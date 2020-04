Čísla nakažených klesají v celé Evropě, není důvod udržovat nouzový stav, tvrdí anesteziolog Balík

Soud zrušil od pondělí opatření omezující obchod a volný pohyb. Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) musí vláda reagovat opakovaným vydáním opatření a žádostí sněmovny o jejich schválení až do 25. května. Jedenáct lékařů z Univerzity Karlovy ale vyzývá k ukončení nouzového stavu a varují, že plošná opatření nepovedou k vymýcení covidu-19. Bylo nutné zavést tak přísná opatření proti koronaviru? pro a proti Praha 17:19 24. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plošné testování koronaviru v Praze | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„K udržování nouzového stavu není důvod,“ říká v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus vedoucí lékař intenzivní péče Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Martin Balík, také jeden z iniciátorů výzvy.

Podle něj je jediný argument pro nouzový stav nákup ochranných pomůcek. „Ale v Číně jsme už nakupovali dost a možná bychom těžce zkoušený státní rozpočet měli nasměrovat do podpory lokálních výrobců, k čemuž nouzový stav nepotřebujeme.“



Předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a člen ministerského epidemiologického týmu Vladimír Černý soudí, že údaje o vývoji pandemie dávají dostatek důvodů k obnovení normálního stavu.



„Ale teprve data posledních dnů umožnila získat větší jistotu, že je možné k rozvolňování opatření přistoupit. Teď s větším stupněm jistoty můžeme říct, že hlavní vlna je za námi a můžeme rozvolňovat.“

„Hodně restrikcí znamená pomalejší nástup koronaviru, ale i delší a tragičtější socioekonomický dopad na společnost. Když to necháte probíhat volně, dojdete k daleko horším počátečním číslům, ke kterým dojít nechceme, ale pak se z toho rychleji dostanete. Bojím se, že na konci budou mít restriktivní země podobná mortalitní a morbiditní čísla jako ty liberální... Akorát dopad na ekonomiku bude u těch restriktivnějších mnohem tragičtější.“ Martin Balík

Podobná data

Balík tvrdí, že země s liberálnějším přístupem mají ve srovnání s těmi restriktivnějšími velmi podobná epidemiologická data.

„Socioekonomicky si nelikvidují společnost... I tam klesá počet nakažených a pozitivních testů. Jde o celoevropský trend a my nebudeme výjimkou, takže nevidím důvod pokračovat v nouzovém stavu.“



„Máme dobrý systém, který umožní předpovědět další vlny koronaviru. Kdyby se to dělo, bude to minimálně ve střední Evropě. Koukal bych přes hranice do okolních zemí... Tak budeme schopni včas zatáhnout za záchranou brzdu,“ věří jeden z iniciátorů výzvy po zrušení nouzového stavu.

„Je otázkou, co je podstatnější: jestli individuální život, nebo ekonomika společnosti. V tuto chvíli nikdo neví, jaká konečná data budou, a je možné, že budou velmi podobná... Ale myslím si, že kroky mají být tak rychlé, jak to vývoj pandemie umožňuje, pokud zastáváme tezi, že primární je ochrana individuálního života každého obyvatele,“ říká Černý.

Člen vládního epidemiologického týmu souhlasí, že jen plošná opatření nejsou řešením. „Klíčové je, aby se země vystavila viru a došlo postupně k získání imunity u většiny populace. Ale toto rozhodnutí můžete udělat, až když máte zvládnutou hlavní vlnu.“

„Promořování by mělo být co nejrychlejší, aby populace získala pasivní imunitu v co nejkratším možném čase... Nikdo ale není schopen říct, jaké tempo uvolňování bude správné. Podstata úspěchu je udělat malý krok a zjistit, jak populace reaguje, a podle toho jednat dál,“ navrhuje Vladimír Černý.