhlášení stavu nouze zdůvodnil snahou zbrzdit tempo růstu počtu nemocných.

„Česká republika patří mezi země, kde ten vývoj v poslední době zaznamenal nejprudších nárůstů. Musíme zavést opatření, která jsou schopna eliminovat tento dramatický nárůst,“ vysvětlil před pár dny.

Vyhlášení nouzového stavu by mělo zabránit i vyčerpání kapacit nemocničních lůžek. Těch je podle Prymuly zatím dostatek, ale při prudkém nárůstu nakažených s nutnou hospitalizací by mohlo dojít k vyčerpání jejich kapacity.

„Ta neobsazená lůžka se poměrně intenzivně plní a v řadě případů se zaplnila. Pro další postup už musíme provádět restrukturalizaci v jednotlivých regionech a používat lůžka, která se standardně používají pro jiné případy,“ komentoval ministr stav lůžek.

Resort zdůvodňuje potřebu nouzového stavu mimo jiné proto, aby mohl zapojit do práce spojené s onemocněním covid-19 studenty posledních ročníků medicíny. Mnoho zdravotníků je totiž v karanténě.

Ústavní právník Jan Kysela ale v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz upozornil na to, že vyhlášený nouzový stav a s ním související opatření zatím pracovní povinnost mediků nezavádějí.

Pro povolání mediků by vláda nejprve musela schválit další usnesení. Už teď ale na řadě míst pomáhají jako dobrovolníci, například s trasováním nebo s odběry.

Omezení kroužků

V okresech, jež jsou na mapě podle rizika nákazy, takzvaném semaforu, označeny červenou nebo oranžovou barvou, se od pondělí na dva týdny zavřou střední školy. Praktická výuka se ale ve školách může konat. O opatřeních rozhodnou hygienici v jednotlivých krajích.

Na základních školách se bude 14 dnů učit hudební výchova bez zpěvu. Tělocvik bude na prvním stupni bez omezení, na druhém stupni by se měl konat venku. Bez zpěvu bude hudební výchova také ve středních školách a konzervatořích, které zůstanou otevřené, protože jsou v regionech s nižším rizikem nákazy označených zeleně.

Naopak v červených a oranžových okresech přejdou od pondělí na výuku na dálku i základní umělecké školy a vyšší odborné školy.

Červenou barvu mají na semaforu hlavní město Praha, Praha-západ, Praha-východ a Uherskohradišťsko. Většina okresů, 55, je oranžová, což značí druhý stupeň nebezpečí. Dalších 18 okresů je zelených v prvním stupni rizika.

Školní družiny budou fungovat normálně. Zájmové kroužky by se měly omezit jen pro skupiny nanejvýš deseti účastníků uvnitř a 20 venku. To souvisí s dalším opatřením, které bude platit od pondělí, a to zákaz hromadných akcí nad zmíněné počty osob.

Výjimku budou mít členové jedné domácnosti, práce v zaměstnání či podnikání nebo zastupitelstva a jednání státních orgánů či soudů. Omezení se nevztahuje také na posilovny či akvaparky.

Sport bez diváků

Divadla a kina budou moci dál hrát až pro 500 lidí, budou ale zakázány přestávky na občerstvení. Omezení se bude týkat představení se zpěvem, jako je opera nebo muzikály.

Sportovní utkání se budou konat bez diváků. Na stadiony budou smět sportovci, realizační týmy, personál zabezpečující utkání a média do počtu 130 lidí. V případě zájmové činnosti, kdy se sejdou například lidé po práci a chtějí si zahrát fotbal, je jejich počet omezen maximálně na 20.

V restauracích bude moci být od pondělí u jednoho stolu maximálně šest lidí. Obchodů se nová opatření nedotknou. Už podle dřívějšího opatření ministerstva zdravotnictví musí bary a restaurace zavírat ve 22.00. Do svých prostor mohou vpustit jen tolik lidí, kolik mají míst k sezení.

Počet lidí na církevních shromážděních vláda od pondělí omezí na dva týdny maximálně na 100 s dodržením rozestupů. Při církevních obřadech nemají zaznívat zpěvy. Omezení zpěvu jde podle Prymuly napříč obory. Zpěv je v souvislosti se šířením koronaviru velmi rizikovou oblastí, což dokazují i v Česku případy onemocnění ve sborech, uvedl.

Kritika opozice

Vyhlášení krizového stavu kritizuje opozice. Podle ní je důkazem, že vláda situaci s koronavirem nezvládla.

„Zkusme se vrátit třeba na začátek června, kdy tady opozice jako celek vyzývala vládu, měla plno konstruktivních návrhů, jak se připravit na druhou vlnu. Pan premiér se nám vysmál a řekl, že žádná druhá vlna nebude,“ demonstroval selhání vlády pro Radiožurnál šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

Opozice nesouhlasí i s argumentem, že nouzový stav výrazně nezasáhne ekonomiku.

„Ta rozhodnutí nekritizuji. Chci věřit, že jsou správná, a že opravdu pomohou snížit reprodukční číslo. Nicméně zákaz muzikálu, oper má prostě svůj ekonomický dopad,“ oponoval předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek

Nouzový stav bude v České republice platit 30 dní. Současná opatření, která vcházejí v platnosti v pondělí, platí pro následující dva týdny do 18. října.