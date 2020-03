V tuto chvíli máme počáteční soubor ochranných pomůcek k dispozici, říká ředitelka domu pro seniory

Nákaza koronavirem se v Česku dostala i do domovů pro seniory. Právě pro staré lidi přitom představuje největší riziko. Stát proto zpřísňuje podmínky pro jejich fungování. Není to pozdě? A mají už poskytovatelé sociální péče dostatek ochranných prostředků? „Poté, co si ministři vyjasnili, v čí kompetenci je distribuce ze skladů do krajů, k nám dnes dorazila zásilka respirátorů a dalších pomůcek,“ říká ředitelka Domova U Biřičky Daniela Lusková. Praha 20:00 30. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ing. Daniela Lusková ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové | Foto: Milan Baják

Ostatní zařízení v republice jsou na tom podle viceprezidentky Asociace poskytovatelů sociálních služeb Daniely Luskové podobně. „Ve čtvrtek to vypadalo poměrně špatně, ale o víkendu proběhlo rozvážení pomůcek. Předpokládám, že se jich nějaké množství do služeb dostalo, aby vydržely v případě kritické situace alespoň několik dní.“

„Za Královéhradecký kraj můžu říct, že část pomůcek šla do služeb a část je ponechána na kraji a budou je posílat tam, kde se vyskytne problém. To pokládám za rozumný a správný systém, protože je logické, že nemůžeme na měsíce dopředu vybavit všechny služby,“ myslí si Daniela Lusková.

Dnes se hejtmani krajů s vládou dohodli, že by měly vznikat zvláštní kapacity pro pacienty z domovů pro seniory, které nemají dostatek míst pro nakažené nemocí COVID-19. „Pomoc je to určitě velká. Samozřejmě to není ideální řešení, ale na druhou stranu, co v této krizové situaci je,“ říká v rozhovoru s Vladimírem Krocem.

„Armáda je jistě připravena na řadu různých krizových situací a umím si představit, že by šli vojáci do přímé péče. Ovšem s tím, že by byli přímo vedeni kvalifikovanými pracovníky,“ reaguje na návrh ministra vnitra Hamáčka (za ČSSD), že by domovům pro seniory mohla pomáhat armáda.

Zradila vláda sociální služby?

Na konci minulého týdne si Daniela Lusková v otevřeném dopise dost emotivně posteskla, že doporučení sociálním službám považuje za nehorázné, že je a řadu dalších provedli už dávno.

„Páteční mimořádné opatření, které neslo i doporučující stanovisko komise Ministerstva zdravotnictví, popisuje, jak máme zařídit podpůrné opatření. Mě to opravdu velmi rozzlobilo, protože tam najdete seznam, ve kterém píší, že máme měřit teplotu zaměstnancům a klientům, zrušit skupinové aktivity a podobné věci, které v zařízeních jsou řešeny už od začátku března,“ vysvětluje Daniela Lusková.

Podle ní sociální zařízení udělala maximum pro to, aby se situace nevymkla z rukou, ale zároveň potřebují pomoc od vlády. „Pakliže nám uloží určitá opatření, tak to respektujeme, ale potřebujeme pomoc, abychom je udělat mohli.“

Nad rámec nařízení vlády už jich zavedli hned několik. „Můžu mluvit jen za Domov U Biřičky. Těch opatření byla celá řada. Například jsme zastavili příjem nových klientů, zavedli jsme i režimová opatření, ve smyslu oddělení jednotlivých provozů. Kuchyň a prádelna chodí úplně oddělenými vchody, aby se zaměstnanci nepotkávali a ty provozy zůstaly zachovány.“

